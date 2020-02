Tidenes premiepott i Eurojackpot

Cirka 915 millioner kroner ligger i potten. Aldri har du kunnet vinne mer i Norge enn du kan i Eurojackpot-trekningen fredag.

Ifølge Norsk Tipping har førstepremiepotten i Eurojackpot nådd premietaket på 90 millioner euro. Siden den norske kronen er svakere mot euro, ligger vi an til ca. 915 millioner norske kroner i potten.

Klikk her for å spille Eurojackpot.

Rekordutbetalinger

Det har vært flere store premier i Eurojackpots historie. Nedenfor finner du en oversikt over premier i norske kroner og euro, samt vinnerland.

Første nordmannen på listen dukker ikke opp før 17. plass. En heldig mann sikret seg over 443 millioner kroner i 2019. Dette er foreløpig den største premieutbetalingen i Norsk Tippings historie. Stikker en nordmann av med hele potten fredag kveld alene, vil det dermed si at rekorden dobles.

Norsk Tipping har laget en oversikt over de største premieutdelingene. Foto: Norsk Tipping

Vi krysser fingrene for at det er en nordmann som troner på toppen av denne lista fredag kveld.

Eurokursen avgjør

Det har blitt utbetalt en premie på over 900 millioner kroner tidligere. Premien sprakk fredag 22. november i fjor.

Men vi fikk tre vinnere, ikke én. De vant drøyt 303 millioner kroner hver - hvilket betyr at potten var på over 909 millioner kroner.

Nå kan den pottrekorden være historie. Eurokursen fredag 7. februar avgjør.

Klikk her for å spille Eurojackpot.

Gigantisk andrepremie

En norsk alenevinner kan kvittere ut cirka 178 millioner kroner for 5 rette hovedtall og 1 stjernetall fredag 7. februar. Det trekkes også som vanlig en tilfeldig norsk spiller blant alle som har spilt Eurojackpot hos Norsk Tipping. Premien er på en million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000.

Fristen for å være med i trekningen går ut fredag klokken 19:00. Det er bare å krysse fingrene for at nettopp dine tall blir trukket ut - og at vanvittige 915 millioner tikker inn på konto.

Klikk her for å spille Eurojackpot. Fredag kan du nemlig vinne over 900 millioner kroner!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)

(Premiepotten omregnes til norske kroner med Norges Banks midtkurs på trekningsdagen.)