Tidligere eliteserietrener er på vei til å redde Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf kan klatre over nedrykksstreken med seier i onsdagens kamp mot Schalke.

Det er midtukerunde både Bundesliga og 2. Bundesliga, og det betyr flere spennende kamper på langoddsprogrammet onsdag.

32 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 2,55 - 3,25 - 2,45 H (spillestopp kl. 20.25)



At Schalke tapte mot rivalene Borussia Dortmund i Ruhr-derbyet kom ikke veldig overraskende, men 0-3-tapet mot Augsburg i helgen kom som et sjokk og alarmkokkene er begynt å ringe i Gelsenkirchen.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Schalke lot laget fra Bayern komme til ni skuddsjanser, og syv av dem på mål, og enda en gang virket de tannløse fremover på banen. Tapet mot Augsburg var ikke bare det fjerde tapet på fire kamper, men de har også sluppet inn 16 mål i denne perioden. David Wagners vinkling mellom å bruke tre og fire spillere i forsvaret har tydelig vært skadelig for Schalke-laget. På bortebane har de sluppet inn 22 mål på 13 kamper, og det har hatt betydning for resultatene. De har kun vunnet fire bortekamper - mot Paderborn, Leipzig, Augsburg og Werder Bremen. Ale fire seirene kom mellom september og november. Borteformen er katastrofal. De er uten seier i de syv siste bortekampene.

Schalkes defensive problemer har vært et gjennomgangstema hele sesongen, men offensivt har de vært skapere. Tapet mot Dortmund var det femte bortetapet på rad hvor de ikke klarte å score. Wagners mannskap har faktisk gått målløs av banen i elleve av 27 ligakamper denne sesongen. Ingen lag har gått av banen uten å score i så mange kamper. At de sliter offensivt understrekes av at midtbanespilleren Suat Serdar er toppscorer. Han har scoret syv mål. Nå er han ute i fire måneder på grunn av en kneskade. Det er et stort minus for Schalke.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Uwe Rösler, som tidligere har trent blant andre Lillestrøm, Viking, Molde, Wigan og Leeds, har fått sin første trenerjobb i hjemlandet. Han overtok Fortuna Düsseldorf etter Friedhelm Funkel i slutten av januar, og onsdag kan han løfte over laget over nedrykksstreken for første gang siden midten av desember.

Fortuna Dusseldorf har virkelig våknet etter at Rösler kom inn. Selv om de kun har tapt én av åtte kamper etter den tidligere eliteserietreneren kom til klubben, ligger laget fortsatt på nedrykkskvalik, tre poeng bak Mainz som er over nedrykksstreken. På søndag hadde de FC Köln på gaffelen da de ledet 2-0, men kampen avslørte de defensive problemene hos Fortuna Dermed endte kampen 2-2.

Det omvendte møtet melom disse to lagene endte 3-3 i november, og selv om Fortuna vanligvis er mer solid bakover hjemme på Esprit Arena, så kan dette bli en jevnspilt kamp. De fire siste kampene til Dusseldorf har endt uavgjort. Uwe Rösler har fått skikk på Fortuna, og vi tror de kan ta tre poeng mot et Schalke-lag som er helt ute av form.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset