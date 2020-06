TIL vinner første kampen med ny trener

Tromsø spiller sin første kamp med ny trener. Opprykkskandidaten fra nord vinner mot KFUM.

Lørdag spilles det én treningskamp før oppstarten i 1. divisjon. Direktesport har rettighetene til å vise kampen mellom Tromsø og KFUM. Den spilles klokken 13.00. Direktesport sender også treningskampene for kvinner mellom Kolbotn og LSK (kl 11.00) og Stabæk - Vålerenga (kl. 14.00). Alle de direktesendte kampene vil du finne her!

Tromsø - KFUM Oslo 2,00 - 3,55 - 2,75 H (spillestopp kl. 12.55)

Dette er første treningskampen til TIL med ganske fersk, ny trener i Gaute Helstrup. Det blir spennende å se hvordan det slår ut.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Skader er det ikke mye av, men Mikael Norø Ingebrigtsen er akkurat tilbake i trening etter nesten ett år ute, så det er usikkert om han spiller lørdagens kamp.

Rapportene forteller at laget spillemessig antakeligvis vil fremstå slik de ønsket å spille under Simo Valakari, men at de har større fokus på agressivt press og gjenvinning, og at de har et ønske om å være mer gjennombruddshissig offensivt.

Se kampen direkte fra klokken 13.00 på lørdag!

Det ligger an til at de fortsetter med tre bak. Det blir nok en kjerne i laget med Jacob Karlstrøm i mål, Simen Wangberg bak og Ruben Yttergård Jenssen og Kent-Are Antonsen på midten. Det jaktes fortsatt en spiss, så 21 år gamle Brage Berg Pedersen får antakeligvis starte på topp i lørdagens kamp.

Tromsø har i løpet av vinteren banket Odd 4-1, de har tapt 0-1 mot Strømsgodset og spilt 1-1 mot Viking.

Spilt jevnt mot eliteserielag

KFUM Oslo var den store positive overraskelsen i OBOS-ligaen sist sesong. De endte på en sterk fjerdeplass, og røk ut i Eliteserie-kvaliken etter at de tapte 0-1 mot Start.

Kåffa har brukt vinteren til å bryne seg på eliteseriemotstand. Hovedstadslaget spilte 1-1 mot Sarpsborg 08 i februar, og de spilte 1-1 mot nyopprykkede Sandefjord i mars. Selv om det er treningskamper, så viser resultatene at KFUM kan matche lagene i eliteserien.

Oslo-klubben tar med seg en nesten skadefri tropp til Alfheim. Jørgen Hammer er eneste spilleren som er ute med skade. Det er fortsatt noen uker til første seriekampen mot Jerv. Den spilles fredag 3. juli. KFUM vil antakeligvis la de fleste spillerne få spilletid.

Se kampen mellom Tromsø og KFUM direkte fra klokken 13.00 på lørdag!

Viktige Stian Sortevik spiller også denne sesongen. Han hadde en fantastisk sesong i fjor. Da scoret han ni mål og hadde 19 målgivende pasninger. Daniel Fredheim Holm er også på midtbanen. Han har solid erfaring fra Eliteserien. KFUM vil bite fra seg i år også.

Det er alltid vanskelig å vurdere hvordan lagene prioriterer denne typen treningskamper. KFUM er et bra lag, men TIL er en opprykkskandidat. De har fått ny trener siden forrige treningskamp, og spillerne vi vise seg frem. Vi tror på TIL-seier her til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 12.55.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset