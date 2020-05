To spillere vant over 7 millioner hver i Lotto

Det var mange som hadde øynet vinnersjanser i kveldens Lotto. Over 300 000 hadde spilt Lotto denne lørdagen.

Godt over 14 millioner var i spill i førstepremiepotten for denne trekningen. Som nevnt var det nok mange som hadde fått med seg det og funnet fram sine lykketall. Det var imidlertid bare to som tok dette hele veien hjem. To som hadde funnet den ene kombinasjonen av tall som gjør at de nå kan kalle seg Lotto-millionærer. De vant 7.361.545 kroner hver.

Den ene tallkombinasjonen som utløste mirakelet for de to heldige spillerne er som følger:

Lotto-tallene: 1 - 2 - 8 - 14 - 30 - 32 - 33

Tilleggstallet: 25

Mye glede for store og små

Hele familien var til stede da den 33 år gamle mannen fra Randaberg ble ringt opp av Norsk Tipping. Så her kom det reaksjoner fra alle kanter

- Fy fader! Dette er sykt, utbryter mannen, mens familien på sin side hyler av glede i kulissene.

- Nå må jeg ringe de nærmeste å fortelle de den gode nyheten. Dette må jo feires!

Mannen understreket at dette kom som et lyn fra klar himmel og var selv spent på hvordan nattesøvnen ville bli.

- Enten kommer jeg til å sove godt eller så blir det ikke noe søvn, men det er verdt det, ler den fornøyde millionæren.

- Hva er det første du skal unne deg?

- Godteri sier ungene her, men det blir nok også en Playstation 5 vi alle skal få glede av, sier mannen, med en glad heiagjeng i bakgrunnen.

Har ikke svart på telefon

Det var også en vinner fra Oslo, men denne millionæren har ikke Norsk Tipping klart å få tak i. Det betyr at det kan være noen der ute med et ubesvart anrop fra Norsk Tippings vinnernummer 625 60 000, som lever fullt uvitende om sin nye Lotto-milionærstatus.

Gratulerer til begge vinnerne!

Bli med i trekning både på lørdag og 17.mai med én kupong

Ettersom årets 17. mai-feiring blir litt annerledes, byr Lotto også på en litt annerledes Lotto-trekning 17. mai-helga. Alle som spiller Lotto til trekningen lørdag 16. mai er i tillegg med i trekningen om å vinne 17 ekstra premier på nasjonaldagen.

Les mer om den spesielle trekningen her.

Potten i Lotto pleier å ligge på rundt 14 millioner kroner, men har i det siste vært nærmere 15 millioner kroner. Vil du at det skal forbli slik, og ha mulighet til å vinne en kjempepott eller andre premier så gjelder det å spille innen lørdag klokka 18:00.

Spill Lotto her, lykke til!

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. )