Tirsdag: Vinner noen 2 millioner kroner?

Det er muligheter for å vinne på Extra også tirsdag 31. mars.

Hver tirsdag har du 16 vinnersjanser dersom du spiller Extra. Den største premien er på 2 millioner kroner, og den kan du vinne om du blir trukket ut som Extra-kandidaten.

Denne spilleren trekkes tilfeldig ut blant alle som har levert en Extra-kupong den aktuelle uken.

Her kan du spille Extra - husk å spille før tirsdag klokken 17.00

Størrelsen på premien til Extra-kandidaten avgjøres ved at det trekkes seks tall. For hvert av dem som vinneren har på sitt spillbrett, øker premien - opptil 2 millioner kroner.

Extra-trekningen vises på NRK. Du kan se den på nett her.

Nybakt brød

Forrige tirsdag var det en kvinne fra Alta som ble trukket ut som Extra-kandidaten. Hun vant 1,2 millioner kroner.

- Jeg har lyst til å reise til Svalbard med mannen min, så noe av premien må gå til en reise når denne krisen er over, sa hun.

- Vi kan jo ikke akkurat feire ute nå, men vi kommer til å få det veldig fint hjemme i kveld. Nå skal mannen min og jeg spise koteletter, nybakt brød og kose oss med 1,2 millioner kroner.

Her kan du spille Extra

Siden Extra gikk på lufta for første gang i 1996 så har 532 personer blitt millionærer i lotterispillet.

De andre premiene i Extra

Selve spillet Extra ligner på bingo. Det betyr at hvis du kjøper Extra får du brett hvor det trekkes tall. De øvrige premiene fordeles slik:

Første bilde: Vinnes av den/de som først fyller alle de ni rutene i senter av spillebrettet.

Første ramme: Vinnes av den/de som først fyller alle rutene i ytterkant av spillebrettet.

Første brett: Vinnes av den/de som først fyller hele spillebrettet sitt med tall.

Bilde: Vinnes av de som har fylt alle de ni rutene i midten av spillebrettet når alle de 47 tallene er trukket.

Ramme: Vinnes av de som har fylt alle rutene i ytterkant av spillebrettet når alle de 47 tallene er trukket.

Brett: Vinnes av de som har fylt hele spillebrettet når alle de 47 tallene er trukket.

Vinnersannsynlighet Extra

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr