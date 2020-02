Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland sørger for ny norsk jubeldag i VM i skiskyting

Norge innledet VM i skiskyting med gull torsdag. I dag er det klare norske gullsjanser i sprinten for jentene.

Fredagens langoddsprogram innledes med Super-G for menn fra Saalbach og VM i skiskyting fra Anterselva og her er det sprint for kvinner. Fredag kveld dukker så fotballen opp. Det spilles én kamp i Premier League, hvor Wolves møter Leicester. Ellers er det kamper i Bundesliga, La Liga, Ligue 1, engelsk Championship og dansk Superliga er i gang igjen. Som vanlig er det også full serierunde i Ligue 2 i Frankrike og det er et par kamper i tysk 2. Bundesliga. På hockeyfronten er det blant annet kamper fra svensk SHL og Hockeyallsvenskan.

Norge innledet som ventet med gull på torsdagens åpningsdistanse i VM i skiskyting. Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø gikk på det norske vinnerlaget i mixed-stafett. Totalt er det 12 medaljeøvelser i VM, det er fem medaljeøvelser for både menn og kvinner, i tillegg til gårsdagens mixed-stafett og neste torsdags single mixed stafett. Norge har gullsjanser på samtlige øvelser og det kan bli et meget innbringende mesterskap.

Skytingen avgjør

Fredag er det sprint for jentene og det er ingen tvil om at Norge har to store gullhåp i Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Tyske Denise Hermann skjøt seg bort på stående i torsdagens mixedstafett, men er den største utfordreren. Dorothea Wierer har ikke absolutt toppform i øyeblikket og selv om Hanna Øberg skjøt strålende på gårsdagens stafett, så var hun langt bak de norske i langrennstid.

Dokumentert form

Både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland viste strålende form på mixedstafetten torsdag, selv om Tiril måtte bruke to ekstraskudd på stående. Marte Olsbu Røiseland med kun ett ekstraskudd. Begge har trolig gode gullsjanser selv med en bom på dagens sprint, om ikke tyske Denise Hermann skulle skyte feilfritt.

Det er veldig gode muligheter for norsk gull på fredagens sprint. 2,90 på ny norsk gullmedalje er bra betalt og spilles.

