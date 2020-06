Tenåringslaget får trøbbel mot Cracovia

Hubert Turski debuterte for Pogon sist helg. Han ble den tredje spiller under 18 år som har fått spilletid i klubben denne sesongen.

17 spillere under 18 år har ifølge transfermarkt.com spilt i den polske toppdivisjonen så langt denne sesongen. Pogon, Jagiellonia Bialystok og Lech Poznan er de tre lagene i Ekstraklasa som har sluppet til flest spillere under 18 år.

Hubert Turski, som spilte en halvtime mot Lubin forrige helg, ble den første spilleren under 18 år som fikk debuten sin i Ekstraklasa etter koronapausen. Samtidig ble unggutten den tredje spilleren i Pogon under 18 år som har fått spilletid på øverste nivå i Polen i 2019-2020-sesongen.

De to andre er Kacper Kozlowski og Marcel Wedrychowski. Sistnevnte har blitt byttet inn to ganger denne sesongen, mens supertalentet Kacper Kozlowski, som blant annet er på radaren til Manchester United, har spilt fire kamper som innbytter for Pogon, tre av dem denne sesongen.

Her er spillerne under 18 år som har spilt i Ekstraklasa i 2019-2020-sesongen:

Lechia Gdansk

Kacper Urbanski, midtbanespiller. Spilte 21. desember 2019 mot Rakow Czestochowa 15 år, tre måneder og 14 dager gammel

Pogon Szczecin

Kacper Kozlowski, midtbanespiller. Spilte 26. august 2019 mot Wisla Plock 15 år, ti måneder og ti dager gammel

Hubert Turski, spiss. Spilte 29. mai 2020 mot Zaglebie Lubin 17 år, tre måneder og 28 dager gammel.

Marcel Wedrychowski, venstrekant. Spilte 20. desember 2019 mot Korona Kielce 17 år, elleve måneder og syv dager gammel.

Wisla Kraków

Aleksander Buksa, spiss. Spilte 20 juli 2019 mot Slask Wroclaw 16 år, seks måneder og fem dager gammel

Jagiellonia Bialystok

Aleksander Stawiarz, spiss. Spilte 8. februar 2020 mot Wisla Kraków 17 år, tre måneder og syv dager gammel.

Krzysztof Toporkiewicz, spiss. Spilte 15. desember 2019 mot Lechia Gdansk 17 år, syv måneder og 24 dager gammel.

Mikolaj Nawrocki, spiss. Spilte 12. august 2019 mot Lechia Gdansk 17 år, ti måneder og ti dager gammel.

Lech Poznan

Jakub Kaminski, høyrekant. Spilte 20. september 2019 mot Jagiellonia Bialystok 17 år, tre måneder og 15 dager gammel

Filip Marchwinski, midtbanespiller. Spilte 26. juli 2019 mot Wisla Plock 17 år, seks måneder og 16 dager gammel

Filip Szymczak, spiss. Spilte 8. februar 2020 mot Rakow Czestochowa 17 år, mi måneder og to dager gammel

LKS Lodz

Adam Ratajczyk, venstrekant. Spilte 26. oktober 2019 mot Rakow Czestochowa 17 år, fire måneder og 14 dager gammel

Cracovia

Michal Rakoczy, midtbanespiller. Spilte 16. september mot Piast Gliwice 17 år, fem måneder og 17 dager gammel

Wisla Plock

Dawid Kocyla, høyrekant. Spilte 9. februar 2020 mot Pogon Szczecin 17 år, seks måneder og 17 dager gammel.

Arka Gdynia

Mateusz Stepien, midtbanespiller. Spilte 14. september 2019 mot Rakow Czestochowa 17 år, syv måneder og to dager gammel.

Jakub Wilczynski, spiss. Spilte 21. september 2019 mot LKS Lodz 17 år, ti måneder og syv dager gammel.

Zaglebie Lubin

Bartosz Bialek, spiss. Spilte 10. november 2019 mot Rakow Czestochowa 17 år, elleve måneder og 30 dager gammel.

Kun ett poeng skiller Pogon Szczecin og KS Cracovia på tabellen Begge lagene er ute av form, og vi forventer en jevnspilt kamp på Stadion Florian Kryger.

Pogon tapte 0-3 mot Zaglebie Lubin i den førte kampen etter koronapausen Dermed står de uten seier i de seks siste kampene i ligaen, og tre av kampene har endt 0-0.

Cracovia har vunnet 13 kamper denne sesongen, og det er tredje mest i Ekstraklasa denne sesongen, men de er likevel i fritt fall på tabellen. De tapte 0-1 mot Jagiellonia i første kampen etter koronapausen. Det var femte ligatapet på rad.

Pogon har slitt etter at Adam Buksa dro til MLS-laget New England Revolution. Pogon har spilt åtte kamper uten Buksa, og kun vunnet én av dem. Vertene har kun tatt ett poeng på de fire siste hjemmekampene. Begge lagene er dårlig form Pogon har kun scoret to mål på seks kamper, mens Cracovia har nettet tre ganger på de siste fem. Vi tror denne kampener ender uavgjort.2,95 i odds på U er greit. Spillestopp kl. 19.55.

Disse kampene vises fra runde 28:

Lørdag 6. juni kl. 15.00: Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

Lørdag 6. juni kl. 20.00: Pogoń Szczecin - Cracovia

Søndag 7. juni kl. 17.30: Wisła Kraków - Legia Warszawa

