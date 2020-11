Tett og jevn gruppefinale mellom Portugal og Frankrike

Oppgjøret mellom Portugal og Frankrike er en ren gruppefinale i Nations League der en eventuell vinner ligger godt an med tanke på førsteplassen i gruppa.

Portugal og Frankrike har begge ti poeng etter fire kamper av Gruppe 3 på øverste nivå i Nations League. Lørdag kveld møtes de to stormaktene til dyst i Portugal.

Portugal - Frankrike U 3,05 (spillestopp 20:40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

En herlig gruppefinale der det meste fort kan avgjøres. Portugal hadde få problemer med å slå lille Andorra 7-0 på hjemme i en privatlandskamp onsdag kveld. De topper denne gruppa med ti poeng og har bedre målforskjell enn Frankrike som helst må vinne denne for å sikre gruppeseieren. De har slått Sverige to ganger og Kroatia én gang, mens det endte 0-0 da disse to storhetene møttes i Frankrike forrige måned.

Frankrike overrasket med å tape 0-2 hjemme mot Finland i en privatlandskamp i midtuken, men alt fokus er nok rettet mot de to avsluttende kampene i Nations League der Portugal nå altså venter i gruppefinale lørdag kveld før de avslutter med hjemmekamp mot Sverige kommende tirsdag. De har ti poeng etter 3-1-0 på de fire første kampene og må nok vinne her i kveld for å gå til topps all den tid Portugal har bedre målforskjell. I forrige kamp i gruppespillet tok de en sterk 2-1 seier borte over Kroatia.

Følelsen sier at dette blir tett og jevnt. 3,05 på U og poengdeling er verdt noen kroner, synes vi.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset