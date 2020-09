Tettey og Norwich må klare noe kun to lag har klart de fire siste årene

Historien viser at å rykke opp på første forsøk etter å ha rykket ned fra Premier League blir stadig vanskeligere.

Fredag braker det løs igjen i Championship. Ligaen på nest øverste nivå i England er beintøff. Det er mange bra lag og flere rike eiere som bruker store penger på klubbene.

Norwich, Watford og Bournemouth rykket ned fra Premier League sist sesong. Championship-historikken tilsier at mange av lagene som rykker ned fra Premier League sliter med å komme over skuffelsen, og ikke makter et opprykk på første forsøk.

Kun to lag - Fulham og Newcastle - har klart å rykke direkte opp igjen de fire siste sesongene. Statistikken viser også at de degarderte lagene må være forberedt på å gå gjennom hele playoffen for å gå opp igjen.

Newcastle og Burnley er de eneste lagene som har rykket opp etter å ha vunnet Championship de siste ti årene, mens West Ham, QPR, Norwich, Hull og Fulham har alle måtte gå den tunge veien via en playoff-finale.

Norwich, Watford og Bournemouth må bryte trenden om de skal spille i Premier League neste sesong.

Joshua King er på vei vekk fra Bournemouth. Foto: Dave Thompson (AP)

Bounemouth har mistet nøkkelspillere

Jason Tindall og Bournemouth mistet flere sentrale spillere. Keeper Aaron Ramsdale har gått til Sheffield United, forsvarsklippen Nathan Ake skal spille for Manchester City kommende sesong og kantspilleren Ryan Fraser og spissen Callum Wilson er begge kjøpt av Newcastle. Den norske landslagsangriperen Joshua King har også gjort det klart at han vil bort fra klubben, og nylig meldte storavisen Telegraph at Aston Villa skal være villig til å bla opp 16 millioner pund - 188 millioner kroner - for nordmannen.

Troy Deeney vil fortsette karrieren i Premier League. Tottenham har vist interesse for Watford-kapteinen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)





Watford virker godt rustet

Vladimir Ivic er mannen som har fått oppgaven med å lede Watford tilbake til toppdivisjonen, men det spørs om klubben gir ham den tiden han trenger. London-klubben har nærmest for vane å sparke managere. Ivic har beholdt de fleste spillerne fra sist sesong, men Abdoulaye Doucoure har signert for Everton. Kaptein Troy Deeney har sagt at han vil spille i Premier League, og den britiske avisen Daily Mail skrev nylig at de ikke vil stå i veien for spiller som har ti sesonger bak seg på Vicarage Road. Også Ismaila Sarr er på vei vekk. Han har vært linket til flere klubber blant andre Liverpool og Crystal Palace.

Stortalentet Jeremy Ngakia er kommet fra West Ham, Stipe Perica er hentet fra italienske Udinese og Glenn Murray er kommet på lån fra Brighton. Pervis Estupinan og Luis Suarez, som begge imponerte på lån i henholdsvis Osasuna og Real Zaragoza i Spania sist sesong, er spennende innslag.

Daniel Farke (t.v.) og Alexander Tettey skal forsøke å løfte Norwich tilbake til Premier League denne sesongen. Foto: Richard Sellers (AP)

Norwich stoler på Farke

Norwich rykket direkte ned fra Premier League etter kun én sesong i toppdivisjonen. I motsetning til de to andre klubbene som rykket ned har the Canaries beholdt treneren. 43 år gamle Daniel Farke ledet dem opp i Premier League i 2018-2019-sesongen. Klubben har tydeigvis tillit til at tyskeren kan gjenta den prestasjonen. De har signert West Ham-spissen Jordan Hugill, og de har lånt Burnleys forsvarsspiller Ben Gibson og Tottenhams midtbanespiller Oliver Skipp. Lagets toppscorer Teemu Pukki, som kun scoret elleve mål i Premier League, fortsetter på Carrow Road. Finnen scoret 29 mål sist Norwich var i Championship. Han blir viktig for the Canaries.

Det er ingen av fjorårets Premier League-lag som er favoritter ti å rykke opp denne sesongen. Oddssetterne hos Norsk Tipping mener Brentford som tapte playoff-finalen mot Fulham denne sesongen rykker opp. Satser på pengene på at Brentford rykker opp, vil du få 2,90 ganger innsatsen.

De nyopprykkede lagene Coventry, Rotherham og Wycombe vil ha mer enn nok med å overleve. Det har vist seg å være tilfelle for flere av lagene som har rykket opp. Charlton, Wigan, MK Dons, Doncaster og Yeovil har rykket rett ned igjen de siste ti sesongene.

Slik spilles første runden i Championship:

Watford - Middlesbrough (fredag 11. september kl. 2045)

Birmingham - Brentford (lørdag 12. september kl. 13.30)

Wycombe - Rotherham (lørdag 12. september kl 13.30)

Barnsley - Luton (lørdag 12. september kl. 16.00)

Bournemouth - Blackburn (lørdag 12 september kl 16.00)

Bristol City - Coventry (lørdag 12 september kl 16.00)

Cardiff - Sheffield Wednesday (lørdag 12 september kl 16.00)

Derby - Huddersfield (lørdag 12 september kl 16.00)

Millwall - Stoke (lørdag 12 september kl 16.00)

Preston Noth End - Swansea (lørdag 12 september kl 16.00)

Queens Park Rangers - Nottingham Forest (lørdag 12 september kl 16.00)

