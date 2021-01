Tore Reginiussens nye klubb er i kjempeform

Nedrykkstruede St. Pauli har fått en opptur de siste ukene.

Midtstopperveteranen Tore Reginiussen signerte tidligere denne uken en avtale med St. Pauli på nivå to i tysk fotball ut sesongen. Han skal forsøke å tette igjen det fjerde dårligste forsvaret i 2. Bundesliga.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Trener Timo Schultz har uttrykt stor tilfredshet med å få nordmannen i spillerstallen.

– Jeg er glad for at vi har klart å hente Tore Reginiussen. Han går foran, har rikelig med erfaring og vil gi laget stabilitet. Det faktum at han har spilt i Tyskland tidligere er et pluss og vil gjøre det lettere for ham å integrere seg i troppen, sa Schultz til klubbens egen hjemmeside.

Reginiussen kommer til en klubb som har hatt suksess med norske spillere tidligere. Både midtbanespilleren Mats Möller Dæhli og midtstopperen Leo Østigård gjorde en god innsats for klubben. Sistnevnte fikk et svært godt forhold til St. Pauli-fansen.

- Jeg tror ikke Reginiussen trenger så lang tid til å bli kjent med oss, og han vil være på banen relativt raskt, sa Schultz til kringkastningsselskapet NDR.

Ifølge NDR er ikke den norske midtstopperen i troppen til Bochum-kampen, men han vil trolig være i troppen til søndagens kamp mot 1. FC Heidenheim.

St. Pauli - VfL Bochum 2,85 - 3,25 - 2,10 H (spillestopp torsdag kl. 20.25)

Klikk på denne lenken å levere dette tipset

Tysk, 2. Bundesliga. Etter en katastrofal start på sesongen med kun én seier på de 13 første ligakampene, har St. Pauli fremstått som et helt nytt lag etter vinterpausen.

Den tradisjonsrike klubben fra Hamburg er ubeseiret i de fire siste kampene, og står med to seire på rad før torsdagens hjemmekamp mot opprykksjagende Bochum.

En viktig årsak til fremgangen heter Guido Burgstaller. Hamburg-laget signerte den rutinerte angriperen fra Schalke 04 i september, men 31-åringen måtte opereres i slutten av oktober etter å ha pådratt seg en skade mot Nürnberg. 9. januar var han tilbake i startelleveren hos St. Pauli etter å ha vært ute i to og en halv måned.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Den tidligere østerrikske landslagsspilleren har scoret i de to siste kampene for St. Pauli, og faktum er at de ikke har tapt noen av de fire kampene han har startet for St. Pauli denne sesongen. Vi tror heller ikke at de taper torsdagens kamp.

Kjemper om opprykk

Bochum kommer til Millerntor som serietoer. Etter seks seire på rad spilte Ruhr-laget 1-1 borte mot nedrykkstruede Sandhausen i helgen.

Maxim Leitsch og Armel Bella Kotchap er et av de beste midtstopperparene på nivå to i Tyskland, Anthony Losilla og Robert Tesche bidrar til stabilitet på midtbanen, og Robert Zulj og Simon Zoller bidra med målene.

Dobbel førstepremie pott på lørdag. Ca. 30 millioner i Lotto-potten. Her kan du levere inn kupongen.

Trener Thomas Reis er inne i sin første hele sesong som trener i Ruhr-klubben. Bochum har prestert på et stabilt høyt nivå etter at han tok over Bochum i september 2019, og de kjemper om opprykk til Bundesliga denne sesongen.

Ruhr-laget har ikke vært spilt på øverste nivå i Tyskland siden 2009-2010-sesongen.

Syv år uten hjemmetap mot Bochum

St. Pauli har funnet formen som gjør at de kan slå et hvilket som helst lag i 2. Bundesliga.

Hamburg-laget har ikke tapt mot Bochum på de seks siste hjemmekampene. Tre av de fire siste kampene mellom disse to lagene på Millerntor har endt uavgjort. St. Pauli har ikke tapt hjemme mot Bochum siden februar 2014.

Dobbel førstepremie pott på lørdag. Ca. 30 millioner i Lotto-potten. Her kan du levere inn kupongen.

Vi tror på en ny jevnspilt kamp, men St. Pauli er i knallform. Vi tror de kan ta alle poengene i torsdagens match. 2,85 i odds på hjemmelaget er spennende.

Klikk på denne lenken å levere dette tipset