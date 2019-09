Tøft kampprogram feller Woverhampton

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne søndagen. Både Manchester United og Liverpool skal i aksjon i Premier League og totalt spilles det fire kamper i PL denne søndagen. Martin Ødegård og Real Sociedad skal ut i bortekamp mot Espanyol. I Eliteserien er det seks kamper og det er også seks kamper i OBOS-ligaen. I Allsvenskan er det duket for Stockholmsderby mellom Hammarby og AIK og søndag kveld er det klart for storkampen Sevilla - Real Madrid i La Liga.

Crystal Palace - Wolverhampton H 2,45 (spillestopp kl 14.55)

Torsdag spilte Wolves sin første kamp i gruppespillet i Europa League, og det var lagets tolvte kamp i en sesongen som allerede virker å ha vart i en evighet for Molineux-laget.

Spill i Europa har både vært en vesignelse og forbannelse for Nuno Espirito Santo sine menn. De vant seks kamper i dede tidlige rundene, blant annet en solid seier mot Serie A-laget Torino, men alle kampene i Europa har tæret på kreftene i Wolves-troppen.

Wolverhampton opplever nå det samme som Burnley fikk merke sist sesong. De har ikke en spillerstall som er dimensjonert for å spille kamper torsdag og søndag uke etter uke. Det går utover resultatene i Premier League. Etter fem serierunder står ulvene fortsatt uten seier denne sesongen. Før søndagens kamp ligger de på nest sisteplass med kun tre poeng.

Crystal Palace har fått en bedre start på sesongen. De befinner seg på 13.-plass, men i forrige serierunde fikk de seg en real smekk da de tapte 0-4 borte mot Tottenham.

Problemet til Crystal Palace har vært uttellingen foran mål. Selhurst Park-laget har kun scoret tre mål på fem kamper så langt. Men London-laget har hatt et godt tak på Wolves. De har vunnet tre av de fire siste ligakampene mot ulveflokken.

Det som taler mot Palace-seier er at bortelaget har vunnet seks av de siste åtte ligakampene. Samtidig har Wolves scoret i alle de 14 siste bortekampene på Selhurst Park. Dersom de skulle klare å gjøre det igjen, så må hjemmelaget plutselig må score minst to mål for å vinne.

Jeg har imidlertid troen på the Eagles. De har vist bra form i Sør-London, hvor de er ubeseiret i de fire siste hjemmekampene. Og de har holdt nullen i tre av kampene. Nå møter de et Wolves-lag som sliter på bortebane. Nuno Espirito Santo sine menn har kun vunnet én av de siste ni bortekampene i ligaen (1-3-5). Jeg tror også at de får trøbbel på Selhurst Park.

Crystal Palace har forsvarsspilleren James Tomkins tilbake, og han kan få en pass i startelleveren søndag. James McArthur og Cheikhou Kouyate er begge friskmeldte, men Connor Wickham er fortsatt på skadelisten.

Stopperen Willy Boly er tilbake hos Wolves. Han var suspendert sist. Forsvarsspilleren Ryan Bennett er også en spiler som banker på døren for å komme med i startoppstillingen, mens sommersigneringen Patrick Cutrone vil muligens beholde spissplassen etter å ha imponert i Europa.

Crystal Palace ble revet i stykker av Tottenham, men jeg forventer at de slår tilbake hjemme på Selhurst Park. Woves må fortsatt baansere spill i Europa League med kampene i Premier League. Det tøffe kampprogrammet til ulvene ødelegger for dem, og jeg tror Palace kan ta sesongens andre hjemmeseier her. Palace-seier gir 2,45 i odds. Spillestopp er klokken 1455.

