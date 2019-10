To nye Lotto-millionærer og tidenes største premieutdeling i Joker

Nå ringer Norsk Tipping rundt for å få tak i de heldige vinnerne. Håper du på at du er en av dem? Sjekk tallene her:

Lotto-tallene: 4 - 11 - 19 - 22 - 23 - 28 - 32

Tilleggstallet: 26

Lotto-vinnerne vant 7.178.855 kroner hver. Nok til det ene og det andre med andre ord. De to vinnerne må kunne sies å ha passelig god uttelling, de vant en drøy million per riktige tall de hadde på kupongen sin i kveld.

Her er de to heldige fra:

Mann fra Lyngdal i Vest-Agder. Kupongen ble levert digitalt.

Kvinne fra Karmøy i Rogaland. Kupongen ble levert hos Extra Kopervik.

Fulgte med på friidretts-VM

Mannen fra Lyngdal så på VM i friidrett da Norsk Tipping ringte.

- Kan du gjenta det du sa.

- Du har vunnet 7.206.995 kroner.

- Oioi. Det er nesten ikke til å tro. Dette har jeg drømt om.

Mannen vant én 1. premie og hadde seks rette på sju andre rekker. Han hadde truffet på tallene og kunne fortelle at det er de samme tallene som han har spilt på i en årrekke.

- Jeg spiller på fødselsdatoene til familien blant annet. Så har jeg en med fødselsdatoer snudd på hodet. Altså, hvor 1 er 34, så fortsetter det. Jeg tror det er den som har gått inn, forteller mannen.

Han satt med familien lørdagskvelden og man kunne høre gleden blant de andre i bakgrunnen.

- Det første jeg skal gjøre er å la dette synke litt inn. Så blir det å dele med barna.

Ble helt paff

Kvinnen fra Karmøy ble skikkelig satt ut da Norsk Tipping sa at hun hadde vunnet mer enn sju millioner.

- Er dette tull?

- Nei, det er helt sant.

- Det skal ikke gå an, sier kvinnen, før vi hører hun skrike "Jeg har vunnet over sju millioner i Lotto".

Brølet gikk til resten av familien, som brøt ut i full jubel. Den heldige kvinnen klarte ikke prate mer i stedet var det sønnen som måtte ta over.

Fantaserer du også om å bli Lotto-millionær?



Neste uke spilles det igjen om lekre Lotto-kroner. Førstepremiepotten vil være på rundt 14 millioner kroner.

Joker-spiller vant tidenes største Joker-pott

Det er ikke akkurat hver uke Joker-potten snuser på 6-millionerstallet. Det gjorde sitt til at til og med inngangspremien ville sikre kveldens vinner millionstatus. I dag fikk en mann fra Nes i Akershus sjansen til å klatre opp den historisk store premiestigen.

Slik reagerte Joker-kandidaten før han lot Embla ta seg av forretningene:

Mannen ble helt skjelven da Norsk Tipping ringte med millionnyheten.

- Men i alle dager. Jeg blir faktisk litt skjelven, sier mannen.

Og han har virkelig ventet til rett Joker-pott. Mannen traff på alle tallene, og endte dermed på 5.860.000 kroner. Han ventet på resultatet sammen med familien sin hjemme, og der kan man tenke seg at det er feststemning nå.

- Dette gikk virkelig veien, er vinnerens første reaksjon etter at Norsk Tipping ringer opp igjen.

Sammen med familien så han premien bare stige, før den kom på en historisk høy sum.

- Det var spennende å følge med. Det ble litt varmt i stua her, ler mannen.

Han måtte vente tre timer fra han først ble ringt opp til trekningen var klar. Man kan tenke seg at det er nervepirrende timer.

- Vanligvis går klokka veldig fort i helga, men disse timene synes jeg dro ut, sier vinneren.

Gratulerer til helgens vinnere!

Topplista

Joker har eksistert siden mai 2000. Her er historiens fem største Joker-premier:

1. 5 860 000 kr - mann fra Nes i 2019

2. 5 493 000 kr - mann fra Ullensaker i 2010

3. 4 961 000 kr - kvinne fra Nedre Eiker i 2004

4. 4 867 000 kr - mann fra Østre Toten i 2012

5. 4 843 000 kr - mann fra Bærum i 2004