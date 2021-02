Alexander Tettey kan rykke opp til Premier League for tredje gang på ni år med Norwich. Da trenger de poeng i fredagens toppkamp i Championship.

Tettey er inne i sin niende sesong i Norwich. 34-åringen har opplevd oppturer og nedturer på Carrow Road. Han har rykket ned fra Premier League tre ganger med the Canaries, og han har rykket opp to ganger. De vant Championship i 2018-2019 og rykket opp etter å ha vunnet playoffen i 2014-2015-sesongen.

Norwich topper Championship-tabellen etter 27 kamper, og Tettey kan rykke opp til Premier League for tredje gang i det som kan bli hans siste sesong i Norfolk.

34-åringen, som kun har et halvt år igjen av kontrakten med the Canaries, har spilt tolv kamper i Championship denne sesongen, men bare fire fra start.

Siden han ikke har spilt mer enn 153 minutter i Championship denne sesongen, har Tettey fått tid til å tenke seg om hva han vil gjøre fremover. Den norske midtbanespilleren uttalte nylig i et intervju med lokalavisen Norwich Evening News at han vurderer en jobb i fotballen, og han ønsker å starte trenerutdanningen med the Canaries-manager Daniel Farke som mentor.

- Hvis jeg ikke skal spille fotball, ville det være veldig interessant å bli her og lære av Daniel Farke. Det er drømmen min. Jeg har ikke spurt ham (Farke), men jeg regner med han vil svare ja, sa Tettey til avisen.

Midtbanespilleren spilte sin 250. kamp for Norwich i desember, og ble dermed spilleren utenfor Irland og Storbrittania med flest kamper for klubben.

Tetteys kontrakt med klubben går ut i sommer, men han vil vurdere å forlenge kontrakten ed et ekstra år om han skulle få et tilbud av klubben. Skulle det skje, vil han gå inn i sin tiende sesong i Norfolk-klubben.

Engelsk, Championship. Swansea har vist imponerende form de siste ukene. Waliserne er ubeseiret i ni kamper på rad i alle turneringer, syv av dem er vunnet.

De vant 3-1 på bortebane i ligaen mot Rotherham i helgen. Nå har de spilt syv ligakamper på rad uten tap. Det siste tapet til Swansea kom 16. desember borte mot Wayne Rooneys Derby (0-2).

Steve Coopers lag har en enda bedre statistikk å vise til hjemme på Liberty Stadium, hvor de ikke tapt noen av de siste ti hjemmekampene i Championship. Men tre av de siste fem kampene hjemme i Wales har endt uavgjort.

Swansea har virkelig meldt seg på i jakten om direkte opprykk, men de ligger fire poeng bak serieleder Norwich før fredagens kamp. Det blir ingen enkel oppgave for the Swans.

Beste bortelaget

Norwich er nemlig det beste bortelaget i Championship denne sesongen. De har vunnet åtte av tolv kamper på utebane.

Men manager Daniel Farke har sett laget sitt tape to av de tre siste bortekampene. De tapte mot Watford i ligaen og mot Barnsley i FA-cupen. I begge kampene gikk de målløse av banen, men det er de to eneste gangene the Canaries ikke har scoret på de elleve siste bortekampene.

Alexander Tettey får selskap på benken i Norwich av en annen nordmann. Keeper Ørjan Håskjold Nyland signerte for Championship-klubben i januar. 29-åringen har vært klubbløs siden i sommer, og kommer gratis til kanarifuglene. Han skal være backup for Tim Krul.

Tetteste forsvaret i Championship

Swansea får tilbake Kyle Naughton. Han var suspendert i kampen mot Rotherham. Steve Cooper har bekreftet at Liam Cullen og Wayne Routledge blir ute en stund, etter skadene de pådro seg i FA-cupkampen mot Nottingham Fotrest. Cullen er trolig ute resten av sesongen. Tivonge Rushesha ligger også an til å miste resten av sesongen. Steven Benda er den siste langtidsskadde spilleren hos waliserne.

Norwich-manager Daniel Farke må klare seg uten Emiliano Buendia. Han er suspendert etter at han ble utvist mot Middlesbrough. Jordan Hugill er ute i flere uker på grunn av en hamstringskade. Sam Byram og Michael McGovern er heller ikke tilgjengelig til fredagens kamp.

Norwich slet mot et Millwall-lag som lå seg bakpå, og de får det neppe enklere mot Swansea som har sluppet inn fem mål mindre enn noe annet lag i Championship.

Swansea har vært vanskelige å slå hjemme, men Norwich har vært solide på bortebane. Norwich har også vunnet de tre siste kampene mot Swansea i Championship. Dette ligger an til å bli en jevnspilt affære. 1-1? U til 3,00 er et greit spill.

