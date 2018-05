Tippekupong med FA-cupfinale

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Finalen i FA-cupen, sju kamper fra norsk 2. divisjon og fire kamper fra norsk 3. divisjon er rammen rundt lørdagens tippekupong. Bonuspotten er på ca 1,4 mill kr denne lørdagen og som vanlig er innleveringsfristen på lørdagskupongen kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Chelsea - Manchester United

FA-cupfinale på Wembley.

Chelsea vant som kjent ligaen forrige sesong, men har ikke vært i nærheten av å gjenta bedriften denne sesongen. Endte tilslutt på en meget skuffende 5. plass og får dermed ikke delta i høstens Champions League. Antonio Conte kan i det minste glede seg over å ha alle nøkkelspillere tilgjengelig. Willy Caballero har stått i mål i FA-cupen denne sesongen, men det er mulig at førstekeeper Thibaut Courtois foretrekkes i kveldens finale. Emerson Palmieri, David Luiz og Ethan Ampadu er uaktuelle til kveldens finale.

Manchester United har gjennomført en bra sesong og endte på andreplass, dog hele 19 poeng bak vinneren Manchester City. Jose Mourinhos United har ikke gledet nøytrale fotballfans denne sesongen, men de har vært vanskelige å slå. Romelu Lukaku må testes nærmere kampstart, ellers er Anthony Martial friskmeldt.

Kveldens finale ser vidåpen ut og det er alt annet enn utenkelig at denne går til ekstraomganger. Vi helgarderer på tippekupongen. HUB.

2. Asker - Raufoss

Toppkamp i 2. divisjon avdeling 1. Til tross for at Asker har tapt to av sine fem første seriekamper, ligger laget på 2. plass med sine ni poeng. Begge tapene er kommet på bortebane mot hhv Fredrikstad (0-1 i seriepremieren) og sist helg mot Fram Larvik (0-1). De to spilte hjemmekampene er dog begge vunnet mot hhv Mjølner (5-1) og Odd 2 (2-0). Samtlige tre seire er altså kommet mot lag på nedre tabellhalvdel. Endte på 3. plass forrige sesong og hadde da 7-3-3 på hjemmebane.

Serieleder Raufoss endte på 2. plass i Askers avdeling i fjor, men var hele 18 poeng bak vinneren HamKam. Har åpnet strålende denne sesongen med fem strake seire og solide 15-1 i målforskjell. Slo sterke Grorud med 2-1 i forrige bortekamp og vant toppkampen hjemme mot Alta forrige søndag med 1-0.

Tilsvarende serieoppgjør i 2. divisjon forrige sesong endte med 3-0 til hjemmelaget. Nå skal nok Raufoss bite mye bedre fra seg. UB.

3. Grorud - Nybergsund

2. divisjon avdeling 1. Grorud har i likhet med Asker åpnet med 3-0-2 på sine fem første seriekamper. Åpnet sesongen med tre strake seire, men røk så 1-2 hjemme for serieleder Asker nest sist og stygge 1-4 borte mot hjemmesterke Elverum sist helg. Variable 6-1-6 på hjemmebane forrige sesong og var også da i divisjon med både Asker og Raufoss.

Variable 2-1-2 på de fem første seriekampene for Nybergsund som var i samme avdeling som Grorud forrige sesong. Endte da på 10. plass med totalt 31 poeng og hadde anstendige 5-3-5 på bortebane. Kun ett poeng er tatt på de to første bortekampene denne sesongen, men motstanden har vært solid (Fram Larvik og Elverum).

Det endte 0-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong, vi tror ikke hjemmelaget taper denne gang. HU.

4. Moss - Fram Larvik

2. divisjon avdeling 1. Etter tre strake tap innledningsvis, har det blitt to strake seire for Moss. For 14 dager siden ble tabelljumbo Hønefoss slått 4-2 hjemme og mandag ble det 6-1 seier borte mot Odd 2. Moss rykket som kjent opp fra 3. divisjon før denne sesongen og hadde da 10-2-1 hjemme på Melløs.

Godkjent seriestart for Fram Larvik som tok sesongens tredje seier av fem mulige med sin 1-0 seier hjemme mot Asker sist helg. Borte ble det seier 2-1 mot Stabæk 2 i den første bortekampen, mens Alta ble for sterke og der endte med 0-3 tap. Endte på 5. plass i sin 2. divisjonsavdeling forrige sesong og hadde da 5-3-5 på bortebane.

Vi tror det blir en vinner i Moss i ettermiddag. HB.

5. Arendal Fotball - Egersund

2. divisjon avdeling 2. Hjemmelaget måtte som kjent ta turen ned til 2. divisjon igjen etter kun en sesong i OBOS-ligaen. Var på forhånd den største favoritten i avdeling 2, men har innledet under pari og kun vunnet en av sine fem første seriekamper (1-3-1). Tapet kom i andre serierunde hjemme mot Stjørdals Blink (2-3). 1-1 hjemme mot serieleder KFUM Oslo i forrige hjemmekamp og 1-1 borte mot Vålerenga 2 forrige helg.

Egersund scoret sitt første mål for sesongen sist helg, da det ble 1-1 hjemme mot Hødd. Er fortsatt uten seier denne sesongen og ligger nest sist med kun 2 poeng. Har kun spilt en bortekamp hittil, den endte med 0-1 tap mot Vålerenga 2.

Det er på tide at Arendal får opp farten nå og hjemme mot svake Egersund skal det bli tre poeng. H.

6. Fløy - KFUM Oslo

2. divisjon avdeling 2. Etter tre poengdelinger og et knepent 2-3 tap borte for Nardo, kom endelig sesongens første seier for Fløy sist helg med 1-0 seier borte mot Fløy. Totalt seks poeng, men kun fem poeng opp til serieleder KFUM. Rykket opp fra 3. divisjon før denne sesongen og hadde sterke 11-1-1 på hjemmebane i opprykkssesongen.

Serieleder KFUM måtte nøye seg med 1-1 i toppkampen hjemme mot Skeid sist helg. Er fortsatt ubeseiret og står med 3-2-0 på de fem første seriekampene, og en seier og en uavgjort på bortebane.

Normalt hjemmesterke Fløy skal nok gi serielederen kamp her. HUB.

7. Nardo - Stjørdals Blink

2. divisjon avdeling 2. Ingen av disse trønderlagene har fått noen pangstart på sesongen.

Etter en ganske bra fjorårssesong i 2. divisjon avdeling 2 som endte med 7. plass, har Nardo kun vunnet en av sesongens fem spilte seriekamper. Den seieren kom i tredje serierunde hjemme mot Fløy. 1-2 tap borte mot Kjelsås og 3-3 borte mot Bryne i de to siste.

Nyopprykkede Stjørdals Blink står også med fem poeng og 1-2-2 på sine fem første seriekamper. Seieren kom i andre serierunde borte mot opprykksfavoritt Arendal (3-2). Sist helg ble det skuffende hjemmetap mot Kjelsås (1-2). Fire poeng på de to spilte bortekampene.

Magefølelsen sier at hjemmelaget tar sin andre seier for sesongen i ettermiddag. H.

8. Brattvåg - Bryne

2. divisjon avdeling 2. Nyopprykkede Brattvåg har i likhet med Egersund kun spilt fire seriekamper hittil, men er likevel på 6. plass med totalt sju poeng. Kun en hjemmekamp er spilt hittil, den endte med 1-4 tap mot serieleder KFUM. På bortebane er det dog blitt sju poeng på de tre spilte hittil og laget slo som kjent Molde ut av cupen med 1-0 seier og ga Rosenborg kamp til døra i den tredje runden (0-1).

Også Bryne har opplevd cupsuksess og både Viking og Sandnes Ulf har fått reisepass av jærlaget. Det har dog ikke gått like bra i serien og Bryne har kun vunnet en av sine fem første seriekamper. Den seieren kom hjemme mot Kjelsås. Sist helg ble skuffende 3-3 hjemme mot Nardo.

Brattvåg har vist seg sterke hittil, mens Bryne historisk aldri har vært et stort bortelag. Vi nøyer oss med halvgardering. HU.

9. Follo - Ready

De fire siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra 3. divisjon. Dette oppgjøret er fra avdeling 1.

Follo rykket som kjent ned fra 2. divisjon etter forrige sesong, men har inntatt tabelltoppen i sin avdeling og er ubeseiret etter de seks første seriekampene (4-2-0). Står med 2-1-0 både på hjemme-og bortebane.

Ready berget såvidt plassen i 3. divisjon avdeling 2 i fjor var kun ett poeng foran Lillehammer som rykket ned. Sesonginnledningen har ikke båret bud om bedring denne sesongen. Kun ett poeng er tatt på de fem første seriekampene, det poenget kom hjemme mot Ullern i tredje serierunde (2-2). Begge bortekampene er tapt med to mål.

Follo kommer til å bli en av lørdagskupongens aller største favoritter. Og innfrir med aller største sannsynlighet. H.

10. Kvik Halden - Kråkerøy

3. divisjon avdeling 2. Brukbar start av hjemmelaget som kun står med ett tap på de fem første seriekampene (2-2-1). Likevel er det allerede blitt fem poeng opp til Eidsvold Turn og Lørenskog som står med 13 poeng. Spilte forøvrig 1-1 borte mot Lørenskog i tredje serierunde, og 1-1 mot Eidsvold Turn hjemme i den fjerde serierunden. Tok seg som ventet av poengløse Selbak på bortebane forrige helg med en overbevisende 5-1 seier.

Kråkerøy med tre tap og to seire på sine fem første seriekamper. Knepen 2-1 seier borte mot Selbak i den seierskampen, mens Bjørnevatn ble slått 3-0 hjemme i andre trepoengeren.

Lagene møttes også i samme 3. divisjonsavdeling i fjorårssesongen. Da endte tilsvarende oppgjør i Halden 2-2.

Hjemmelaget bør vinne denne nå. H.

11. Førde - Tertnes

3. divisjon avdeling 4. Svak start for Førde som står uten seier på sine fem spilte seriekamper. Tok føringen 1-0 borte mot Stord sist, men fikk så kaptein Ruben Holsæter utvist og endte opp med å tape 1-3. Begge hjemmekampene er endt 2-2 mot sterke motstandere som Fyllingsdalen og Sotra, så Førde har uten tvil kapasiteten, spesielt på hjemmebane.

Tertnes med 3-1 seier hjemme mot poengløse Brann 2 mandag kveld. det var lagets tredje seier på de fem første seriekampene, alle seirene er tatt på hjemmebane. Borte er det blitt 1-4 tap mot Fyllingsdalen og 1-1 mot Vardeneset.

På tide at Førde tar sesongens første seier lørdag og normalt bortesvake Tertnes skal være overkommelig. H.

12. Byåsen - Steinkjer

3. divisjon avdeling 5. Lørdagens tippekupong avsluttes med denne toppkampen fra avdeling 5.

Byåsen ligger på 3. plass med totalt 10 poeng på sine fem første seriekamper. Tapet kom av alle ting hjemme for svakt plasserte Tillerbyen i den andre serierunden. Nå kommer laget fra tre strake seire, der to av dem er kommet på bortebane. Byåsen endte sist i 2. divisjon avdeling 2 i fjor og vant da kun tre av 26 seriekamper, så ingen tvil om at det ser bedre ut nå.

Serieleder Steinkjer med 17 scoringer allerede og fire av de fem første seriekampene er vunnet. Tapet kom i den ene av to spilte bortekamper mot Verdal på 4. plass (0-1). Så seirene har kommet mot svakt plassert motstand.

Hjemmelaget har oppadgående form og får i det minste utgangstipset i denne toppkampen. HUB.

