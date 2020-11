Tirsdag går han forbi Ronaldo på toppscorer-listen

Erling Braut Haaland vil med scoring mot Club Brugge passerer Ronaldo og Zinedine Zidane på toppscorerlisten i Champions League.

Da Erling Braut Haaland scoret to mål mot Club Brugge i forrige runde i Champions League, kunne han juble for sin 13. og 14. scoring i verdens gjeveste klubbturnering.

Dermed har han scoret like mange Champions League-mål som Gullball-vinnerne Ronaldo og Zinedine Zidane, men ingen spiller i Champions League-historien har scoret 14 mål etter kun elleve kamper i turneringen.

Den brasilianske spisslegenden Ronaldo trengte 40 kamper for å score 14 mål, mens den franske midtbanestjernen Zinedine Zidane spilte 80 kamper for å komme opp i like mange mål som Braut Haaland.

Brasilianske Ronaldo scoret 14 mål i Champions League. Han står likt med Erling Braut Haaland før tirsdagens kamp. Foto: Paul White (AP)

20-åringen fra Jæren har scoret flere mål i Champions League enn spillere som Carlos Tevez (13 mål) og Philippe Coutinho (12 mål).

Champions League. Erling Braut Haaland ble lørdag morgen kåret til Europas beste unge spiller, og lørdag kveld viste han hvorfor da han scoret fire mål for Dortmund mot Hertha Berlin i Bundesliga. Dortmund vant kampen 5-2.

Med 23 Bundesliga-mål for Dortmund på 22 kamper, tok Haaland rekorden til Uwe Seeler som scoret 20 mål på sine 22 første kamper i Bundesliga for Hamburger SV.

Har scoret over ett mål i snitt

Braut Haaland har nå scoret 31 mål på 30 kamper i alle turneringer for Dortmund, og vi tror målfesten fortsetter for jærbuen i tirsdagens Champions League-match mot belgiske Club Brugge.





Da lagene møttes for tre uker siden i Belgia vant Dortmund 3-0. Den norske landslagsspissen målteft ble nok en gang bekreftet. Han scoret to av målene, og har dermed 14 mål på elleve kamper i Champions League. 20-åringen har faktisk scoret mot hver lag han har møtt i Champions League.

Og vi tror han scorer igjen tirsdag kveld.

Med to mål mot Club Brugge vil han passere Pierre-Emerick Aubameyang på toppscorerlisten i Champions League. Han scoret 15 mål for Dortmund i turnering.

Borussia Dortmund topper gruppe F i Champions League, ett poeng foran italienske Lazio. Club Brugge er to poeng bak tyskerne.

Erling Braut Haaland (t.v.) jubler etter hat-tricket mot Hertha Berlin sammen med Mahmoud Dahoud. Foto: Annegret Hilse (AFP)

Like mange mål som Beckham?

Med seier i tirsdagens kamp på Signal Iduna Park vil Dortmund ta et langt steg mot en åttendelsfinale. Braut Haaland og lagkameratene kjørte over Hertha Berlin i andre omgang og vant 5-2, etter å ha ligget under 0-1 til pause.

Club Brugge vant også i den hjemlige ligaen i helgen, men det var en sliteseier. De slo KV Kortrijk 1-0 etter en scoring av Noa Lang i det 60. minutt. Nå venter langt tøffere motstand.

Dersom helgens kamper er en forsmak på hva vi får se tirsdag, så vil Borussia Dortmund valse over Club Brugge. Med Braut Haaland i monsterform, tror vi Club Brugge-forsvaret og keeper Simon Mignolet må innstille seg på en tøff kveld på jobben. Braut Haaland har scoret i de tre første kampene i gruppespillet, og vi tror han også scorer tirsdag.

Jærbuen har scoret to mål eller mer i fire kamper denne sesongen, og han har scoret i samtlige hjemmekamper så langt. Vi tror han kan score to ganger i tirsdagens kamp. Da vil spissfenomenet fra Jæren ha like mange mål som David Beckham i Champions League. At Braut Haaland scorer to mål eller mer gir 2,75 i odds.

Det som vil satse penger på en litt safere variant kan gå for at Braut Haaland scorer og Dortmund vinner. Det spillet gir bare 1,57 i odds.