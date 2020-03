Tipping: Du kan vinne 3,3 millioner på en veldig annerledes kupong

Vi gir deg et veldig alternativt tippetips til den store bonuspotten lørdag 21. mars.

Bonuspotten har passert 3 millioner kroner, og da skal den fordeles på alle med 12 rette på Lørdagskupongen 21. mars. Den samlede potten for 12 rette fulltid vil være på cirka 3,3 millioner kroner.

Alle kampene trekkes

Kupongen går som planlagt hos Norsk Tipping bortsett fra at ingen av kampene spilles. De 12 rette tegnene skal derfor avgjøres ved trekning.

Helt alternative tippetips

Normalt sett ville du fått et gjennomarbeidet tippetips til kupongen her i din avis, men siden alle kampene dene gangen skal trekkes har vi derfor tippet særdeles alternativt som du kan se i videoen over.

Skulle en spiller være den eneste som har alle 12 rette vil de 3,3 millionene gå til denne ene vinneren. Hvis ikke fordeles millionene på alle de som har 12 rette.

Du kan levere din kupong her

Slik foregår trekningen

Trekningen baserer seg på prosentfordelingen på folkerekka. At et lag har en stor overvekt av tippetegnene er ikke en garanti for at det blir trekningsresultatet, men det øker sannsynligheten. På Midtukekupongen onsdag 18. mars, gikk åtte av favorittene inn, mens for eksempel Bayern - Chelsea ble trukket til U etter prosentfordelingen 70 - 17 - 13.

Det er folkerekka som avgjør sannsynligheten for at et tegn trekkes ut. Eksempelvis er det her 65 prosents sannsynlighet for at det blir H i første kamp.

Trekningen foretas så snart innleveringsfristen er gått ut, slik at premiene vil foreligge rett etter lørdag kl. 16.00.