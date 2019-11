Tøff bortekamp for Manchester United

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det er klart for nest siste serierunde i Eliteserien og samtlige åtte kamper starter kl 18.00. I Premier League skal Manchester United ut i en tøff bortekamp mot Sheffield United. Her hjemme spilles også den avgjørende playoffkampen mellom Åsane og Notodden om plass i neste sesongs OBOS-liga. Ellers er det flust med kamper i både La Liga, Serie A og Bundesliga og det er også verdenscup slalåm for menn i finske Levi og hopp fra Wisla i Polen.

Sheffield United - Manchester United U 3,25 (spillestopp kl 17.25)

Nyopprykkede Sheffield United på en smått sensasjonell 5. plass etter de tolv ørste serierundene. Er faktisk ubeseiret på sine seks første bortekamper (1-5-0), mens det blitt mer variable 3-0-3 seks spilte hjemmekamper på Bramall Lane. Alle tre tapene er kommet med ett mål. 1-2 for Leicester, 0-1 for både Southampton og Liverpool. De to siste hjemme er dog vunnet med hhv 1-0 over Arsenal og 3-0 mot Burnley. Solide 1-1 borte mot Tottenham for 14 dager siden. Førstekeeper Dean Henderson er på utlån fra Manchester United og får ikke spille denne, det betyr at Simon Moore får sin Premier League-debut. Forsvarsspilleren John Egan er usikker med hodeskade.

Svake på bortebane

Manchester United fortsetter å levere hjemme på Old Trafford og tok en komfortabel 3-1 seier mot Brighton for 14 dager siden. Men Ole Gunnar Solskjærs menn fortsetter å slite på bortebane og røk 0-1 for Bournemouth i forrige bortekamp og har kun vunnet en bortekamp hittil (1-2-3). Avsluttet forrige sesong med kun ett poeng på de fem siste bortekampene, og tar vi med disse står altså Manchester United med meget svake 1-3-7 på sine elleve siste bortekamper i Premier League. Scott McTominay (som kanskje har vært Uniteds beste spiller denne sesongen) er ute i flere uker etter å ha skadet seg på landslagsoppdrag for Skottland. Paul Pogba er fortsatt ute. Luke Shaw og Nemanja Matic er begge tilbake i trening, men ikke klar til søndagens bortekamp.

Manchester United har altså kun vunnet en av sine elleve siste bortekamper i Premier League og skaden på McTominay kommer ubeleilig med tanke på at Pogba fortsatt er ute. Sheffield United har vært vanskelig å slå hittil. Poengdeling virker mest nærliggende i denne og 3,25 for uavgjort blir vårt utvalgte spill i søndagens eneste Premier League-kamp.

