To nye norske millionærer i Eurojackpot

Det er alltid en nordmann som vinner en million i Eurojackpot, som er den nasjonale premien. Denne gangen ble det to nye millionærer.

En nordmann som vinner millionen på fredager er vi altså vant til. Det som er mer uvant er en annen nordmann som også vinner cirka den samme summen. Dermed har vi to med omtrent samme premie, men de har vunnet på to forskjellige måter.

En av de vant altså den nasjonale premien, hvor nummer to vant på sine utvalgte tall. Fem av de for å være helt presis. Skal vi være enda nøyere var det på hovedtallene. Som du ser nedenfor:

Hovedtall: 26 - 27 - 30 - 46 - 49

Stjernetall: 1 - 2

Den nasjonale premien kan du vinne på tilfeldig uttrekning blant de norske kupongene som er med i Eurojackpot. Så de to norske spillerne har vist i dag at du kan vinne både med og uten tallykke på din side. Skulle du vinne den nasjonale premien vanker det også et reisegavekort med verdi på 100.000 kroner.

Saken oppdateres med reaksjoner fra vinnerne.

Førstepremien feter seg opp

Førstepremiepotten gikk ikke i dag. Den får dermed tid til å legge på seg enda mer til neste uke. Allerede denne uka var den på cirka 231 millioner kroner, slik at det er mer i vente førstkommende fredag.

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)