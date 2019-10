Tøff bortekamp for King og Bournemouth

Lørdagens tippekupong består av fire kamper fra Premier League og de øvrige åtte kampene er hentet fra Championship. Bonuspotten fortsetter å øke. Den er nå oppe i ca 1,7 mill kr. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Burnley — Chelsea

Burnley ligger på åttendeplass så langt med tolv poeng. De står med 3-3-3 hittil, og er bare tre poeng bak Arsenal som innehar sjetteplassen. Samtidig er det kun fire poeng ned til Newcastle som er under nedrykksstreken. The Clarets banker for alvor på bakdøren til Europa hvis de vinner mot Chelsea. De har grunn til å være optimister. Lancashire-laget har vist bra takter på hjemmebane. De har vunnet mot Southampton, Wolves og Norwich. Det eneste tapet kom mot Liverpool.

Men Sean Dyche mangler den viktige veteranspissen Ashley Barnes, kantspilleren Johann Gudmundsson og midtbanespillerne Jack Cork og Danny Drinkwater på grunn av skader. Dersom Burnley skal utfordre Chelsea vil de trenge en Chris Wood i superform. Newzealanderen er en type som kan score både med beina og hodet, og han kan lage problemer for Chelsea-forsvaret, tror jeg. Spørsmålet er om han klarer å lage nok trøbbel.

Chelsea har vind i seilene. De jakter sin fjerde seier på rad i Premier League, og de har en glimrende statistikk på Turf Moor. Det Burnley har ikke klart å slå Chelsea i de fem siste hjemmekampene. De står med fire tap og én uavgjort. Chelsea fikk seg også en solid opptur i Champions League, hvor de slo Ajax 1-0 onsdag. De ligger på fjerdeplass på tabellen før helgens kamper, men er bare to poeng bak Manchester City som innehar andreplassen. Det er garantert en motivasjon for Lampard sine gutter.

Burnley har faktisk aldri vunnet mot Chelsea på Turf Moor i Premier League. Sist gang Burnley slo Chelsea på hjemmebane var i august 1973. Selv om det unge laget til Frank Lampard vil svinge i prestasjonene, særlig etter store kamper i Champions League, er det vanskelig å se for seg noe annet enn seier til Chelsea i denne kampen. B.

2. Brighton — Everton

Disse to lagene er naboer på tabellen. Det er kun ett poeng som skiller dem etter ni serierunder. Begge lagene har tatt viktige seire de siste ukene. Brighton tok sesongens første hjemmeseier da de slo Tottenham 3-0 før landslagspausen. Dermed viser hjemmestatistikken 1-2-1. Everton vant 2-0 mot West Ham på Goodison Park forrige helg. Det var lagets første seier på fire forsøk. Lørdag jakter Marco Silva og Everton lagets første borteseier siden mars. Men statistikken er ikke på Everton sin side. De har ikke vunnet borte mot Brighton i toppdivisjonen siden en 2-1-seier i 1983.

Denne kampen kan fort bli avgjort på et frispark eller en corner. Brightons Pascal Gross og Evertons Gylfi Sigurdsson er de to spillerne som har skapt flest sjanser på dødballer de to siste sesongene. Everton har problemer med å forsvare seg mot dødballer. De sluppet inn hele syv dødball-mål denne sesongen. Det er flest av alle lagene i Premier League.

Brighton & Hove Albion må klare seg uten midtbanespiller Aaron Mooy. Den australske landslagsspilleren er suspendert etter å ha blitt utvist i forrige serierunde mot Aston Villa. Jose Izquierdo og Bernardo er fortsatt på skadelisten, men det er ingen nye skader i Brighton-troppen.

Everton må muligens klare seg uten forsvarskjempen Yerry Mina. Han pådro seg en kneskade i kampen mot West Ham. Mason Holgate vil trolig erstatte ham. Fabian Delph og Morgan Schneiderlin er aktuelle for startelleveren etter å ha vært ute med skader, mens Seamus Coleman er tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert.

Everton tok en viktig seier mot West Ham forrige helg, men det var på hjemmebane. På bortebane har de vært direkte svake. The Seagulls har bare vunnet tre av de siste 15 kampene mot Everton, alle tre seirene har kommet på eget gress. Brighton har en glimrende mulighet til å ta tre poeng her. HU

3. Watford — Bournemouth

Etter at disse to klubbene rykket opp til Premier League i 2015 har de vært trukket frem som eksempler på hvordan man skal etablere seg i toppdivisjonen. Ingen av lagene har vært i nærheten av å rykke ned de fire sist sesongene, men denne gangen kan Watford få problemer om de ikke tar sin første seier snart.

Watford holdt Tottenham til 1-1 i Nord-London forrige helg. Den prestasjonen bærer bud om at the Hornets gjenoppstandelse er nært forestående. Med litt mer hell, kunne Watford tatt alle tre poengene på Tottenham Hotspur Stadium, istedet ble det poengdeling for andre kamp på rad. De spilt uavgjort mot Sheffield United i kampen før landslagspausen. Dermed har Quique Sanches Flores ennå ikke vunnet med Watford etter at han tok over for Javi Garcia, og jeg tror heller ikke at sesongens første seier kommer mot et talentfullt Bournemouth-lag.

Den gamle favorittklubben til Elton John har ikke vunnet hjemme mot Bournemouth på de fem siste kampene. Den siste hjemmeseieren mot the Cherries kom i august 2013. Watford har trøbbel defensivt. De har kun klart å holde nullen i to av de siste 26 kampene i alle turneringer. De har ikke akkurat sprudlet offensivt heller. London-laget har bare scoret fem mål denne sesongen. Sammen med Newcastle er de det laget som har scoret færrest mål. Det er kanskje ikke så rart om man ser på skadesituasjon. Watford mangler spissen Danny Welbeck. Han blir ute i flere måneder med en alvorlig strekkskade. Troy Deeney er også på skadelisten og Jose Holebas er suspendert, men Sebastian Prodl, Etienne Capoue og Isaac Success er tilgjengelige til denne kampen.

Bournemouth får tilbake Jefferson Lerma, mens David Brooks, Charlie Daniels og Junior Stanislas er skadet.

Bournemouth står uten seier i de tre siste ligakampene (0-2-1), og selv om de neppe var fornøyd med 0-0 mot Norwich sist helg, var det iallfall en positiv ting å ta med seg fra den kampen: Bournemouth holdt nullen for første gang siden mai! Kampene mellom Watford og Bournemouth pleier imidlertid å være målrike. På de seks siste oppgjørene har det vært scoret fire mål i snitt per kamp. Forrige gang disse lagene møttes endte kampen 3-3. Joshua King elsker kampene mot Watford. Han har scoret fem mål på de seks siste kampene mot London-klubben.

Åtte av de siste elleve kampene mellom Watford og Bournemouth har endt uavgjort. Det lukter poengdeling her. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



4. West Ham — Sheffield United

Kampen mot Sheffield United blir spesiell. Det er første gang disse lagene møtes siden West Ham på kontroversielt vis unngikk nedrykk på Sheffield United sin bekostning i 2007. The Hammers betalte 20 millioner pund til Sheffield United, etter å ha sluppet å få poengtrekk. De brøt reglene da de brukte Carlos Tevez og Javier Mascherano som var eid av en tredjepart, noe som er stikk i strid med reglene. Tevez sine scoringer holdt West Ham oppe i Premier League, mens Sheffield United brukte tolv år på å komme tilbake.

West Ham vant den siste kampene mellom disse to lagene i London i november 2006, men det er den eneste seieren til the Hammers på de syv siste hjemmekampene. Fasiten viser 1-5-1. Etter en brukbar periode, virker det som formen svikter for West Ham. Fallet på Premier League-tabellen skjøt fart sist helg, da de tapte 0-2 borte mot Everton i en kamp som beskrives som den verste siden åpningskampen mot Manchester City. Tapet var det andre på rad for the Hammers i ligaen, og det skuffende tapet på Goodison Park gjør at laget fra Øst-London står uten seier i de fire siste kampene i alle turneringer.

Oktober har vært en marerittmåned for West Ham. De står nemlig uten seier i ni Premier League-kamper på rad i oktober siden de slo Sunderland for tre år siden. Siden den gang har de spilt uavgjort i tre kamper og seks kamper har endt med tap. Det gir håp for the Blades. De trives egentlig ikke i London. Laget står uten seier i de 16 siste kampene i toppdivisjonen i den engelske hovedstaden. Fem kamper har endt uavgjort og elleve har endt med tap.

West Ham får tilbake Aaron Cresswell, mens Winston Reid er fortsatt ikke klar. Sheffield United-manager Chris Wilder har ingen nye spillere på skadelisten. Han har kunnet stille med den samme backrekken i alle ligakampene denne sesongen. Det er kanskje derfor de har vært såpass solid bakover. Sheffield United er sammen med Liverpool det beste defensive laget i Premier League. De har kun sluppet inn syv mål på ni kamper.

Borteformen til Sheffield United er veldig god, men de får en tøff kamp i Øst-London. West Ham er ustabile, men når de spiller på hjemmebane er de vanligvis sterke. Historikken gjør at vi likevel garderer. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. West Bromwich — Charlton

Det så stygt ut for West Brom da de lå under 0-2 hjemme på The Hawthorns etter 24 minutter mot bunnlaget Barnsley tirsdag. WBA lå under 0-2 til det gjensto 22 minutter av kampen, da fikk de hjelp av Bambo Diaby som reduserte til 1-2 med et selvmål. Ni minutter før slutt utlignet Matheus Pereira til 2-2. Kampen viste at Slaven Bilic sine menn er sterke mentalt, gode teknisk og har en enorm innsatsvilje. Det gjør dem til en opprykkskandidat denne sesongen.

Litt overraskende er det kanskje at ligalederne har tatt mer poeng på borte enn hjemme, men det er viktig å påpeke at de ikke har vært svake hjemme på The Hawthorns. De er fortsatt ubeseiret på hjemmebane, hvor de står med tre seire og tre uavgjorte på de seks første kampene. Defensivt har de slurvet foran egne fans. De har nemlig sluppet inn hele ti mål på de første seks hjemmekampene. Heldigvis har angrepsspillet fungert bra. De har scoret 15 mål. Bilic sin største bekymring er lekkasjene defensivt. Der har han en jobb å gjøre. For de kan ikke forvente at angrepet scorer over to mål i snitt per kamp.

I likhet med West Brom på hjemmebane, har Charlton både scoret og sluppet inn mange mål på bortebane. The Addicks har kun klart å holde tett bakover én gang på de seks første bortekampene. Tidligere denne uken tapte de 1-2 borte mot Bristol City. Det betyr at de nå er uten seier i de tre siste bortematchene. De har slitt med å hindre motstanderne i å komme til målsjanser, og det kan straffe seg mot et lag med kvalitetene til WBA. H.

6. Nottingham Forest — Reading

Før forrige helgs bortekamp mot Wigan sto Nottingham Forest med ti kamper på rad uten tap, men denne uken har vært et tilbakeskritt for Skogvokterne. De tapte 0-1 mot Wigan sist lørdag, og tapte 1-2 mot Hull City tirsdag. Resultatene må ha skuffet manager Sabri Lamouchi, men de to tapene har neppe gjort ham altfor bekymret for Forest fikk ikke bank. De tapte bare med ett mål i begge kampene.

Nottingham Forest har vært et vanskelig lag å møte denne sesongen De har kun tapt tre av 13 kamper så langt denne sesongen, og de har ikke tapt med mer enn ett måls margin. Hjemme på City Ground har Nottingham vært tøffe å slå, selv om de har tapt to av seks. Lamouchi sine menn har kun sluppet inn fem mål, og de har holdt nullen tre ganger.

Til tross for at Reading bare har vunnet én av sine syv bortekamper, så har de ikke vært helt dårlige på bortebane. De har ofte spilt jevnt med motstanderne, men de mangler offensiv slagkraft. Skaden til Lucas Joao har svekket dem fremover, men de har andre spillere som kan ansvar fremover. John Swift, Sam Baldock og George Puscas er tre av dem. Gjestene har heller ikke vært så ille bakover. Åtte baklengsmål på syv kamper er til å leve med.

Forest har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene mot Reading. De vinner igjen her. H

7. Preston — Blackburn

Preston var bare minutter unna å slå en av opprykksfavorittene i Championship denne sesongen, men klarte ikke å holde på ledelsen. Eddie Nketiah utlignet for Leeds til 1-1 i det 87. minutt Alex Neil sine menn må ha vært skuffet over ikke å ta alle tre poengene når de var i føringen med så kort tid igjen. Samtidig var det en fortjent scoring for Leeds som var det beste laget i kampen.

Likevel; Preston har imponert denne sesongen. De ligger femteplass, og har kun tapt én av de siste ti kampene, fem av dem er vunnet. Særlig har de vært sterke hjemme, hvor de har vunnet fire av seks kamper hittil. Så langt har de til gode å tape på Deepdale, selv om de har møtt fire av lagene på øvre halvdel av tabellen, to av dem ligger over the Lilywhites på tabellen.

Mens Preston har vært bra hjemme, så har Blackburn slitt med å få resultater på bortebane. De har kun vunnet to av seks bortekamper. Tirsdag tapte de 0-1 på St. Andrew's mot Birmingham. Det var lagets fjerde bortetap. Det største problemet til Blackburn på bortebane har vært å få ballen i mål. Ja, i det hele tatt å komme til målsjanser Tony Mowbray sine menn får en tøff lørdag på Deepdale. Blackburn skal forsøke å ta sin første seier på de seks siste kampene Det skjer neppe. Det skal være unødvendig å sløse vekk garderinger her. H.

8. Middlesbrough — Fulham

Oktober har vært en elendig måned for Middlesbrough. De har falt som en stein på tabellen den siste halvannen måneden. I midten av september lå Boro helt oppe på 13.-plass, men før lørdagens kamp på Riverside balanserer på nedrykksstreken. De er på 21.-plass, og har kun ett poeng ned til Huddersfield som er på nedrykksplass. Nettopp Huddersfield var motstander i midtuken. Den kampen endte 0-0. Å spille uavgjort mot nedrykksrival Huddersfield er ikke akkurat noe å rope hurra for.

Med bare elleve mål på 13 kamper, er Middlesbrough det laget som scorer nest minst i divisjonen. De har tapt flere jevnspilte kamper denne sesongen, men det er ingen av lagene i bunnkampen som har sluppet inn færre mål enn Boro. Det er positivt for Riverside-laget

I motsetning til Boro, har Fulham scoret drøssevis med mål. Med sine 23 mål har bare to lag scoret mer enn dem denne sesongen. Gjestene fra London scorer ikke bare regelmessig. De vinner også kamper. Fulham har tre seire på de siste fem kampene. Statistikken viser at Fulham gjør det greit på bortebane. De har nemlig bare tapt én av de fem siste bortekampen sine. Fulham trenger tre poeng i denne kampen for å henge med opprykkskampen, men det blir ikke lett. Fulham har sluppet inn mål i alle bortekampene denen sesongen. Fulham er naturlige favoritter, men Boro kan få med seg poeng fra denne kampen. UB.

9. Birmingham — Luton

Etter å ha overlevd i Championship med god margin sist sesong, selv om de ble trukket ni poeng, så har Birmingham ambisjoner om å kjempe om en playoffplass denne sesongen. Å gi Garry Monk sparken var ikke en populær avgjørelse, men Pep Clotet har gjort en brukbar jobb på St. Andrews etter at han overtok. Birmingham er kun tre poeng bak topp seks, etter å ha tatt 19 poeng på 13 kamper. Birmingham har all mulig grunn til å være optimister. Borteformen er ikke mye å skryte av. Det er prestasjonene til the Blues på St Andrews som gjør at de har kontakt med topp seks-lagene. De står med fire seire på de fem siste hjemmekampene. Det vitner om hvor sterke de er hjemme i sin egen hule.

Etter å ha rykket opp to sesonger på rad, var det mange som trodde at Luton Town ville få problemer med å tilpasse seg nivået i Championship. Så langt har de klart seg bra, og de har bitt godt fra seg på nest øverste nivå. Luton ligger på 18.-plass, fire poeng over nedrykksstreken. På bortebane har de ikke fått det til å stemme, og det burde bekymre dem før lørdagens kamp. De har tapt tre av de fire siste bortekampene. Tapene har kommet mot QPR, Derby og Fulham. På de fire siste bortekampene har de sluppet inn ni mål. Det er for dårlig.

Dette er normalt en kamp Birmingham skal vinne. De er bedre spiller for spiller, og de er et sterkere lag enn Luton. Samtidig har de hjemmefansen i ryggen. Vertene skal ta alle tre poengene her. H.

10. Hull — Derby

Etter to tap på rad, slo Hull tilbake med en kruttsterk borteseier mot Nottingham Forest i midtuken. De vant 2-1 mot skogvokterne, og nå ligger de kun fire poeng bak QPR som innehar den siste playoffplassen i Championship. The Tigers har et mål om å kjempe om opprykk denne sesongen, så de trenger tre poeng mot Derby for å ta et steg nærmere playoffen.

Men det er vanskelig å bli klok på the Tigers denne sesongen. De har tidvis spilt bra, men de har lidd under at de er fryktelig ustabile. Det er rett og slett vanskelig å vite hva du får Grant McCann sine menn. Nordirens første sesong som Hull-manager har vist seg å bli betydelig vanskeligere enn hans første sesong i Doncaster, hvor han tok laget til League One-playoffen. Selv på hjemmebane har Hull strevet med å vinne kamper. Fasiten viser 2-2-3. Det er så som så, men de har iallfall gjort det bedre hjemme enn Derby har gjort det borte.

Derby har vært svake på bortebane denne sesongen. De har kun vunnet én av de seks første kampene på fremmed gress. Å score har vært et problem på bortebane, men de defensive utfordringene er enda større. Phillip Cocu sine menn har ikke klart å holde buret rent en eneste gang på bortebane, og de har sluppet to mål eller mer i fire av de seks første kampene vekke fra Pride Park. Men: Derby har en meget sterk statistikk på Britannia Stadium, hvor de er ubeseiret i de fem siste kampene og har vunnet fire av dem. Faktum er at Derby kun har tapt én av de siste ni kampene mot Hull, uansett bane. Denne kampen er vanskelig. HUB

11. Millwall — Stoke

Millwall-manager Neil Harris trakk seg overraskende før hjemmekampen mot Leeds. Det har tatt nesten én måned å finne en erstatter for klubblegenden, men tidligere denne uken ansatte London-klubben Gary Rowett, som tok Derby til opprykksplayoff i 2018. Rowett ledet the Lions for første gang i 2-2-kampen mot Cardiff på tirsdag. Med en ny manager på plass, kan Millwall få et løft. London-klubben har vært litt opp og ned denne sesongen, og tirsdagens kamp mot Cardiff var ikke noe unntak. De viste tidvis lovende spill offensivt, men de var også svake defensivt. Å tette igjen bakover må være førsteprioritet for den nye sjefen på the Den. Millwall har ikke klart å holde nullen på over to måneder.

En ting Rowett ikke trenger å bekymre seg for er hjemmeformen. De har ikke storspilt på the Den, men de har vært vanskelige å slå foran hjemmefansen. Hjemmeformen viser 3-2-1.

Dette blir en spesiell kamp for Rowett Han eder Millwall for andre gang mot klubben han forlot så sent som i januar. Stoke slet tungt med Rowett som manager, og de har vært sementert i bunnen av Championship siden. The Potters er i trøbbel. De har fått en elendig start på sesongen. De ligger på nest siste plass med kun åtte poeng. Etter to seire på rad var det mange som trodde det skulle løsne for den gamle storklubben, men tirsdag gikk de på sesongens niende tap borte mot Sheffield Wednesday (0-1). Stoke sliter med å holde tett bakover på bortebane. De har sluppet inn ni mål på bortebane og kun scoret fem.

Stoke har kun vunnet én av seks bortekamper. De har imidlertid spilt bedre enn resultatene tilsier, og det er ikke umulig at de kan få med seg ett poeng fra the Den. HU.

12. Huddersfield — Barnsley

Huddersfield har hatt en blytung start på livet i Championship, men det har vært tegn til bedring de siste ukene. Danny Cowley sine menn er ubeseiret i de fem siste kampene, så det virker som den tidligere Lincoln-manageren, som kom til klubben for seks uker siden, har hatt en positiv innvirkning på laget.

Det er tydelig hvor skoen trykker. The Terriers har problemer offensivt. De har kun scoret 1,08 mål per kamp. Selv på hjemmebane har laget som rykket ned fra Premier League foran denne sesongen har trøbbel. De har bare scoret fire mål på fire kamper, og tre av målene kom i én kamp. Til tross for at ikke alt går på skinner offensivt, har Huddersfield en glimrende mulighet til å ta tre poeng mot Barnsley.

Gjestene er før helgens kamper helt på bunn av tabellen, og de står uten seier i de tolv siste ligakampene. Det er en statistikk det lukter nedrykk av. I likhet med Huddersfield er det offensivt de svikter. Ja, de har faktisk kun scoret elleve ganger, tre færre enn Huddersfield. Det er kun et lag i divisjonen som har scoret færre mål enn Barnsley. Det er Wigan (ti mål). På bortebane har de gått målløs av banen i fire av seks kamper Laget er uten permanent manager i øyeblikket etter at populære Daniel Stendel fikk fyken. På bortebane renner målene inn. De har sluppet inn tolv mål på seks kamper. Huddersfield girper muligheten her og tar sesongens tredje seier. H









96-rekker:

1. Burnley—Chelsea B

2. Brighton & Hove Albion—Everton HU

3. Watford—Bournemouth UB

4. West Ham United—Sheffield United HU

5. West Bromwich Albion—Charlton Athletic H

6. Nottingham Forest—Reading FC H

7. Preston North End—Blackburn Rovers H

8. Middlesbrough—Fulham UB

9. Birmingham City—Luton Town H

10. Hull City—Derby County HUB

11. Millwall FC—Stoke City HU

12. Huddersfield Town—Barnsley H

432-rekker:

1. Burnley—Chelsea B

2. Brighton & Hove Albion—Everton HU

3. Watford—Bournemouth HUB

4. West Ham United—Sheffield United HUB

5. West Bromwich Albion—Charlton Athletic H

6. Nottingham Forest—Reading FC HU

7. Preston North End—Blackburn Rovers H

8. Middlesbrough—Fulham UB

9. Birmingham City—Luton Town H

10. Hull City—Derby County HUB

11. Millwall FC—Stoke City HU

12. Huddersfield Town—Barnsley H