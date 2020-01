Tidenes bonuspott på lørdagskupongen

Ingen fikk 12 rette forrige lørdag. Det betyr over 4 mill kr ekstra i tolverpotten på lørdagens tippekupong og totalt ca 5,5 mill i tolverpotten.

Det er ni kamper fra 4. runden i FA-cupen, én kamp fra Championship og to kamper fra League One på lørdagens tippekupong. Bonuspotten skulle deles ut på forrige ukes lørdagskupong. Men overraskelsene stod i kø og ingen fikk 12 rette. Det betyr at det er hele 4,2 millioner ekstra i tolverpotten og den samlende tolverpotten vil dermed være på ca 5,5 millioner kroner. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Ca 14 millioner kroner i Lotto-potten Lever kupongen her!





1. Hull — Chelsea

FA-cup, 4. runde. Chelsea er garantert lysten på å slå tilbake, etter at de ga vekk ledelsen to ganger i tirsdagens kamp mot et Arsenal-lag som var redusert til ti mann. London-klubben har et knalltøft kampprogram i Premier League. I løpet av den neste måneden skal de møte Leicester City, Tottenham Hotspur og Manchester United. Det gjør at Frank Lampard kan komme til å hvile noen av de viktigste spillerne mot Hull. Selv med sine antatt sterkeste spillere, har ikke Lampard klart å tette igjen bakover. Chelsea har kun klart å holde nullen i tre av de siste 15 kampene i alle turneringer.

Statistikken er antakeligvis en kilde til motivasjon for Hull City-manager Grant McCann og spillerne hans, og mot en reservepreget Chelsea-backrekke er det ikke utenkelig at the Tigers kan score. Problemer er at de sliter defensivt. Hull har kun klart å holde nullen i to av de siste elleve kampene, mens Premier League-gigantene fra Stamford Bridge har pøst inn mål på bortebane denne sesongen. De har scoret to mål i syv av de åtte siste seirene.

Selv om Chelsea gjør en del endringer på laget, skal the Blues være flere hakk bedre enn vertene på KCOM Stadium. B.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

2. Southampton — Tottenham

FA-cup, 4. runde. Før jul hadde Southampton stø kurs mot Championship, men Ralph Hasenhüttl har ledet en sensasjonell snuoperasjon på St. Mary's. I midtuken vant the Saints 2-0 mot Crystal Palace. Southampton har gjort et byks på Premier League-tabellen, og de ligger helt oppe på niendeplass. De er faktisk bare tre poeng bak Manchester United på femteplass.

På lørdag skal Southampton forsøke å ta seg videre i FA-cupen på bekostning av Jose Mourinho og Tottenham. The Saints har allerede vunnet én gang mot Spurs i 2020 De startet det nye året med å slå Tottenham 1-0 på den engeske sørkysten, takket være en scoring av Danny Ings i første omgang. Den tidligere Liverpool-spissen har virkelig fått en ny vår på St. Mary's . Han har scoret ti mål på 14 siste kampene han har startet, og han har vært en nøkkelspillere i snuoperasjonen til the Saints.

Tottenham leverte en svak forestilling mot bunnlaget Norwich onsdag, men vant knepent 2-1. Jose Mourinho sliter med å få fasong på Spurs-laget. Det sprudler ikke av angrepspillet, slik vi har sett fra Nord-London-laget tidligere. Savnet av Harry Kane er naturligvis stort. Det eneste som gledet onsdag var de tre poengene. Seieren var den første på fire kamper, men den portugiske manageren har grunn til å være bekymret.

Tottenham har ikke scoret i de to siste bortekampene, og de har bare vunnet én av de siste syv bortekampene. Southampton kan ødelegge for et reisesykt Tottenham-lag. HU.

3. Burnley — Norwich

FA-cup, 4. runde. Burnley er virkelig i dytten. De vant 2-0 mot Manchester United onsdag. Det var the Clarets første seier på Old Trafford siden midten av 1960-tallet. Seieren kom bare dager etter at Sean Dyches mannskap slo Leicester 2-1. Så selvtilliten skal det ikke være noe i veien med før cupkampen på Turf Moor.

Da er det verre stilt med Norwich. De tapte 1-2 mot Totteham i midtuken, og har nå kun én seier på de elleve siste kampene. Likevel; prestasjonen mot Tottenham viser at de vil kjempe med nebb og klør for å overleve i Premier League. Norwich-manager Daniel Farke har ikke råd til å prioritere FA-cupen. Han valgte å hvile flere nøkkelspillere da the Canaries slo Preston 4-2 i forrige runden, og han kommer sannsynligvis til å gjøre det samme i denne kampen. Dersom Norwich stiller med et reservepreget lag vil det øke sjansene for en hjemmeseier. Selv med sitt antatt beste spillere, har Norwich slitt på bortebane. Seieren mot Preston på Deepdale var bare den andre borteseieren på 14 forsøk i 2019-2020-sesongen.

Norwich har kun vunnet én av de siste tolv bortekampene mot the Clarets. Burnley har hatt et jerngrep på Norwich hjemme på Turf Moor de siste sesongen. Statistikken viser at de har vunnet de seks siste hjemmekampene mot kanarifuglene. Vi gir full tillit til hjemmelaget. H.

4. Millwall - Sheffield United

FA-cup, 4. runde. Begge disse lagene har holdt seg unna nedrykkskampen i henholdsvis Championship og Premier League denne sesongen. Sheffield United har overrasket positivt i Premier League, og ligger helt oppe på syvendeplass. Gjestene har hatt en fantastisk fremgang de siste sesongene. Det er ikke mer enn tre år siden disse to lagene spilte sammen i League One. Nå cruiser Sheffield United mot et topp-plassering i Premier League, og vi tror også at de har kapasitet til å henge med i FA-cupen.

Chris Wilder gjorde en rekke endringer på laget i den tredje runden mot Flyde, og det er ventet at han vil gjøre det samme her. Han vil trolig gi flere av benkesliterne sjansen her, særlig siden the Blades har flere viktige kamper foran seg. De skal møte seks av lagene på nedre halvdel av tabellen i de seks siste kampene. Med 14 serierunder igjen av sesongen er Chris Wilder og the Blades på jakt etter en plass i Europa League neste sesong. Det kan forstyrre dem.

Millwall på sin side kjemper om en playoffplass i Championship, i håp om å spille sammen med Sheffield United i Premier League neste sesong. Det er ikke mange managere i Championship som kan hevde at de har hatt like stor innvirkning på resultatene til laget sitt som Gary Rowett de siste månedene. Den nye Millwall-manageren har kun tapt to av 16 kamper han har ledet the Lions. Ni av kampen er vunnet, og fire av seirene har kommet i de fem siste kampene. Millwall har vunnet de fire siste hjemmekampene, så Sheffield United får kamp om seieren. Sheffield United har faktisk tapt tre av de fire siste bortekampene i FA-cupen, mens Millwall har vunnet ni av de siste elleve hjemmekampene sine i FA-cupen. De to øvrige kampene har endt uavgjort.

Siden gjestene ligger an til å gjøre store endringer på laget, og Millwall viser solid form på hjemmebane, tror vi på en tett og jevn match. UB.

5. West Ham — West Bromwich

FA-cup, 4. runde. West Bromwich-manager Slaven Bilic møter sin tidligere arbeidsgiver lørdag. Bilic og WBA kjemper om opprykk til Premier League. De topper Championship-tabellen, men et solid forsprang er rotet vekk i løpet av den siste måneden. West Brom står uten seier i de seks siste kampene. Sist the Baggies tok tre poeng var i midten av desember, da slo de Birmingham 3-2 på St Andrew's.

West Ham risiskerer å bytte plass med West Brom. De balanserer på nedrykksstreken i øyeblikket. De har like mange poeng som Bournemouth og Watford (23), men bedre målforskjell. The Hammers sparket Manuel Pellegrini i desember, og erstattet ham med David Moyes. Skotten, som er inne i sin andre periode i West Ham, fikk en flyingstart de the Hammers slo et skaderammet Bournemouth-lag 4-0, men laget fra Øst-London står nå uten seier i de tre siste kampene.

West Ham røk ut av ligacupen denne sesongen etter å ha tapt 0-4 mot League One-laget Oxford, og de gikk på et ydmykende 2-4-tap mot Wimbledon i 4. runden i FA-cupen sist sesong. De vil antakeligvis prøve å unngå en tilsvarende flaue denne gangen. Men the Baggies har spilt uavgjort i fire av de fem siste bortekampene mot West Ham. West Bromwich tapte 0-1 mot Stoke hjemme på the Hawthornes mandag, men på bortebane har kun tapt én av 14 kamper denne sesongen.

Formen til West Ham er elendig. De har kun vunnet fire av de siste 19 kampene i alle turneringer, og de har bare vunnet én av de siste åtte hjemmekampene. Ingen av disse lagene har egentlig råd til å prioritere FA-cupen.

Vi spiller HUB på 96-rekken og HUB på 432-rekkeren.

6. Newcastle — Oxford

FA-cup, 4. runde. Newcastle er i fin form. De er ubeseiret i de fem siste kampene. Steve Bruce's menn lå under 0-2 i midtuken på Goodison Park, men etter to scoringer i løpet av ett minutt på tampen av kampen klarte de 2-2. I FA-cupen har de imidlertid ikke hat hellet med seg. The Magpies har ikke tatt seg videre fra 4. runden i denne turneringen siden Glenn Roeder tok dem til kvartfinalen i 2006. Newcastle har kun vunnet syv ganger i FA-cupen siden 2008. Den siste av dem kom i omkampen mot Rochdale i forrige runden. I samtlige av de syv seirene har det vært scoret tre mål eller mer. The Magpies har nærmest gjort det til en vane å score mange mål på hjemmebane mot lag fra lavere divisjoner.

Denne gangen møter Newcastle også et Oxford-lag som har trøbbel på bortebane. De har nemlig kun vunnet én av de siste fem bortekampene. Laget fra universitetsbyen er ute av form. De står uten seier i de fire siste kampene, og må passe seg for ikke å falle ut av playoffsonen. Oxford må fokusere på ligaen. Newcastle skal ta seg greit videre i FA-cupen, tror vi. H.

7. Portsmouth — Barnsley

FA-cup, 4. runde. Portsmouth har slitt i perioder denne sesongen, men er ubeseiret etter nyttår. De står med fem strake seire i alle turneringer, men de har ikke scoret så mye mer mål. Defensivt har de imidlertid fått mer orden på ting, og de har kun sluppet inn fem mål på de seks siste kampene. Portsmouth har nå klatret opp til syvendeplass i League One med 41 poeng, og det er bare målforskjellen som holder dem utenfor playoffplassene. Pompey har slått ut non league-lagene Harrogate og Altrincham i de to første rundene, og forrige runden vant de mot League One-laget Fleetwood Town,. Alle tre kampene har endt 2-1, og det er også resultatet de har oppnådd i fire av de fem siste kampene, uansett turnering.

Barnsley har strevet med å finne seg til rette etter opprykket til Championship. De har kun vunnet fem ganger denne sesongen, og ligger under nedrykksstreken, fire poeng bak Stoke som er på trygg plass. Formkurven peker nedover for the Tykes. De har tapt tre av de fire siste kampene, og har sunket stadig dypere ned i nedrykksgjørmen. Det er bakover de virkelig har problemer. De har sluppet inn 54 mål. Det er nest mest i ligaen. Barnsley slo League Two-laget Crewe 3-1 i forrige runden, og de møtr også i denne runden et lag som ligger under dem i divisjonsystemet. Barnsley er ute av form, og må konsenrere seg om å redde plassen i Championship.

Portsmouth er på opptur, og de spiller hjemme på Fratton Park. Det er en fordel. Denne kampen er vrien.



Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Reading — Cardiff

FA-cupen, 4. runde. The Royals har respondert positivt etter at Mark Bowen tok over som manager på Madejski Stadium. Han har ledet dem oppover tabellen etter en shaky start under Jose Gomes. Reading har kun tapt én av de siste elleve kampene, og det gjør dem til et av formlagene i Championship. I midtuken spilte the Royals 1-1 mot Nottingham Forest. Dermed ligger de nærmere en playoffplass enn en nedrykksplass. Reading har vunnet fem og spilt uavgjort i to av de siste ni hjemmekampene, så de burde ha greit med selvtillit før møtet med Cardiff.

Waliserne tapte 0-3 på Madejski Stadium i ligaen i august, men de har vist bedre takter på bortebane etter at Neil Harris tok over. The Bluebirds har bare tapt to av de siste syv bortekampene, og de har scoret i de åtte siste kampene på fremmed gress. Men: Cardiff står uten seier i de seks siste kampene mot Reading, og vertene har vunnet seks av de siste ni hjemmekampene i FA-cupen.

2-3-0 på de fem siste tilsvarende kampene på Madejski Stadium, og vi merker oss at sist lagene møttes i FA-cupen vant Reading 2-1. HU.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

9. Coventry — Birmingham

FA-cup, 4. runde. Resultatene til Birmingham på bortebane har svingt voldsomt denne sesongen, men denne kampen spiller de hjemme på St Andrew’s, selv om de er bortelag. Stadionproblemene til Coventry gjør at de spiller hjemmekampene sine på St Andrew's denne sesongen, og the Sky Blues stortrives på sin midlertidige hjemmearena. De står med imponerende 8-4-1 og 17-9 i målforskjell på hjemmebane i ligaen. Den statistikken gjør at dette ligger an til å bli en interessant kamp. Av de 20 000 billettene som er solgt, har 10 500 gått til Coventry-fans. Det kommer til å bli et lurveleven. I tredje runden i FA-cupen spilte de uavgjort borte mot Bristol Rovers, men slo dem 3-0 i omkampen på St Andrew's. Men the Sky Blues har bare spilt én hjemmekamp mot topp ni-lagene i ligaen. Det var mot Ipswich, og den kampen endte 1-1. De har spilt borte mot lagene fra femte- til niendeplass og alle kampene har endt med poengdeling. Den gode hjemmestatistikken står i fare når de møter Birmingham.

Birmingham har vært involvert i flere kamper med mange mål de siste ukene. Gjestene, som spiller på sin egen hjemmebane, har scoret jevnt og trutt, men defensivt har de hatt trøbbel hele sesongen. Begge lagene har scoret i ni av de siste elleve FA-cupkampene til Birmingham.

Med tanke på at the Blues bare har klart å holde nullen i én av de siste 23 kampene i alle turneringer, så tror vi at Coventry kan ha en sjanse her. Vi spiller H på 96-rekken og HU på 432-rekkeren.

10. Stoke — Swansea

Championship. Michael O’Neill har begynt å få skikk på Stoke. The Potters tok en sterk 1-0-seier borte mot serieleder West Bromwich tidligere denne uken. Det var tredje kampen på rad uten tap for Stoke, som nå har skaffet seg en liten luke ned til Barnsley som ligger under nedrykksstreken. Det er likevel ikke bare fryd og gammen hos Stoke. De må bli mer stabile hvis de skal overleve i Championship denne sesongen. De har ikke klart å vinne to kamper på rad i de tolv siste kampene. Så langt har de stort sett tatt poeng mot lagene på nedre halvdel av tabellen. Fire av åtte seire har kommet mot de fem lagene i bunnen av Championship. Faktum er at de kun har vunnet to av tolv hjemmekamper mot lag over dem på tabellen. Det er dårlig nytt når Swansea er et av de beste bortelagene i Championship. Bare en håndfull klubber har tatt flere poeng enn gjestene på bortebane denne sesongen. Waliserne har kun tapt to av 13 bortekamper i ligaen så langt.

Swansea kjemper om en playoffplass. De ligger på syvendeplass før helgens kamper, ett poeng bak Preston Norh End som innehar den siste playoffplassen. Formen er bra. De har kun ett tap på de åtte siste kampene. Stoke er ligaens svakeste hjemmelag , men Michael O’Neills menn viser fremgang.Tyrese Campell og Sam Vokes er spennende offensive spillertyper som kan skape problemer for Swansea. Jeg tror det blir en jevnspilt kamp på Bet365 Stadium.



Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Peterborough — Rotherham

League One. Peterborough ligger på åttendeplass med 40 poeng, syv poeng bak serieleder Rotherham. The Posh har vært inne i en blytung periode. De har bare én seier på de syv siste kampene, og den kom da de tirsdag banket serietoer Wycombe 4-0 hjemme på ABAX Stadium. Wycombe har vært i elendig form, og Peterborough får betydelig tøffere kamp mot serieleder Rotherham som er i superform. De er ubeseiret i de syv siste kampene i League One, og har vunnet de siste fem.

Rotherham har også imponert på bortebane denne sesongen. De har tatt 26 poeng på 13 bortekamper, og det er faktisk den nest beste bortestatistikken i League One så langt. Kun Ipswich har tatt flere poeng på bortebane enn Rotherham.

Det er under én måned siden Peterborough og Rotherham sist møttes. Den gangen vant Rotherham hele 4-0 hjemme på New York Stadium. Vi tror de tar en ny seier her. Gjestene har tross alt kun tapt én av de åtte siste bortekampene i League One. B.

12. Ipswich — Lincoln

League One. Ipswich jager opprykk til Championship. De ligger på tredjeplass med 45 poeng, og vil med seier mot Lincoln City klatre opp på direkte opprykksplass. Det er en kjempemotivasjon, men pussignok gjør Ipswich det bedre borte enn hjemme. The Tractor Boys er det beste bortelaget i League One. De har tatt 28 av 45 poeng på bortebane, men hjemme på Portman Road har de bare vunnet fire av ni kamper så langt.

Lincoln City, som er ti poeng bak Ipswich på tabellen, viser bra form. De har vunnet fire av de seks siste kampene, men alle fire seirene har kommet på hjemmebane. På bortebane har Lincoln City svake 2-3-10 og 12-21 i målforskjell.

Ipswich skal ta tre poeng her. H.





96-rekker:

1. Hull — Chelsea B

2. Southampton — Tottenham HU

3. Burnley — Norwich H

4. Millwall — Sheffield United UB

5. West Ham — West Bromwich HUB

6. Newcastle — Oxford H

7. Portsmouth — Barnsley HU

8. Reading — Cardiff HU

9. Coventry — Birmingham H

10. Stoke — Swansea HU

11. Peterborough — Rotherham B

12. Ipswich — Lincoln H

432-rekker:

1. Hull — Chelsea B

2. Southampton — Tottenham HU

3. Burnley — Norwich H

4. Millwall — Sheffield United UB

5. West Ham — West Bromwich HUB

6. Newcastle — Oxford H

7. Portsmouth — Barnsley HUB

8. Reading — Cardiff HU

9. Coventry — Birmingham H

10. Stoke — Swansea HUB

11. Peterborough — Rotherham B

12. Ipswich — Lincoln H