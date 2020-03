Tiril Eckhoff vinner lørdagens jaktstart

Tiril Eckhoff har et flott utgangspunkt foran lørdagens jaktstart i Kontiolahti.

Stort sett all verdenscup i vintersport er avlyst og avsluttet for sesongen grunnet Coronaviruset. Men i skiskyting avsluttes den individuelle sesongen med jaktstart for både menn og kvinner i finske Kontiolahti i ettermiddag.

Jaktstart kvinner - Tiril Eckhoff vinner - 3,25 (spillestopp kl 15.40)



Denise Herrmann imponerte med ni treff på fredagens sprint under vanskelig forhold og vant og hadde drøye 20 sekunder ned til Franziska Preuss på 2. plass. Tiril Eckhoff bommet en gang både på liggende og stående, men tok likevel en knallsterke 3. plass og starter 32,3 sekunder bak i ettermiddag.

Tiril Eckhoff lyktes ikke individuelt i VM, men var tilbake som en vinner i fellesstarten i Nove Mesto sist søndag. Pådro seg kun en strafferunde da og var hele 25,3 sekunder foran Hanna Øberg i mål. Det var faktisk den sjuende verdenscupseieren til Eckhoff denne sesongen.

Hun vant sprinten i franske Annecy like før jul og sprinten i Ruhpolding i midten av januar. Så har hun vunnet jaktstarten i Hochfilzen, Annecy, og Ruhpolding. Og på fellesstart vant hun i Annecy og altså sist søndag i Nove Mesto.

Tiril Eckhoff har altså vunnet tre jaktstarter denne sesongen, mens Denise Herrmann ikke har vunnet noen. Det skal være fordel Tiril at det er fire skytinger og det skal være en bra vinnersjanse for Eckhoff i ettermiddag. Tiril er også i posisjon til å vinne verdenscupen sammenlagt, men det avhenger mye av hvordan Dorotea Wierer gjør det.

Uansett vi lanserte vinnerspill på Tiril Eckhoff på fredagens sprint. Da var vinneroddsen 3,50. Lørdag står Tiril Eckhoff til 3,25 i odds. Det er bra odds og spilles.