Tøff debut for historisk trener

Vi tror Renate Blindheim taper i debuten som Sotra-trener, selv om Åsane stiller med et svekket lag.

Åsane - Sotra SK 1,15 H (Spillestopp kl. 17.55)

Åsane stilte med et toppet lag da slo Øygarden FK i treningskampen på fredag, men oransjetrøyene stiller ikke med et toppet lag i mandagens kamp mot 2. divisjonslaget Sotra SK.

Åsane-trener Morten Røssland gjør store utskiftninger på laget. Flere av spillerne som møtte Øygarden er ikke med i troppen til mandagens kamp, og mye tyder på at Åsane kommer til å bytte ut alle elleve spillerne som startet kampen mot Øygarden.

Viljer Birkland er fortsatt ute med skade. Håvard Foldnes er heller ikke med i troppen til treningskampen. Foldnes, som spilte for Fyllingsdalen sist sesong, har trent med Åsane i vinter, men er ikke formelt spilleklar for laget fra nordre bydel.

Til tross for at Åsane stiller med en sterkt redusert tropp, så skal de være i stand til å vinne mot et Sotra SK-lag som har hatt en tung vinter. Situasjonen rundt A-laget har vært kaotisk etter at klubben valgte ikke å forlenge kontrakten til trener Tommy Knarvik. Flere spillere har forlatt Sotra SK. Det samme har mannen som tok over etter Knarvik, Hiep Tran. Han sa opp trenerjobben i Sotra SK for to uker siden og er nå på vei inn som ny leder for Åsanes utviklingsavdeling.

To fellestreninger

Renate Blindheim har gått motsatt vei. Den tidligere treneren for Åsanes 4. divisjonslag ble i forrige uke første kvinnelige trener i for et herrelag i toppfotballen. 26-åringen får en tøff start på trenerkarrieren i Sotra SK. 2. divisjonslaget fra strilelandet møter gamleklubben Åsane.

Blindheim har kun hatt to treninger med laget siden hun tok over, og det er neppe nok til å sette sitt preg på spillet. Sotra SK har også kun 13-14 spillere på kontrakt, og spillerne var permittert frem til onsdag i forrige uke. Det betyr at de har hatt mye mindre tid til å forberede seg til denne kampen enn Åsane. Vi tror Åsane vinner denne matchen. 1,15 i odds funker ikke som singelspill, men vi bruker den i en dobbel.

Cheltenham - Northampton Town 2,40 H (spillestopp kl. 20.55)

Engelsk, League Two. Playoff. Kamp 2 av 2. Strålende utgangspunkt for Cheltenham med 2-0 seier borte mot Northampton og den tidligere Manchester City-spilleren Keith Curle i første kamp. Vinneren total møter vinneren av dobbeltoppgjørene mellom Exeter og Colchester til opprykksfinale fra League Two på Wembley. Cheltenham viste også kjempeform før koronapausen med 5-1-0.

Må ikke vinne i kveld for å sikre avansement, det er årsaken til den meget sjenerøse hjemmeoddsen. Vi tror uansett klart mest på ny seier til Cheltenham.

Mandagens dobbelttips blir Åsane + Cheltenham. Denne kombinasjonen gir 2,88 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.