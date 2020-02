Toppkampen ingen vil tape

Det er duket for en herlig toppkamp i Serie A når Lazio og Inter møtes på Stadio Olimpico søndag kveld.

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles to kamper i Premier League, og det spilles flere svært interessante kamper i både Serie A og La Liga. I tillegg er det kamper i både Bundesliga og Ligue 1. Det er også masse herlig vintersport. I VM i skiskyting er det jaktstart både for kvinner og menn. I Kulm er det verdenscup skiflyging, og i Ski de Tour er det jakstart for både kvinner og menn. Det er kamper i eliteserien i håndball både for menn og kvinner. På hockeyfronten er det tre kamper i Get-ligaen her hjemme og ni kamper i NHL hhv søndag kveld og natt til mandag.

Lazio - Inter U 3,20 (spillestopp kl 20.40)

Toppkamp de luxe i Serie A der kampen om serietittelen er veldig spennende om dagen. Lazio med smått fenomenale 14-4-0 på sine 18 siste seriekamper og er kun poenget bak lederduoen Inter og Juventus. Er ubeseiret hjemme på Stadio Olimpico denne sesongen med 9-3-0. Midtbanespilleren Senad Lulic er eneste spiller ute med skade for hjemmelaget.

Ubeseiret på bortebane

Inter stilte med toppet lag hjemme mot Napoli i den første semifinalen av Coppa Italia onsdag kveld, men tapte likefullt 0-1. Returkampen spilles først om noen uker. Gjorde en herlig snuoperasjon i byderbyet mot AC Milan forrige søndag og snudde 0-2 til 4-2 seier. Overtok dermed igjen serieledelsen ettersom Juventus overraskende tapte 1-2 borte mot Verona. Er ubeseiret på bortebane hittil og står med sterke 9-2-0. Ingen nye skader eller karantener.

Inter har vunnet tilsvarende kamp på Stadio Olimpico de tre foregående sesongene. Lazio er ubeseiret på sine seriekamper hjemme denne sesongen, mens Inter er ubeseiret på bortebane. Uavgjort er det klart mest sannsynlige utfallet og 3,20 er bra betalt for at det ender med poengdeling.

