To nordmenn tetter igjen forsvaret i den tyrkiske storklubben

«Norske» Galatasaray har sluppet inn nest minst må i den tyrkiske toppserien hittil.

Galatasaray er ubeseiret i 34 av de siste 36 hjemmekampene. De har vunnet alle de fem siste hjemmekampene mot Alanyaspor. Vi tror de tar en ny seier mandag kveld.

Galatasaray - Alanyaspor 1,95 - 3,10 - 3,20 H (spillestopp kl. 19.55)

Den norske landslagsbacken Omar Elabdellaoui vraket tilbud har spilt samtlige 360 minutter for Galatasaray etter overgangen fra greske Olympiakos.

Elabdellaoui droppet ifølge VG tilbud fra engelske Aston Villa, italienske Fiorentina samt de tyske klubbene Augsburg og Schalke 04, og valgte den tyrkiske storklubben. Nå er han lagkamerat med back- og landslagskollega Martin Linnes i klubben som kan skilte med 22 tyrkiske seriemesterskap.

Linnes har fått lite spilletid

Linnes var ikke spilleberettighet i fjor høst fordi Galatasaray hadde flere utlendinger i troppen enn det som var tillatt. Nå er nordmannen tilbake i varmen, men han må kjempe for en plass på laget.

Martin Linnes har kun startet én av de første fire seriekampene denne sesongen. Foto: Ozan Kose (AFP)

Linnes har kun startet én av de fire første kampene til Galatasaray. Han ble sittende på benken i den første seriekampen. I to av de tre siste kampene har han blitt byttet inn. Den eneste gangen han har startet var i storkampen mot Fenerbahce. Den endte 0-0.

Galatasaray tapte skuffende 0-1 mot Kasimpasa i forrige serierunde. Den tyrkiske storklubben har en aldrende spillerstall. De har blant andre Arda Turan og Radamel Falcao i spillerstallen, som begge er over 33 år. Totalt har manager Fatih Terim seks spillere i stallen som er over 33 år Rutine kan være en fordel i noen sammenhenger. Galatasaray har nemlig det nest beste forsvaret i Tyrkia.

Det er et stort minus at de mangler den uruguayske keeperen Fernando Muslera, men laget har likevel kun sluppet inn to mål så langt denne sesongen. Mandag møter Galatasaray laget som har det beste forsvaret i Süper Lig.

Fem Galatasaray-seire på rad

Alanyaspor ligger på andreplass i den tyrkiske toppdivisjonen, og de har fortsatt til gode å tape. I forrige serierunde banket de Hatayspor 6-0. De angriper med stor hurtighet og har en av de beste midtbanene i ligaen.

I tillegg har de den tidligere engelske landslagsspilleren Steven Caulker og den greske landslagsspilleren Giorgos Tzavellas tettet igjen forsvaret hos Alanyaspor. Det er kun Caykur Rizespor som har klart å score på dem denne sesongen.

Statistikken viser imidlertid at Galatasaray har vunnet alle de fem siste hjemmekampene mot Alanyaspor, og med solid margin. Vi tror historien gjentar seg i kveld.

1,92 på Omar Elabdellaoui og hans lagkamerater er godkjent odds.

