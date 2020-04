To skrapte fram millionen i helgen

Både en kvinne fra Oslo og en mann fra Kongsberg skrapte fram millionen i løpet av helga.

I løpet av helga har to spillere skrapt seg til 1 million kroner på MillionFlax på mobilen.

- Det var helt sykt. Jeg og mannen min begynte å telle nuller.

Lørdag kveld var det en Oslo kvinnes tur til å bli Flax-millionær. Hun kjøpte loddet hjemme foran tven. Når gevinsten var et faktum begynte paret å telle nuller.

- Vi var nemlig usikre på om jeg hadde vunnet 1 million eller 100 000 kroner, forteller den nybakte millionæren til Norsk Tipping.

Kvinnen hadde fått fire rette i Lotto og dermed 45 kroner inn på spillerkontoen. Hun investerte premien i et Flax-lodd.

- Jeg skrek så mannen min skvatt, sier vinneren, som skal bruke noe av premien på en ny bil.

Skal ikke ta helt av

Fredag morgen tok en mann fra Kongsberg frem mobilen for å levere Eurojackpot. Han slang på et MillionFlax-lodd. Det angrer han ikke på.

- Jeg forventa vel ikke noe mer enn 25 kroner i premie. Morsomt var det, forteller Kongsberg-mannen som ønsker å være anonym.

- Selve premiebeskjeden forsvant fort fra skjermen. Jeg var litt nervøs for at det var et prøvespill.

Han tok selv kontakt med Norsk Tippings kundeservice for å få premien bekreftet.

Selv om han nå har 1 million ekstra, har ikke Kongsberg-mannen noen store planer om "å ta helt av".

- Jeg koste meg med en sjampanje-flaske. Det hadde jeg fort gjort uansett, ler mannen.

Hva premien skal brukes på har mannen også gjort seg opp noen tanker rundt.

- Livet kommer til å fortsette i samme sporet. Premien skal jeg bruke til å få sletta litt gjeld.