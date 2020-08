Toppscoreren skaper trøbbel for Vard

Historien taler for at Joacim Holtan og Bryne vinner i Haugesund.

Bryne og nyopprykkede Vard kjemper begge i toppen av 2. divisjon avdeling 2. Det er klart for et duraberlig Rogalandsderby i Haugesund søndag. Se kampen mellom Vard og Bryne her fra klokken 15.00!

PostNord-ligaen. Toppoppgjør i Haugesund. Vards imponerende 2. divisjonscomeback fortsatte sist helg. To tabber hos Bærum og en overtidsscoring av Martin Nordtveit gjorde at Vard tok sin fjerde borteseier av fire mulige, da de slo 3–1 mot Bærum forrige helg.

Laget fra Haugesund ligger på tredjeplass på tabellen med 15 poeng. Etter at Sotra tapte 0-2 mot Egersund har de kun ett poeng opp til andreplassen og to poeng opp til Bryne som topper tabellen.

Søndag møter de Bryne hjemme på Haugesund stadion. Se kampen her!

Bryne er det eneste laget i 2. divisjon avdeling 2 som ennå ikke har tapt. De står med 5-2-0 og 20-8 i målforskjell etter de syv første serierundene. I forrige serierunde banket de overraskeleslaget Sotra 5-2 og klatret samtidig til topps på tabellen.

Toppscorer i 2. divisjon

Joacim Holtan bøttet inn mål for Mandalskameratene i 3. divisjon sist sesong, og nå herjer han i 2. divisjon. Holtan scoret seks mål på de fire første kampene til jærbuene. Etter å ha gått målløs av banen i kampene mot Egersund og Arendal, slo han brutalt tilbake mot Sotra i forrige serierunde Bryne-spissen scoret tre ganger, og han er nå toppscorer i 2. divisjon med ni mål. Henrik Kjelsrud Johansen i Fredrikstad er på plassen bak ham med åtte mål.

Vi tror Holtan også gjør livet surt for Vard-forsvaret i søndagens kamp.

Se kampen mellom Vard Haugesund og Bryne live fra klokken 15.00

Rogvi Baldvinsson har hatt lysketrøbbel i det siste, men i Bryne håper man at midtstopperen blir kampklar til søndag.

Oliver Rotihaug, som kom til Bryne i vinter, trener for fullt nå etter kneoperasjonen tidligere i sommer, og er aktuell til kampen i Haugesund. Rotihaug har ikke spilt for Bryne i 2. divisjon, men han er en anvendelig spiller som kan brukes både som back og som ving.

Bryne har overtak på Vard

Bryne har ikke tapt mot Vard på de syv siste kampene. De står med fem seire og to uavgjorte. Historien viser at jærbuene også trives godt på nordsiden av Boknafjorden. De er ubeseiret i de fire siste bortekampene mot haugesunderne.

Fasiten viser at Bryne har spilt ti ganger mot Vard på bortebane siden 1976, og de har kun tapt én gang i Haugesund. Bryne viser fin form.

Vi tror et Jan Halvor Halvorsens mannskap fortsetter ferden mot OBOS-ligaen. 1,95 i odds på seier til gjestene er ok.

