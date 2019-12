Toronto Maple Leafs har funnet formen

Vi tror at Auston Matthews og Toronto Maple Leafs påfører Geoff Ward sitt første tap som Calgary Flames-trener.

Torsdagens langoddsprogram er i all hovedsak viet den siste runden i gruppespillet i Europa League. Det er hele 24 kamper som skal spilles og i noen av gruppene er det fortsatt helt åpent om hvem som tar seg videre. Manchester United jakter gruppeseieren hjemme mot AZ Alkmaar, mens Rosenborg skal ut i bortekamp mot PSV Eindhoven. Den kanskje mest interessante kampen spilles i København mellom FC København og Malmø der bortelaget trolig må vinne. I tillegg er det en god del ishockey. Norge spiller privatlandskamp mot Sveits, mens det er to kamper i Channel One Cup. Natt til fredag spilles det hele 12 kamper i NHL.

Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 2,30 - 3,90 - 2,30 B (spillestopp kl. 0255)

To lag som blomster under nye trenere. Etter at Toronto Maple Leafs ga Mike Babcock sparken 20. november har kanadierne vunnet seks av de ni siste kampene med 39 år gamle Sheldon Keefe som sjef.

Keefe spilte tre sesonger for Tampa Bay fra 2000 til 2003, før han startet trenerkarrieren i de lavere divisjonene. I 2015 tok han over farmerklubben til Toronto Maple Leafs, Toronto Marlies i AHL. Det har nå kulminert med at han har tatt over NHL-laget i Canadas største by.

Toronto har vist fremgang etter at Keefe tok over, særlig offensivt. Maple Leafs har feid over St. Louis (2-5) og Vancouver (1-4) i de to siste kampene.

Calgary Flames har også skiftet trener i november. Bill Peters trakk seg 29. november etter beskyldninger om rasisme, og Geoff Ward har tatt over som trenervikar. Det har vært en suksess. Flames har vunnet syv av de åtte siste kampene, og de står med seks seire på rad før nattens kamp mot Toronto.

Calgary-stjerne i celebert selskap

Calgary har fått hele mannskapet i gang. Matthew Tkachuk er toppscorer hos kanadierne med tolv mål og 15 målgivende pasninger. Han spilte ikke kampen natt til onsdag, da Flames slo Arizona Coyotes 5-2. Dermed fikk Zac Rinaldo sjansen for femte gang denne sesongen, og han tok godt vare på den. Einaldo hadde en scoring og en målgivende pasning. Det er usikkert om Tkachuk blir friskmeldt til nattens kamp.

Tkachuk hadde en scoring og en målgivende pasning mandag, og han ble dermed den niende amerikaneren som nådde 200 poeng i karrieren før han fylte 22 år. Nå er han i selskap med Jimmy Carson, Bobby Carpenter, Phil Housley, Ed Olczyk, Patrick Kane, Jeremy Roenick, Mike Modano og Maple Leaf-center Auston Matthews. Sistnevnte er i storslag om dagen. Han scoret sitt 19 mål mot Vancouver natt til onsdag.

Avgjørende målvaktduell

Matthews har herjet i de siste kampene, men i kampen mot Vancouver viste også John Tavares seg frem. Tavares hadde to mål og en målgivende mot Vancouver. Det var likevel en annen spiller som skal ha mesteparten av æren for seieren i Vancouver. Keeper Frederik Andersen hadde 38 redninger på 39 skudd. Blant annet to redninger en-mot-en med Vancouver-stjernen Brock Boeser, og han sto også i veien for styringen til J.T. Miller. Det er ventet at han også står mellom stengene i nattens kamp.

Målvaktduellen kan bli avgjørende i denne matchen. Cam Talbot sto en bra kamp mot Arizona, og mye tyder på at han starter nattens kamp. Frederik Andersen er et hakk bedre i min bok. I tillegg virker det som nøkkelspillerne hos Toronto har spilt seg i form. Matthews. Nylander, Hyman, Tavares og Marner i de to første rekkene til Maple Leafs holder alle er svært høyt nivå, og i de siste kampene har de vært avgjørende.

Maple Leafs har vunnet de to siste kampene mot Calgary i Saddledome, og jeg tror de vinner igjen i natt. 2,30 i odds på seier til Toronto er ok.

