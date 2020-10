Tidligere kinesisk landslagstrener skal gjøre denne klubben til et topplag

Scott Harrington har en fortid som landslagstrener for Kina. Nå skal han gjøre Viking til en stabil toppklubb. Men vi tror Stavanger-laget får trøbbel mot Fyllingen.

Det spilles fem kamper i Rema 1000-ligaen for herrer onsdag. Alle kampene kan du se på Direktesport.no.

Viking Håndball - FyllingenBergen (Handikap fulltid 3-0) B 1,80 (spillestopp kl. 17.55)

Rema 1000-ligaen, menn. Scott Harrington, som i fjor høst ga seg i Sola etter syv strake tap, skal nå forsøke å gjøre Viking Håndball til et stabilt topplag. Laget er tilbake i det gjeve selskap etter to strake opprykk.

Harrington, som opprinnelig er brite, har tidligere trent det færøyske kvinnelandslaget i håndball, men han har fått mest oppmerksomhet for rollen som assistentrener for det kinesiske kvinnelandslaget i VM-sluttspillet i 2017.

Han ble den første briten som ledet et lag i et VM-sluttspill, i følge englandhandball.com.

Kina tok kun ett poeng på fem kamper og endte på sisteplass i sin gruppe. Harrington har også fått en tøff start med Viking. De har tapt fem av de syv første kampene, og ligger tredje sist i Rema 1000-ligaen. De har slått både Halden og Sandefjord, som er de to lagene som ligger bak dem på tabellen. 2-0-5 så langt. Søndag fikk de 35 i fleisen i tolvmålstapet borte mot Drammen.

Fyllingen har også kommet tregt i gang med sesongen, men nå virker det som bergenserne har begynt å få skikk på laget. De har vunnet de tre siste hjemmekampene sine, men på bortebane har de fortsatt kun tatt ett poeng. Det kom etter at de spilte 29-29 i Drammen.

Inge Aas Eriksen hamrer inn mål for Fyllingen, men nå har de også fått i gang russerne Igor Karlov som har både erfaringer og ferdigheter til å løfte et ethvert norsk elitelag. Også danske Phiip Holm er en solid forsterkning.

Fyllingen har vist et høyt toppnivå, hvor de kan gi de beste lagene hard motstand, men med flere nye spillere vil prestasjonene svinge litt - iallfall i starten.

Fyllingen har ambisjoner om å kjempe i toppen, og da må de vinne mot et lag som Viking. Statsitikken viser at de har vunnet de fem siste kampene mot Stavanger-laget med fire mål eller mer, og vi tror også at de feier over Viking onsdag. Oddsen på at bergenserne vinner med fire mål eller mer er 1,80. Den kan ikke spiles som singel. Derfor bruker vi den i en dobbel. Se kampen her!

Fjellhammer - Drammen 4,55 - 9,75 - 1,25 B (spillestopp kl. 18.25)

Rema 1000-ligaen, menn. Nyopprykkede Fjellhammer har klart seg fint i høst og står med fem poeng etter 2-1-5 på sine første sju.

Lørdag røk de derimot med ti mål borte mot FyllingenBergen.Drammen hadde få problemer med å feie Viking av parketten i 35-23 seieren hjemme i Drammenshallen lørdag. De ligger dermed på 3. plass med ni poeng (4-1-2) før turen inn til hovedstaden og møtet med Fjellhammer onsdag kveld.

Drammen skal normalt være klassen bedre og bør fikse dette. 1,25 i odds er kjedelig, men vi bruker den i en dobbel.

