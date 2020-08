Tirsdag er det klart for verdens mest lukrative fotballkamp

Brentford eller Fulham? Tirsdag avgjøres det hvem av dem som rykker opp til Premier League.

Leeds er tilbake i Premier Leauge for første gang på 16 år, mens West Bromwich gjør comeback på øverste nivå i engelsk fotball etter nedrykket i 2017-2018-sesongen. Den siste plassen i neste års Premier League går til Brentford eller Fulham.

Spill på playoff-finalen her

Opprykk verdt 1,7 milliarder

Det er enorme forskjeller økonomisk mellom Englands to øverste divisjoner, og playoff-finalen kalles derfor ofte «verdens mest lukrative fotballkamp», og det med god grunn. Vinner får ikke bare en plass i Premier League, men de tjener også store penger, selv om Covid-19-pandemien gjør at økonomien er mer anstrengt.

Konsulentselskapet Deloitte regnet i fjor på hva et opprykk til Premier League er verdt. Ifølge Deloitte vil vinneren av Brentford og Fulham cashe inn 1,7 milliarder kroner i løpet av de to neste sesongene, selv om de skulle rykke rett ned igjen.

Mesteparten av inntektene kommer fra de enorme TV-avtalene som Premier League har i og utenfor Storbritannia. Premier League tjener om lag 9,3 milliarder pund på TV-rettighetene innenlands og utenlands i en treårsperiode fra 2019-2020-sesongen til utgangen av 2021-2022-sesongen. Hver Premier League-klubb får omtrent én milliard kroner av den kaken. Det er betydelig mer enn TV-pengene i Championship.

Får fallskjerm ved nedrykk

I tillegg til TV-inntektene, er nyopprykkede klubber også garantert to år med fallskjermpenger som tilsvarer cirka 700 millioner. Et opprykk for Brentford vil være enda mer lukrativt, siden de ikke tidligere har mottatt fallskjermpenger. De har aldri spilt i Premier League.

45 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

Fulham fikk over 400 millioner kroner i fallskjermpenger i 2019-2020-sesongen etter å ha rykket ned, og de kan skuffe inn penger fra den gyldne ordningen i ett år til, selv om de ikke skulle klare å slå Brentford.

For klubber som overlever første sesongen i Premier League er fallskjerm-ordingen enda mer lønnsom. De får nemlig et tredje år med fallskjermpenger skulle de rykke ned i sin andre sesong i toppdivisjonen. Nyopprykkekde klubber opplever også en økning i sponsorinntektene, både gjennom bonuser i eksisterende avtaler og gjennom nye lukrative avtaler.

Fulhams Neeskens Kebano jubler etter å ha scoret 2-0-målet borte mot Cardiff i playoffen. Her feirer han sammen med Michael Hector (t.v.). Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Rent London-derby

Brentford var i posisjon til å skaffe seg en av de to direkte opprykksplassene til Premier League, men etter å ha tapt mot Barnsley og Stoke i de to siste kampene glapp den muligheten. Nå har de gitt seg selv en tredje mulighet til å ta steget opp etter at de vant 3-2 sammenlagt mor Swansea i playoff-semifinalen.

Oddsen på Brentford-seier er 2,00. Trykk her for å spille på playoff-finalen

Det kunne vært et rent walisisk derby i playoff-finalen, men istedet er det et London-oppgjør.

Fulham er i sin andre playoff-finale på tre år etter at de slo Cardiff City 3-2 sammenlagt for andre gang. Josh Onomah og Neeskens Kebano sikret 2-0-seier i den første kampen, og de fleste trodde playoff-finalen var i boks. Det var den ikke. Det ble en thriller på Craven Cottage, men 2-1-seieren var ikke nok.

For Brentford vil en seier på Wembley bety at de kan starte livet på deres nye Community Stadium som et Premier League-lag. Det vil være første gang de er tilbake i toppdivisjonen på 73 år, mens Fulham er desperate etter å vise at de har lært av fjorårets fiaskosesong.

Fulham-seier gir 3,45 i odds. Spill på playoff-finalen her