Tøff bortekamp for Ødegaard og Real Sociedad

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Tippetips: Tøff bortekamp for Ødegaard og Sociedad

Oddsdobbel: Ny målfest på Goodison Park

Oddssingel Eliteserien: Uavgjortspesialisten må ha tre poeng

Oddssingel Eliteserien: Historien gjentar seg i Stavanger

V64 Bro Park: Herlig V64-galopp fra Bro Park



Søndagens tippekupong består av en kamp fra Premier League, fem kamper fra Eliteserien, en kamp fra tysk Bundesliga, to kamper fra italiensk Serie A og avsluttes med tre kamper fra La Liga. Bonuspotten er stadig på vei opp og er på ca 2,7 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Onsdag er det ca 87 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



1. Everton - Tottenham

Bortemarerittet fortsetter for Everton da de rotet bort en 2-1 ledelse mot Brighton forrige lørdag og endte opp med å tape 2-3. Det var Evertons fjerde bortetap for sesongen. De har klart seg mye bedre hjemme, men også her har det kladdet i det siste med tap i to av de tre siste hjemmekampene. faktisk har Everton tapt fem av sine seks siste seriekampen og presset på Marco Silva er stort foran denne kampen. Ligger femte sist med kun 10 poeng.

Utfra forutsetningene har Tottenham hatt en like svak seriestart. Ti seriekampen har kun gitt tolv poeng. Tok ledelsen 1-0 borte mot Liverpool forrige søndag, men endte opp med et fortjent 1-2 tap. Sterke bortepoeng mot hhv Manchester City og Arsenal i sesongens to første bortekamper, men de tre siste bortekampene er alle tapt.

2-6 og 0-3 i de to siste tilsvarende på Goodison Park. Mer åpent denne gang og naturlig med helgardering i denne. HUB.

2. Vålerenga - Brann

5. juli valset Vålerenga over Bodø/Glimt og vant 6-0 hjemme på Intility. Siden den kampen har ikke Vålerenga vunnet en seriekamp og laget står med 0-6-6 på sine tolv siste seriekamper. Det som så ut som medaljekamp i sommer, har endt med nok en skuffende sesong. 5-4-4 totalt hjemme, men ikke bedre enn 0-3-3 på de seks siste seriekampene. Aron Dønnum er tilbake etter karantene til denne, mens Johan Lædre Bjørdal og Bård Finne begge er usikre.

Det har også blitt en skuffende sesong i Bergen og for Brann. 0-5-1 på de seks siste seriekampene med 2-3 i samlet målforskjell og det ville være en gedigen overdrivelse å hevde at Brann begeistrer sine fans for tiden eller fotball-Norge forøvrig. Har havnet i ingenmannsland på tabellen og ligger på 7. plass med 37 poeng. Bismar Acosta er klar igjen etter karantene søndag.

4-2-0 på de seks siste tilsvarende i Oslo, men nå er både hjemmelaget og bortelaget ute av det. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Bodø/Glimt - Haugesund

I og med at Rosenborg måtte nøye seg med 1-1 borte mot Strømsgodset fredag kveld. vil Bodø/Glimt ta et markant steg mot medalje dersom de vinner denne hjemmekampen. Står med 50 poeng vil få åtte poeng ned til Rosenborg på 4. plass med tre serierunder igjen. Glimt leverte en strålende 2. omgang borte mot Brann mandag og var klart nærmest seieren i kampen som endte 1-1. Til tross for massivt overtak måtte Glimt nøye seg med 0-0 mot Mjøndalen i forrige hjemmekamp. Totalt meget sterke 9-3-1 på Aspmyra. Midtbanegeneral Patrick Berg har pådratt seg fire gule kort og soner karantene.

Haugesund var kanskje ikke best, men de tok seg til cupfinale etter å ha slått Odd 3-0 i Skien torsdag kveld. Står med 32 poeng og har kanskje behov for et par poeng til for å være helt trygge på ny kontrakt. Serieformen er helt på det jevne med 1-5-1 på de sju siste seriekampene. Moderate 4-5-4 på bortebane. Bruno Leite er fortsatt ute med skade.

Vi merker oss at Haugesund har vunnet de tre siste seriekampene på Aspmyra, men forutsetningene er helt annerledes denne gang. H.

4. Ranheim - Stabæk

Tabelljumbo Ranheim var som ventet sjanseløse borte mot Viking i onsdagens semifinale i Stavanger og hjemmelaget vant komfortabalt 3-0. Ranheim har dog kun to poeng opp til sikker plasse før denne runden og selv om de står med svake 1-3-5 på sine ni siste seriekamper, så kom den seieren i forrige hjemmekamp med hele 4-1 mot Odd. Står med totalt 3-2-8 på hjemmebane. Keeper Even Barli måtte ut med hodeskade mot Viking og blir neppe klar, i tillegg er flere andre spillere usikre.

Stabæk er uten baklengsmål på sine fire siste seriekamper, der tre av dem har endt med 0-0. Står med 30 poeng og trenger nok noen poeng til for å sikre ny kontrakt. Har tre av sine fire siste på bortebane der tallene ikke er bedre enn 3-2-7 denne sesongen. Samtidig er laget ubeseiret på sine tre siste bortekamper. Med mannskapet ser det bra ut.

Det eneste tilsvarende møtet i moderne tid i Eliteserien var seriepremieren i Trondheim forrige sesong. Da vant Ranheim 4-1. Hjemmelaget må ha poeng og taper ikke? HU.

5. Sarpsborg 08 - Tromsø

Hjemmelaget vil med seier i denne ta seg forbi både Strømsgodset og Tromsø og komme seg på sikker plass. Det har vært bedring for Geir Bakkes mannskap i det siste og kun ett tap på de sju siste seriekampene (2-4-1). Hele 13 av 26 seriekamper har endt med poengdeling og hjemme i Sarpsborg har åtte av tretten kamper endt uavgjort (3-8-2). Har tøffe gjenstående bortekamper mot Kristiansund og Lillestrøm, samt hjemmekamp mot Haugesund og kanskje er det nok med to seire i de fire siste. Amin Askar er usikker, ellers ser det bra ut med mannskapet.

Uhyre viktig seier for Tromsø med 4-2 hjemme over Ranheim forrige søndag. Og all den tid Strømsgodset kun fikk med seg ett poeng hjemme mot Rosenborg fredag kveld, vil Gutan være på sikker plass også om de taper søndag. Har dessuten overkommelig hjemmekamper mot Vålerenga og Stabæk i de to siste på Alfheim, i tilegg til en tøff bortekamp mot Odd. Simen Wangberg er klar igjen etter karantene, mens Fitim Azemi er ute for resten av sesongen. Svake 3-1-9 på bortebane.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende i Sarpsborg. Hjemmelaget får vår fulle tillit nå. H.

6. Viking - Lillestrøm

Bjarne Bertsen og Viking tok seg som ventet til cupfinale etter 3-0 seier hjemme mot Ranheim onsdag kveld. Har los på 4. plassen og Rosenborg vil kun være to poeng bak RBK med seier i denne. Møter Rosenborg hjemme i nest siste serierunde. Bjarne Berntsen valgte som ventet å nedprioritere forrige søndags bortekamp mot Kristiansund med tanke på semifinalen og hadde gjort ni endringer til den bortekampen og tapte som ventet grunnet det. Flotte 8-3-2 hjemme på SR Bank Arena.

Lillestrøm med fire poengdelinger på sine fem siste og er slett ikke trygge med sine 29 poeng. Har hjemmekamper mot Stabæk og Sarpsborg 08 i de to siste på Åråsen, samt bortekamp mot Ranheim etter søndagens kamp i Stavanger. Svært moderate 2-4-7 på bortebane.

1-4-0 på de fem siste tilsvarende i Stavanger. Lillestrøm "jakter" enda en poengdeling. HU.

7. Augsburg - Schalke 04

Tysk Bundesliga og tiende serierunde. Augsburg med kun en seier så langt og ligger nest sist og er ett av fire lag som står med sju poeng. Seieren kom hjemme mot Eintracht Frankfurt i fjerde serierunde. Totalt 1-2-1 på fire spilte hjemmekamper. Sterkt bortepoeng mot Wolfsburg forrige helg. Både Reece Oxford og Jeffrey Gouweleeuw er tilbake etter skader.

Etter en bra start har Schalke måttet nøye seg med to poeng på de tre siste seriekampene. Står med 15 poeng og ligger på 8. plass før helgens runde. Flott 2-1-1 på fire spilte bortekamper. Er uten scoringer på sine to siste, det betyr at Mark uth kan få sjansen på bekostning av Guido Burgstaller på topp.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Fiorentina - Parma

De to neste kampene på søndagskupongen er begge fra Serie A. Til tross for flere sentrale fravær maktet Fiorentina å snu 0-1 til 2-1 seier borte mot Sassuolo i midtukerunden og de står dermed med 15 poeng på de ti første seriekampene og ligger på 8. plass. Hjemmetap mot hhv Napoli og Lazio, men de tre øvrige hjemmekampene har gitt sju poeng. Velkjente Franck Ribery soner fortsatt karantene, mens veteranen Martin Caceres også mister denne kampen.

Parma fikk med seg ett poeng borte mot Inter forrige helg og nesten som ventet så kom det en reaksjon som store favoritter hjemme mot Verona i midtukerunden med 0-1 tap. Har uansett levert en bra start og ligger på 9. plass med 13 poeng. Moderate 1-1-2 på fire spilte bortekamper. Spissen Roberto Inglese er fortsatt ute med skade.

Fiorentina har sett bra ut denne sesongen og får et klart favorittstempel. H.

9. AC Milan - Lazio

Milan med sesongens fjerde seier da ekstremt bortesvake Spal ble slått 1-0 hjemme på San Siro torsdag kveld. Alle seirene er kommet mot lag på nedre tabellhalvdel og Milan har tilgode å imponere denne sesongen. Kom seg uansett opp på 10. plass med den seieren.

Lazio har fått opp farten og fulgte opp den sterke borteseieren mot Fiorentina forrige søndag, med en overbevisende 4-0 seier hjemme mot Torino i midtukerunden. Ligger på 5. plass med 18 poeng og står med 2-1-2 borte.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende på San Siro. Vi tror ikke Milan taper denne gang heller til tross for lagets svake sesongstart. HU.

10. Leganes - Eibar

De tre siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga.

Leganes med sesongens første seier forrige helg da Mallorca ble slått 1-0 hjemme forrige lørdag. Kom fort ned på jorden i midtukerunden i La Liga med 0-5 tap borte mot Real Madrid. Har ikke bedre enn 1-1-4 på seks spilte hjemmekamper, men har samtidig støtt på tøff motstand.

Lille Eibar skapte ikke uventet problemer for høytflyvende Villarreal i midtukerunden og vant 2-1. Det sendte laget opp på 14. plass på tabellen med totalt 12 poeng. På bortebane har laget fortsatt tilgode å vinne (0-3-3).

0-2-1 på de tre siste tilsvarende. Vi trenger flere sikre på en vrien søndagskupong og tar sjansen på hjemmeseier. H.

11. Celta Vigo - Getafe

Trøblet innledning for hjemmelaget som gikk på sesongens sjette tap, da det ble 1-2 borte for Real Betis i midtukerunden. Står med kun ni poeng, men har i det minste vunnet to av seks hjemmekamper (2-1-3).

Getafe tok seg som ventet av overraskelslaget Granada i torsdagens hjemmekamp og vant komfortabelt 3-1. Er som kjent med i gruppespillet i Europa League, men har klart seg bra også i den hjemlige serien. Ligger på 9. plass med 16 poeng, men har moderate 1-2-2 på fem spilte bortekamper.

Tre strake poengdelinger i de tre siste tilsvarende. Det er en meget vrien søndagskupong, så vi tar sjansen på at denne ender med uavgjort for fjerde sesong på rad. U.

12. Granada - Real Sociedad

Søndagskupongen avsluttes med ett oppgjør mellom to lag som har vært positive overraskelser denne sesongen og som begge gikk på tap i midtukerunden.

Nyopprykkede Granada kunne tatt tilbake serieledelsen med seier borte mot Getafe, men endte ikke uventet opp med tap. Ligger på 3. plass med 20 poeng og har sterke 4-0-1 på fem hjemmekamper. Veteranspissen Roberto Soldado soner karantene, men han har kun notert seg for ett mål hittil.

Martin Ødegård og hans Real Sociedad stod til 1,45 i odds i midtukekampen hjemme mot Levante, men kunne faktisk lagt under med mer enn 0-2 til pause. Fikk en redusering i andre omgang, men det var lite å utsette på at Levante tok alle poengene. Ligger på 6. plass med 19 poeng, til tross for at laget allerede har tapt fire seriekamper. Totalt 3-1-2 på bortebane.

Denne er vrien, vi tror minst på uavgjort. HB.

96-rekker:

1. Everton — Tottenham HUB

2. Vålerenga — Brann HU

3. Bodø/Glimt — Haugesund H

4. Ranheim — Stabæk HU

5. Sarpsborg 08 — Tromsø H

6. Viking — Lillestrøm HU

7. Augsburg — Schalke 04 H

8. Fiorentina — Parma H

9. Milan — Lazio HU

10. Leganes — SD Eibar H

11. Celta Vigo — Getafe U

12. Granada — Real Sociedad HB

432-rekker:

1. Everton — Tottenham HUB

2. Vålerenga — Brann HUB

3. Bodø/Glimt — Haugesund H

4. Ranheim — Stabæk HU

5. Sarpsborg 08 — Tromsø H

6. Viking — Lillestrøm HU

7. Augsburg — Schalke 04 HUB

8. Fiorentina — Parma H

9. Milan — Lazio HU

10. Leganes — SD Eibar H

11. Celta Vigo — Getafe U

12. Granada — Real Sociedad HB