To norske vinnere av over 20 millioner kroner i Eurojackpot

Ingen i vårt langstrakte land eller ute i Europa tok med seg det som ville vært en rekordpott etter norske standarder. Førstepremiepotten var på over 900 millioner kroner. Derimot ble det fire andre norske millionærer fra fredagens trekning. To av de vant over 20 millioner kroner. Utover de to andrepremievinnerne, ble det også en tredjepremievinner (mann fra Akershus) som vant over 1,7 millioner kroner, pluss en nasjonal vinner av en million kroner og et reisegavekort med en verdi på 100.000 kroner.

Saken oppdateres med flere reaksjoner fra vinnerne.

Den nasjonale vinneren

De nasjonale vinnerne vinner gjennom uttrekning og ikke tallrekken sin. Kveldens vinner av denne trekningen ble en heldig 29 år gammel mann fra Steinkjer.

- Kødder du?! Steike ta! Fytti katta, sier han til nyheten.

Da Norsk Tipping ringte, slo Steinkjer-mannen på høyttaleren, sånn at samboeren også fikk med seg hva som hendte. Da ble det full jubel i bakgrunnen!

- Nå ble plutselig ikke landskampen på TV så interessant lenger. Dette er jo helt fantastisk! Jeg tror vi skal reise på en fin tur til et sted i Asia. Vi skal kose oss og betale ned gjeld. Kanskje er det også noen som forventer ekstra fine julegaver i år også, sier den ferske millionæren mens samboeren ler og sier seg enig i bakgrunnen.

Kupongen ble kjøpt på mobil.

Gratulerer!

Fredagens Eurojackpot-tall:

10 - 19 - 24 - 30 - 39

Stjernetall: 2 - 4

Eurojackpotten blir ikke større, men er fortsatt på toppnivå

Neste uke vil potten i Eurojackpot igjen være på 90 millioner euro, ettersom at den har truffet premietaket. Med over 900 millioner kroner i potten skal det nok gå greit at den står på stedet hvil.

Spill Eurojackpot her, lykke til!

(Vinnersjanse 1. premie: 1:95 mill. per rekke. Vinnersjanse 2. premie: 1:6 mill. per rekke.)