To norske storvinnere i Eurojackpot

En heldig nordmann traff i kveld på alle sine hovedtall. En annen nordmann ble Eurojackpot-millionær på tilfeldig uttrekning.

Tar ikke telefonen

Tallene dine trenger ikke å være det viktigste på din Eurojackpot-kupong, så lenge du har spilt. Det får en heldig person erfare hver uke. I Eurojackpot arrangeres det nemlig også en nasjonal trekning, hvor man kan vinne på tilfeldig uttrekning. Hvilke tall du har spiller dermed ingen rolle, så lenge du har en kupong som gir deg et lodd i konkurransen.

Også denne fredagen vant en nordmann på tilfeldig uttrekning i Eurojackpot. Her er premien en million kroner og et reisegavekort på 100.000 kroner. Så langt har ikke den ferske millionæren tatt telefonen når Norsk Tipping har ringt. Derfor er det usikkert om vinneren i det hele tatt vet hvor heldig han er.

Vinneren er en mann fra Bergen. Hvis du eller noen du kjenner passer beskrivelsen, hadde jeg sjekket telefonen min nå. Se etter Norsk Tippings vinnernummer: 625 60 000.

Saken oppdateres. Så fremt Norsk Tipping får napp.

Fem fulltreffere

I Eurojackpot er det flere tallkombinasjoner enn i norsk Lotto. Dermed er det desto mer imponerende med noen blinkskudd i rekka si her. Og det var det nettopp en nordmann som klarte. Den heldige traff på samtlige hovedtall (fem rette), og kan vente seg noen hundretusener inn på bok.

Tredjepremievinneren er en norsk kvinne fra Sandnes. Hun deler premien med seks andre, og de får 872.565 kroner hver.

Dette er tallene som ga suksess for Sandnes-kvinnen:

Hovedtall: 23 - 17 - 21 - 37 - 45

De øvrige tallene var som følger:

Stjernetall: 9 - 7

Gratulerer til vinnerne!

Ingen tok førstepremiepotten denne gangen. Neste uke er dermed potten på rundt 229 millioner kroner. Spill Eurojackpot her, lykke til!

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)