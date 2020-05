Tør du å unngå disse tallene i trekningen om 335 millioner?

Det er kun fire tall som ikke har blitt trukket ut i Vikinglotto i 2019.

Hver eneste runde i Vikinglotto trekkes 6 av 48 mulige tall. Har du disse 6 tallene pluss Vikingtallet kan du onsdag 20. mai vinne hele 335 millioner norske blanke kroner.

Du kan bli den nest største norske vinneren noensinne i Vikinglotto om premien blir din.

De fem største norske Vikinglotto-premiene gjennom tidene:

341.285.000 kroner - Kvinne fra Oslo (2017)

319.332.895 kroner - Mann (2018)

305.404.750 kroner - Andelsbank i Vikinglotto (2016)

275.022.700 kroner - Andelsbank i Vikinglotto (2017)

216.125.520 kroner - Mann fra Troms (2013)

Spørsmålet er selvfølgelig: Hvilke tall blir det? Trekningen hver onsdag er helt tilfeldig, men er du en av de som tenker at det kan finnes muligheter for at andre ting kan spilles inn så er det fire tall du bør skrive opp på din kupong onsdag.

Her kan du levere din kupong

Det er nemlig fire tall som ikke har blitt trukket ut i 2019. Alle de andre 46 tallene har vært med på en eller flere rekker.

Tallene er 25, 22, 40 og 12.

For øvrig er tallet 35 det tallet som har blitt trukket ut aller minst i spillet totalt sett. Kun 33 ganger har dette tallet dukket opp. Nest minst er 48 med 42 ganger. Mest trukket ut er rekken:

2, 13, 15, 27, 32, 37

Tallet 2 har blitt trukket ut hele 69 ganger, altså over dobbelt så mange ganger som tallet 35.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett viktingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890