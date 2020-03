Tiril Eckhoff vinner sprinten i Kontiolahti

Tiril Eckhoff jakter sin åttende verdenscupseier denne sesongen i fredagens sprint i finske Kontiolahti.

Coronaviruset preget naturlig nok toppidretten rundt omkring i hele verden og det meste er avlyst. Men i Kontiolahti i Finland ble det gått verdenscup sprint for menn i går og i ettermiddag er det verdenscup sprint for kvinner.

Verdenscup sprint - Tiril Eckhoff vinner - 3,50 (spillestopp kl 15.25)

En meget spennende sprint som venter i finske Kontiolahti i ettermiddag. Marte Olsbu Røiseland er dessverre fortsatt syk og ikke med. Tiril Eckhoff lyktes ikke individuelt i VM, men var tilbake som en vinner i fellesstarten i Nove Mesto sist søndag. Pådro seg kun en strafferunde da og var hele 25,3 sekunder foran Hanna Øberg i mål. Det var faktisk den sjuende verdenscupseieren til Eckhoff denne sesongen.

Hun vant sprinten i franske Annecy like før jul og sprinten i Ruhpolding i midten av januar. Så har hun vunnet jaktstarten i Hochfilzen, Annecy, og Ruhpolding. Og på fellesstart vant hun i Annecy og altså sist søndag i Nove Mesto. De norske løperne hadde fantastisk ski i Nove Mesto og herreløperne hadde også strålende ski under torsdagens sprint i Kontiolahti.

Tiril Eckhoff og Denise Herrmann er de to store favorittene i dagens sprint, og Herrmann er naturligvis en tøff utfordrer for Tiril. Hermann vant sprinten i Nove Mesto forrige helg, men pådro seg fem bom på fellesstarten søndag. 3,50 er vinneroddsen både på Tiril Eckhoff og Denise Herrmann. Det skal være bra vinnersjanse for Tiril og vi setter pengene på henne i ettermiddag.

