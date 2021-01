To personer vant 16 millioner kroner i Lotto

Etter at sist ukes Lotto ble vinnerløs, var det på nytt klart for Gulltrekning.

Noen ting fra fjoråret håper vi å ikke måtte dra med oss så mye lenger, andre ting derimot følger gladelig med. For når en Lotto-trekning går uten vinnere den ene uka, følges det opp mot Gulltrekning den neste. I en Gulltrekning slås pottene fra de to respektive ukene sammen. En slik trekning ble årets første.

Det betyr at tallene under på mange måter var dobbelt så mye verdt:

Lotto-tallene: 7 - 9 - 12 - 15 - 24 - 29 - 32

Tilleggstallet: 6

Årets første Lotto-millionærer

Det var to som traff med sine sju rette denne gangen. De vant nøyaktig 16.482.140 kroner. Selv om det er årets første trekning, har de to vinnerne lagt lista høyt for 2021. Begge vinnerne er menn. En fra Fredrikstad i Viken, og en fra Namsos i Trøndelag. Bor du i nabolaget er det en sjanse for at du hørte et saftig jubelbrøl

De to vinnerne vant dermed det som ville til vanlig tilsvart en Lotto-pott hver. I tillegg var det 3 millioner kroner større omsetning enn ventet, slik at potten ble enda større enn først trodd.

Saken oppdateres når Norsk Tipping får kontakt med vinnerne.

Lotto skuffer aldri og er med oss videre i det nye året også. Neste uke vanker det rundt 14 millioner kroner på en alenevinner.

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. Vinnersjanse for ekstratrekningen med fem ekstra Lotto-millionærer er 1:antall innleverte rekker i hver aldersgruppe.)