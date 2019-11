Tett kampprogram kan ødelegge for Tottenham

Vi har en deilig fotbal-lørdag foran oss. Det spilles seks spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Arsenal, Tottenham og Leicester er i aksjon. Det er også full runde i Championship, og det spilles en haug med kamper fra 1. runden i FA-cupen. Her hjemme spilles det én kamp i Eliteserien. Haugesund og Viking møtes til Rogalandsderby. I tillegg avvikles den siste serierunden i OBOS-ligaen. Start er klar for playoff, men fire lag kjemper om de tre siste playoffplassene. Det er heller ikke avgjort hvilke lag som ut i nedrykkskvalik. Ellers spilles den avgjørende kampen i opprykkskvaliken fra 2. divisjon mellom Kvik Halden og Åsane.

Tottenham - Sheffield United 1,60 - 3,75 - 5,35 U (spillestopp kl. 1555)

Tottenham rotet vekk seieren i sluttminuttene mot Everton forrige helg. I midtuken ble det 4-0-seier i Beograd, men reisen til og fra Serbia, samt ny kamp allerede lørdag kan ha satt sine spor.

Glem heller ikke at Røde Stjerne er det eneste laget Tottenham har klart å slå den siste halvannen måneden. Faktisk er de to seirene mot serberne de eneste to Spurs-seirene på de siste syv kampene i alle turneringer.

Tottenham har kun vunnet to av de siste ti kampene i Premier League, og de står uten seier i de fire siste kampene i ligaen. Krisen i Nord-London er ennå ikke over.

Sheffield United er tilbake i Premier League for første gang på tolv år. I motsetning til mange andre nyopprykkede lag de siste årene, har the Blades stort sett satset på de samme spillerne og samme taktikken som de brukte i Championship. Det har funket som bare rakkeren.

At laget fra stålbyen i Yorkshire ligger helt oppe på sjetteplass, mens Spurs befinner seg fem plasser bak dem på tabellen, sier det meste om prestasjonene til Sheffield United. The Blades har imponert i Premier League, og ligaleder Liverpool er det eneste laget som har vunnet mot Chris Wilder sine menn på de seks siste Premier League-matchene.

På bortebane har Sheffield United vist seg å være en hard nøtt å knekke. Den nyopprykkede klubben har ennå ikke opplevd å tape på fremmed gress. Statistikken viser én seier og fire uavgjorte.

Det som burde skremme Tottenham aller mest er at the Blades har vist at de kan spille jevnt med topplagene. De tapte knepent mot Leicester (1-2) og Liverpool (0-1), men de tok sterke fire av seks poeng mot Arsenal (1-0) og Chelsea (2-2).

Spissen Son Heung-min kan spille lørdagens kamp etter at det røde kortet han fikk i kampen mot Everton er opphevet. Jan Vertonghen og Erik Lamela er begge ute med strekkskader, mens Giovani Lo Celso antakeligvis må vente på å starte i sin første Premier League-kamp.

Sheffield United har flere spillere som sliter med småskader, men manager Chris Wilder ville ikke si hvem som er usikre. Det som iallfall er sikkert er at Callum Robinson kjemper om en startplass. Han har startet alle fem bortekampene til the Blades.

Siden Premier League-formen til Tottenham er såpass skral, tror jeg et godt organisert og ultra-giret Sheffield United-lag vil skape problemer for Spurs. Vertene har tross alt ikke vunnet en Premier League-match siden 28. september. Den gangen vant de 2-1 mot nedrykkskandidat Southampton. Jeg tror Sheffield United fortsatt er ubeseiret etter oppgjøret mot Tottenham. 3,75 i odds må bare prøves her.

