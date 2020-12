Tidenes yngste Liverpool-målscorer skal hjelpe denne klubben

I 19 år var Michael Owen historiens yngste Liverpool-målscorer, men i november 2016 slettet spilleren som er på lån i Blackpool rekorden.

Ben Woodburn debuterte for Liverpool mot Sunderland 26. november 2016 i en alder av 17 år og 42 dager, noe som gjorde ham til klubbens tredje yngste spiller gjennom tidene.

Tre dager senere scoret han sitt første mål for Merseyside-klubben i en 2-0-seier mot Leeds i ligacupen. Han ble med det Liverpools yngste målscorer gjennom tidene.

Woodburns opphold i Oxford United sist sesong ble ødelagt av to alvorlige skader, og da han returnerte til Liverpool var han lagt bak i køen om en plass på førstelaget.

Etter å ha trent med U23-laget i sesongoppkjøringen, trengte den talentfulle midtbanespilleren, som har elleve kamper for Liverpool, en ny start på karrieren.

Nå er Woodburn utlånt til League One-klubben Blackpool, der han spiller under tidligere U23-trener i Liverpool, Neil Critchley. Woodburn har signert en kontrakt for tre måneder, og det betyr at han i utgangspunktet returnerer til Merseyside 17. januar.

Den innlånte Liverpool-spilleren startet for Blackpool mot Oxford sist, og han er antakeligvis også i startelleveren mot Hull City tirsdag.

Blackpool - Hull 2,55 - 3,05 - 2,35 H (spillestopp tirsdag kl. 19.55)

Engelsk, League One. Blackpool fikk en forferdelig start på sesongen. De tapte fem av de første syv kampene, men nå virker det som lagets nye manager Neil Critchley har fått skikk på the Seasiders.

Critchley, som kom til Bloomfield fra jobben som U23-trener i Liverpool, har sett laget sitt vinne fem av de siste syv kampene. I helgen spilte Blackpool 0-0 mot Oxford.

Blackpool ligger på 13.-plass med 23 poeng etter 16 kamper.

Blackpool viser kjempeform

Hull City rykket ned fra Championship sist sesong, og klubben til norske Martin Samuelsen er en av favorittene til å rykke opp denne sesongen.

Etter 16 serierunder topper the Tigers League One-tabellen, men etter 1-1 mot Oxford i forrige uke og 0-1-tap mot Shrewsbury lørdag er serieledelsen skrumpet inn til to poeng.

Blackpool viser superb form. De har tatt 16 av 21 mulige poeng, og i de tre siste kampene har de holdt nullen. Det spørs om den statistikken holder seg etter møte med serielederen tirsdag. De har allerede scoret 27 mål denne sesongen.

Viktige Ethan Robson er tilbake hos Blackpool til tirsdagens kamp. Han spilte ikke lørdagens kamp mot Oxford, og han vil forsterke laget midt i banen. Forsvarsspilleren Dan Ballard er på vei tilbake etter skade, men rekker ikke tirsdagens kamp, ifølge Blackpool Gazette.

Hull-manager Grant McCann mangler fortsatt Alfie Jones og Callum Jones. Keane Lewis-Potter kan starte sin første kamp siden FA-cupoppgjøret mot Fleetwood i november, i følge lokalavisen Hull Daily Mail. Josh Emmanuel gjorde en kjempejobb lørdag, og han kan bli hvilt til fredagens kamp.

Nøkkelduell i kampen

Hull har kommet sterkt tilbake etter tap tidligere i sesongen. De slo Rochdale etter mareritt-tapet mot Fleetwood, og de vant overbevisende mot Bristol Rovers etter hjemmetapet mot Peterborough. Vi tror likevel de kan få problemer mot The Tangerine Army.

Duellen mellom Ben Woodburn og George Honeyman kan bli avgjørende, men Woodburn har fortsatt ikke prestert på det nivået vi vet han har inne. Er det en mann som kan få ham til å levere, ja, så er det Critchley.

Blackpool er ubeseiret i de siste syv kampene mot Hull City, men de har ikke møttes siden 2013. Vi tror Critchleys mannskap kan ta alle tre poengene i denne kampen. 2,55 i odds på hjemmeseier er ok.

