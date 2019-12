Toppoppgjør krydrer Boxing day-menyen

Toppoppgjøret mellom Leicester og Liverpool blir høydepunktet på midtukekupongen på Boxing Day.

Tradisjonen tro er det fullt kjør fra balløya på Boxing Day. Dagens midtukekupong inneholder åtte kamper fra Premier League og fire kamper fra Championship. Toppkampen fra Leicester har avspark klokka 21:00 på kvelden. Det betyr full action med Premier League-fotball fra 13.30 til nærmere midnatt. Bonuspotten er på ca 125 000 kroner. Innleveringsfristen er klokka 15.55.

1. Leicester - Liverpool

Rundens toppkamp. Leicester tok ledelsen borte mot Manchester City lørdag, men måtte til slutt gå poengløse av banen i oppgjøret som til slutt endte med 3-1 seier til sist sesongs seriemester fra Manchester. De ligger på en meget sterk 2.plass med 39 poeng når sesongen nå nærmer seg halvspilt, men avstanden opp til kveldens motstander er hele ti poeng for Brendan Rodgers sitt mannskap. Solide 7-2-0 hjemme på eget gress gjør dem til ligaens nest beste hjemmelag, kun slått av nettopp Liverpool. Harvey Barnes måtte ut med skade sist og er usikker til denne. James er tilbake i trening etter sitt lange fravær, men er fortsatt ikke klar for kamp meldes det.

Liverpool topper serien i suveren stil og har fortsatt tilgode å tape en kamp i Premier League når sesongen nå straks er halvspilt. 49 av 51 mulige poeng så langt er intet mindre enn imponerende. Hadde spillefri i helgen grunnet VM for klubblag, der de gikk til topps, og har således ikke vært i aksjon i serien siden 2-0 seieren hjemme over bunnlaget Watford 14.desember. 7-1-0 på utebane før denne. De vant 2-1 her i fjor. Matip, Lovren og Fabinho mangler fortsatt.

Dette blir en tøff test for Liverpool. Kommer det første nederlaget her? Vi synes denne er vidåpen og helgarderer. Leicester er fullt kapable til å lage masse trøbbel selv for denne Liverpool-utgaven. HUB

2. Manchester United - Newcastle

Manchester United leverte en slett forestilling borte mot Watford søndag og tapte til slutt 0-2 borte mot jumboen i Premier League. Det eneste positive Ole Gunnar Solskjær kan ta med seg fra det oppgjøret var at superstjernen Paul Pogba var tilbake på banen igjen. Kanskje får vi se franskmannen fra start 2.juledag? Det vil i så fall være viktig for tabellåtteren som i øyeblikket ligger 24 poeng bak Liverpool på topp - med èn kamp mer spilt i tillegg. 4-4-1 hjemme på Old Trafford så langt, der kun Crystal Palace har vunnet. Har en tøff periode foran seg de neste ukene med serie, FA Cup og dobbeltkamper mot naboen Manchester City i ligacupens semifinaler. Miststopper Bailly er fortsatt ute med skade, men Dalot er trolig tilgjengelig igjen her.

Steve Bruce og hans Newcastle har vært en positiv overraskelse for de fleste denne sesongen, der laget spesielt på hjemmebane har vært solide og kun tapt èn av sine ni kamper til nå. Lørdag ble det 1-0 hjemme over Crystal Palace og tre nye poeng innkassert. Det plasserer laget på en finfin 9.plass med 25 poeng før turen til Manchester på fotballens store festdag på balløya. Saint-Maximim er fortsatt ute etter smellen han pådro seg i kampen mot Southampton tidligere i desember. I tillegg mangler Lascelles, Clark, Ritchie, Ki og Dummett. Willems kan være tilbake til denne. Borte har det blitt tre seire og seks tap så langt.

Sitter med en liten følelse av at Manchester United slår tilbake på hjemmebane 2.juledag med Pogba tilbake på banen igjen. Vi går for hjemmeseier. H

3. Chelsea - Southampton

Chelsea tok en sterk og prestisjefylt 2-0 seier borte over Tottenham like før jul og befestet med det 4.plassen på tabellen i Premier League med sine 32 poeng. Skuffet med å tapte 0-1 mot Bournemouth i forrige hjemmekamp 14.desember og har totalt noe ustabile 4-2-3 hjemme på Stamford Bridge. Kovacic er ute med karantene i denne, mens Azpilicueta måtte ut med skade sist og usikker til denne. Fra før er Loftus-Cheek borte.

Southampton tok tre meget viktige poeng i bortekampen mot Aston Villa lørdag i oppgjøret de til slutt vant 3-1 etter to nye scoringer av Danny Ings som bøtter inn mål for tiden. De ligger dermed på 17.plass med 18 poeng - tre poeng over Aston Villa under streken. Brukbare 3-2-4 borte, mens de kun har vunnet to av sine hjemmekamper til nå denne sesongen og er med det ligaens svakeste hjemmelag. Danso var syk og sto over sist, mens Djenepo trøbler med skade og er tvilsom.

Chelsea blir store favoritter, men helt til å stole på hjemme har de ikke vært denne sesongen. Det blir H under tvil.

4. Sheffield United - Watford

Sheffield United har tatt Premier League med storm etter opprykket fra Championship i vår og ligger helt oppe på 5.plass når serien nå nærmer seg halvspilt. Det skiller fire poeng opp til 4.plassen for Chris Wilders menn etter 1-0 seieren borte over Brighton lørdag. 4-1-4 hjemme på Bramall Lane, mens de fortsatt er ubeseiret på utebane denne sesongen. Imponerende! Ingen nye fravær for overraskelseslaget fra stålbyen. John Fleck er tilbake etter å ha sonet sist.

Watford er sist i ligaen med sine tolv poeng, men fikk seg en skikkelig opptur søndag da selveste Manchester United ble slått 2-0 på hjemmebane. Det var Nigel Pearsons første seier som manager for klubben etter at han tok over ansvaret som manager tidligere i måneden. De står med 1-2-6 borte så langt, der tabellnabo Norwich ble slått i bunnoppgjøret i høst. Seks poeng skiller nå opp til trygg grunn og en viss kontakt med lagene foran etter den viktige seieren sist. Doucoure pådro seg sitt femte gule kort for sesongen sist og må dermed sone her. Fra før er Holebas, Welbeck, Cleverley, Prodl og Janmaat ute med skade.

Sheffield United imponerer stort og får tipset, selv om Watford er et typisk bananskall nå som kampene kommer tett som hagl og gjestene fikk vind i seilene etter seieren sist. Prøver H her, men på 432-rekkeren tar vi oss råd til en halvgardering.

5. Everton - Burnley

Dette blir første kamp for Carlo Ancelotti som manager for de blå fra Merseyside. Marco Silva fikk som kjent sparken etter 2-5 tapet mot Liverpool på Anfield 4.desember og etter at Duncan Ferguson midlertidig tok over har det blitt fem av ni mulige poeng mot tøff motstand og et nødvendig løft for klubben. 3-1 over Chelsea, 1-1 på Old Trafford og 0-0 hjemme mot Arsenal ble Big Duncs fasit. De ligger på en noe skuffende 15.plass med 19 poeng før denne og tapte 0-1 i det omvente oppgjøret i Burnley tidligere i sesongen. 2-0 her sist sesong. Lagene møttes forøvrig på Boxing Day også i fjor. Da vant Everton hele 5-1 på utebane. Everton med 4-2-3 hjemme før denne. Digne, Sidibe, Sigurdsson og Delph var alle tilbake sist, men fortsatt så mangler Gomes, Gbamin, Walcott og Schneiderlin. I tillegg så måtte Iwobi ut tidlig sist og er ute de neste kampene.

Burnley tok en sterk 1-0 seier borte over Bournemouth lørdag takket være Jay Rodriguezs scoring like før slutt. Dermed klatret Sean Dyches mannskap opp på 10.plass med 24 poeng når julen ringes inn. Står med 2-3-4 borte før turen til Goodison der laget røk 0-2 i nest siste serierunde sist sesong. Jeff Hendrick soner og er ute, mens Gudmundsson trolig er tilbake igjen.

Det skal bli spennende å se Everton under Ancelotti. De har ikke sett bra ut i første halvdel av sesongen, men vil nok fort få et løft under italienerens ledelse. Forsiktig H.

6. Crystal Palace - West Ham

Crystal Palace måtte reise tomhendte hjem fra Newcastle lørdag i kampen de til slutt tapte 0-1. Det plasserer Roy Hodgsons menn på 12.plass med 23 poeng når de nå tar fatt på det tøffe juleprogrammet i Premier League. 3-3-3 hjemme i hovedstaden før denne. I forrige hjemmekamp ble det 1-1 mot Brighton. Cahill, Ward, Schlupp, Dann og Townsend sto alle over grunnet skade sist. Det ble 1-1 her sist sesong.

West Ham sto over sist helg da Liverpool var i Qatar for å spille VM for klubblag og har ikke vært i aksjon siden de fikk seg en opptur med 1-0 seieren borte over Southampton 14.desember etter en lengre periode med skuffende resultater før det for Pellegrinis menn. 3-3-3 borte, mens kun to av åtte hjemme har endt med full pott. Fredericks er ute med karantene, mens både Martin og Fabianski er uaktuelle mellom stengene til denne. Det betyr at usikre Roberto må i aksjon. Lanzini er trolig tilbake for The Hammers.

Et åpent London-oppgjør dette, men usikkerheten på keeperplass hos gjestene gjør at vi ender på HU. Slett ikke utenkelig at disse to deler poengene på Boxing day.

7. Bournemouth - Arsenal

Bournemouth har vært inne i en tung periode med seks tap på de sju siste kampene og har i tillegg nøkkelspillere på skadelista. De tapte 0-1 i sluttminuttene hjemme mot Burnley lørdag og er nå nede på 14.plass på tabellen med 19 poeng. 2-3-4 hjemme for det normalt så hjemmesterke laget som må klare seg uten suspenderte Rico i denne. Med unntak av den sterke 1-0 seieren borte over Chelsea har det vært lite å glede seg over for manager Eddie Howe den siste tiden. Viktige Ake er ute de neste ukene - det svekker åpenbart forsvaret. Fraser og Francis er trolig klare igjen etter smellene de pådro seg i den tøffe bataljen mot Burnley sist.

Arsenal har i likhet med flere av konkurrentene i Premier League byttet manager i det siste som en følge av svake resultater og her gjør Mikel Aeteta sin første kamp som manager for London-klubben. De leverte en småtrist forestilling borte mot Everton lørdag som endte 0-0. Dermed er The Gunners på 11.plass med 23 poeng. Ni poeng skiller opp til Chelsea på 4.plass. 2-4-3 borte er svak kost for en storklubb som Arsenal. Chambers er ute med karantene i denne, mens Bellerin, Ceballos, Holding, Kolasinac og Tierney alle sto over sist med skade. De to sistnevnte er heller ikke tilbake med det første noe som svekker venstresiden i forsvaret betraktelig.

Gjestene kan fort få et løft med ny manager, men vi stoler absolutt ikke på denne Arsenal-utgaven selv mot et skadeskutt hjemmelag. UB prøves, men det kan lønne seg å helgardere dette oppgjøret noe vi også gjør på det største forslaget vårt.

8. Aston Villa - Norwich

Aston Villa gikk på et skuffende 1-3 nederlag hjemme mot Southampton i helgen og er nå under streken med sine 15 poeng - tre bak nettopp Southampton på trygg grunn. I tillegg ble John McGinn skadet og blir etter rapportene fra England å dømme ute de neste tre månedene for Birmingham-klubben. Et slag i trynet for klubben som allerede har viktige Mings på skadelista. 3-2-4 hjemme for semifinalisten i ligacupen, der altså Leicester venter i to kamper etter nyttår.

Norwich ledet 1-0 halvveis hjemme mot Wolverhampton lørdag, men to baklengsmål i 2.omgang betød 1-2 tap og fortsatt 19.plass på tabellen med fattige tolv poeng på 18 kamper for kanarifuglene. Seks poeng skiller opp til trygg grunn før denne viktige bunnkampen som venter her. 1-2-6 borte, der kun Everton er beseiret på fremmed gress for ganske så nøyaktig èn måned tilbake. Sliter i likhet med vertene med skader og må klare seg uten navn som Drmic, Godfrey og Klose framover også.

Viktige poeng på spill i bunnen av tabellen. Denne er åpen mellom to skadeskutte mannskap. HU

9. Reading - QPR

Et realt London-derby venter. Reading er nummer 16 på tabellen på nivå to med sine 26 poeng når sesongen nå er halvspilt og begynner å ligne på en middelhavsfarer selv om det fortsatt er mange poeng å spille om. De kommer fra en sterk 3-0 seier hjemme over Derby i helgen og har greie 3-2-3 på sine åtte siste kamper. Hjemme har det blitt fem seire og seks tap og altså ingen uavgjorte kamper på elleve forsøk til nå. Miazga er usikker til denne, mens Puscas og Yiadom fortsatt er ute.

Queens Park Rangers har mange tilhengere hjemme i Norge, og spesielt blant den eldre garde er de hvite og blå fra Loftus Road fortsatt en populær klubb. De spilte 2-2 hjemme mot Charlton lørdag i en kamp de ledet til inn i tilleggstiden. Dermed er de nummer 14 med 32 poeng før denne. Fem poeng skiller opp til Brentford på en Play Off-plass, mens avstanden opp til rømlingene WBA og Leeds på direkte opprykk begynner å bli veldig stor. 5-1-5 på utebane. Barbet og Owens mangler fortsatt, mens kampen trolig kommer for tidlig for Kelly som dog er tilbake på treningsfeltet igjen.

En vidåpen historie mellom disse to London-klubbene. Prøver HU på 96-rekkeren, men helgardering anbefales på det varmeste noe vi også krysser av for på 432-rekkeren vår.

10. Leeds - Preston

Toppoppgjør fra Elland Road 2.juledag. Leeds er nummer to med 47 poeng og holder stø kurs mot et etterlengtet opprykk til Premier League, selv om det bare har blitt ett poeng på de to siste kampene. 3-0 ledelsen hjemme mot Cardiff endte til slutt opp med 3-3 og ett poeng, mens de røk 1-2 borte mot Mitrovic og Fulham i helgen. Solide 7-3-1 hjemme i Leeds, der det bare er dagens motstander som kan vise til bedre statistikk på eget gress halvspilt. Hernandez er ute med skade den neste måneden og er ikke aktuell med det første. Douglas trøbler med sykdom, men både Roberts og Shackleton er trolig tilbake igjen nå.

Preston er Championships beste hjemmelag med solide 9-2-1 hjemme på Deepdale, mens det har blitt noe skuffende 2-3-6 på utebane halvveis. De kommer fra 0-0 borte mot Cardiff i tidligkampen lørdag . Clarke er tilbake igjen etter et lengre skadeopphold, men både Fisher og Rafferty er ute med karantene fortsatt for tabellfemmeren i ligaen.

Det kan være skummelt å stole altfor mye på dette Leeds-laget, men vi tror de slår tilbake på eget gress på Boxing day og slår bortesvake gjester. Vi går for H.

11. Barnsley - West Bromwich

Bunn mot topp. Barnsley er tredje sist med 19 poeng og i øyeblikket ett av fire lag som er innblandet i den tette og jevne nedrykksstriden i Championship, selv om det fortsatt er tidlig å se seg blind på tabeller og telle poeng. Tre lag rykker som kjent ned. De klatret vekk fra jumboplassen lørdag etter den noe overraskende 2-1 seieren borte over Millwall på overtid. Hjemme viser fasiten: 3-5-4, mens borteseieren sist var den første for sesongen. Stiller etter rapportene skadefritt.

WBA er formlaget i Championship med sine solide 6-2-0 på de åtte siste kampene og er også ligaens beste bortelag der hele åtte av tolv kamper på fremmed gress har endt med full pott. De kommer fra 1-1 hjemme mot tabellsekser Brentford i helgen, men topper fortsatt Championship med sine 50 poeng. Elleve skiller ned til Sheffield Wednesday på 3.plass, så mye skal gå galt om det ikke igjen spilles Premier League-fotball på The Hawthorns i 20/21-sesongen. Diangana, Hegazi og Gibbs er alle trolig tilbake igjen til denne.

Det er vanskelig å gå imot serieleder WBA i tipsene. B, men noen motivert sikkerkamp synes vi ikke det er snakk om. Barnsley er kapable til å lage trøbbel på hjemmebane for de fleste.

12. Luton - Fulham

Kupongens siste kamp er oppgjøret mellom Luton og Fulham. Vertene er tilbake på nivå to i engelsk fotball etter noen sesonger nede i divisjonssystemet og har klart seg godkjent så langt med 20 poeng på 23 kamper. Det plasserer laget like over streken når vi når går inn i det hektiske juleprogrammet i England. De tapte 0-1 hjemme mot Swansea i helgen og totalt har det blitt 4-2-5 her på ærverdige Kenilworth Road til nå denne sesongen. Ti av tolv på fremmed gress har endte med tap, deriblant det omvendte møtet mellom lagene 23.oktober på Craven Cottage (2-3). Keeper Shea er tilbake til denne.

Fulham har vært et aldri så lite jojo-lag de siste årene og er nå tilbake i Championship igjen etter nedrykket fra Premier League i vår. Er nummer fire med 38 poeng, men avstanden opp til direkte opprykk begynner å bli nokså stor. Har dog gode opplevelser fra Play Off-finaler tidligere og blir nok å regne med i det sjiktet utover våren i 2020 også. De slo tabelltoer Leeds 2-1 hjemme i helgen og hentet inn tre poeng der på tetduoen. Borte har det blitt så som så: 4-3-4. Odoi soner den siste av tre kamper her, mens Arter og Le Marchand begge er usikre.

Fulham er nok klassen bedre enn dagens motstander, men noe stort bortelag er det ikke. Vi lander på UB på 96-rekkeren.

