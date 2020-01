Tidenes nest dyreste svenske senker Lecce

Juventus har punget ut 350 millioner for Dejan Kulusevski. Vi tror 19-åringen viser hvorfor i mandagens kamp mot Lecce.

Parma - Lecce pause/fulltid - U/H 5,00 (spillestopp kl 20.40)

Parma må slå tilbake mot Lecce etter det flaue 0-5-tapet mot Atalanta i forrige uke, om de skal henge med i kampen om en plass i Europa neste sesong.

Det er tett som hagel bak topp fem-lagene i Serie A. Kun tre poeng skiller Udinese på tolvteplass og Torino på syvendeplass. Med tre poeng i mandagens kamp vil Parma klatre opp til syvendeplass, foran store klubber som Napoli og AC Milan.

Parma vil antakeligvis spille i en 4-3-3-formasjon, og Luigi Sepe, Riccardo Gagliolo, Kastriot Dermaku, Simone Iacoponi, Matteo Darmian, Alberto Grassi, Hernani, Juraj Kucka, Mattia Sprocati, Roberto Inglese og Dejan Kulusevski ligger an til å få tillit fra start.

Juventus betalte 350 millioner

Det er lenge mellom hver gang det dukker opp et talent av 19 år gamle Dejan Kulusevski sitt kaliber Det gjenspeiles i hva de regjerende italienske mestre Juventus var villig til å legge på bordet for å få ham til Torino.

Kulusevski, som tilhører Atalanta men er utlånt til Parma, kostet 350 millioner kroner. Beløpet kan imidlertid stige til i godt over 400 millioner kroner, avhengig av den svenske utviklingen. Juve ville egentlig ha den unge svensken i Juve-drakt allerede i januar, men Parma var urokkelig i sitt krav om at han måtte spille frem til sommeren for dem. Dermed leies han tilbake til sin nåværende klubb.

Kulusevski er den nest dyreste svensken noensinne. Bare Zlatan Ibrahimovics overgang fra Inter til FC Barcelona i 2009 var dyrere. Katalanerne betalte nesten 70 millioner euro.

Det svenske supertalentet har vært invovert i tre av de sist seks målene til Parma. Han har hatt to scoringer i denne perioden og én målgivende. Totalt har han startet 18 matcher for Parma i Serie A denne sesongen. Han har fire mål og syv målgivende pasninger. Ikke rart Parama ville ha ungutten ut sesongen.

Parma-trener må imidlertid klare seg uten Roberto D'Aversa.Bruno Alves, Yann Karamoh og den tidligere Roma- og Arsenal-spilleren Gervinho.

Balanserer på nedrykksstreken

Nyopprykkede Lecce er i trøbbel. De har kun vunnet én av de siste 13 kampene i Serie A, og etter tre tap på rad er de bare ett poeng foran Genoa som er under nedrykksstreken. De har tapt mot nedrykksrivalene Udinese og Brescia nylig, og de tre seirene deres denne sesongen har alle kommet mot lag fra nedre halvdel av tabellen. Jeg tror de skal få kjørt seg mot et Parma-ag som er ute etter å revansjere seg.

Men Parma har kun ledet til pause i en av ni hjemmekamper denne sesongen, og Lecce har klart å spille uavgjort til pause på bortebane mot lag som Lazio og Fiorentina. Det gjør at jeg tror et U/H-spill kan være interessant på denne kampen. Et slikt scenario gir herlige 5,00 i odds.

