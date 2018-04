Tottenham dundrer videre

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av en kamp fra Eliteserien, sju kamper fra Premier League og fire kamper fra Championship. Bonuspotten ble som kjent utløst sist helg og er på ca 500 000 kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Vålerenga - Strømsgodset

Vålerenga åpnet årets Eliteserie med 1-0 seier borte mot Kristiansund og vant deretter 2-1 hjemme mot Odd. Mandag var det opp til bevis borte mot Sarpsborg 08 og bortespøkelset fra fjorårssesongen (3-2-10), dukket opp igjen og Vålerenga var helt sjanseløse i den kampen. Trives normalt klart best hjemme i Oslo og hadde flotte 8-4-3 på hjemmebane forrige sesong. Bortsett fra Enar Jääger kan Ronny Deila stille med fullt mannskap.

Strømsgodset er av flere tippet på 2. plass denne sesongen, men de to første kampene har ikke gitt prov på at laget kommer til å innfri de tipsene. I serieåpningen ble det 2-2 hjemme mot Stabæk, bortekampen mot Tromsø i andre serierunde ble som kjent utsatt og sist mandag skal laget si seg heldig med ett poeng i hjemmekampen mot et svært så solid Brann-lag. Godset hadde ikke bedre enn 4-5-6 på bortebane i fjor. Eirik Ulland Andersen er tilbake i trening, men det er uvisst om han rekker lørdagens kamp.

Det står 4-4-1 på de ni siste tilsvarende i Oslo og Vålerenga er garantert innstilt på å reise kjerringa lørdag kveld. HU.

2. Manchester City - Manchester United

Byderby i Manchester og med seier her vil Manchester City kunne feire seriegullet allerede seks serierunde før slutt. Står med 84 poeng og har 16 poeng ned til United på 2. plass. Onsdag ble det som kjent 0-3 borte mot Liverpool i Champions League og City har et steintøft utgangspunkt foran tirsdagens returoppgjør på Etihad. Rotet vekk to poeng i sesongens første hjemmekamp mot Everton (1-1), de 14 neste har alle endt med seier. Sergio Aguero er på vei tilbake etter sin skade, men det er usikkert om han spiller lørdag. Utover det, er det kun Benjamin Mendy som er ute for City.

Manchester United har tatt to strake 2-0 seire hjemme på Old Trafford etter den meget skuffende exiten fra Champions Leagues åttedelsfinale da laget røk 1-2 hjemme for Sevilla. Lørdag for 14 dager siden ble det 2-0 hjemme mot Brighton i FA-cupens kvartfinale og sist lørdag ble det 2-0 hjemme mot Swansea i Premier League. Ligger på 2. plass og har hele tolv poeng ned til Chelsea på 5. plass, så neste sesongs Champions League-billett er på det nærmeste sikret. 8-3-4 totalt på bortebane denne sesongen. Jose Mourinho kan også glede seg over tilnærmet fullt mannskap, kun reseverkeeper Sergio Romero er ute.

1-1-1 på de tre sistee tilsvarende Premier League-oppgjørene på Etihad. Vi tar med alle tegn. HUB.

3. Stoke - Tottenham

Åtte seriekamper på rad uten seier for Stoke (0-4-4) som ligger nest sist og på direkte nedrykksplass. Det skiller tre poeng opp til Crystal Palace på sikker plass. 5-4-7 totalt på hjemmebane. Eric Maxim Choupo-Moting mister kampen, mens Mame Diouf er usikker. Kurt Zouma er derimot muligens tilbake.

Tottenham uten Harry Kane fra start overbeviste med å snu 0-1 til 3-1 seier borte mot Chelsea forrige søndag. Fikk dermed en luke på åtte poeng ned til Chelsea på 5. plass og har Champions League-plass med bra margin nå som det gjenstår sju serierunder. Solide 9-3-4 på bortebane. Nevnte Harry Kane er høyaktuelle for startplass lørdag. Mauricio Pochettino har kun Harry Winks på skadelisten før lørdagens kamp.

1-0-4 på de fem siste tilsvarende og slik Stoke opptrer om dagen, er det vrient å se laget vinne denne. B.

4. Leicester - Newcastle

Solide 4-4-2 på de ti siste seriekampene for Leicester som har avansert til 8. plass med totalt 43 poeng. Opp til Arsenal på sjetteplass og Europa League-plass er det åtte poeng og begge lagene har sju kamper igjen. Brukbare 6-5-4 hjemme på King Power stadium, men kun 1-1 mot hhv Stoke og Bournemouth i de to siste hjemmekampene. Midtbanespilleren Wilfred Ndidi soner karantene for rødt kort, mens Matty James er ute med skade.

Newcastle med tre seire på sine fem siste seriekamper og dermed er laget kommet opp på 35 poeng og avstanden ned til Southampton på den øverste nedrykksplassen er sju poeng. Det er dog på hjemmebane alle de tre seirene er kommet, borte har ikke Newcastle bedre enn 3-4-8. Innlånte Islam Slimani får ikke spille mot sin gamleklubb, mens spisskollega Joselu er friskmeldt.

3-0 og 1-0 i de to siste tilsvarende og formsterke Leicester taper neppe gang heller. HU.

5. Watford - Burnley

Begge disse lagene er sikre på ny kontrakt, i det minste er bortelaget helt sikre. Watford står med 37 poeng og har altså ni poeng ned til Southampton og i tillegg er det mange lag mellom disse. Ustabile 3-1-3 på de sju siste seriekampene og greie 6-5-5 på hjemmebane. Gerard Deulofeu, Nathaniel Chalobah, Tom Cleverley og Younes Kaboul er alle fortsatt ute med skader

Burnley tok sin sjette borteseier for sesongen da laget slo tabelljumbo West Bromwich med 2-1 sist lørdag. Står med 46 poeng og ligger på 7. plass og har faktisk ikke mer enn fem poeng opp til Arsenal på 6. plass. Totalt flotte 6-6-4 på bortebane. Forsvarsspilleren Ben Mee er friskmeldt,mens Johann Berg Gudmundsson, Scott Arfield og Jonathan Walters alle er uaktuelle.

Det står 2-2-0 på de fire siste tilsvarende, men Burnley har vært svært forbedret på bortebane denne sesongen. Vi tar med alle tegn. HUB.

6. Bournemouth - Crystal Palace

4-4-2 på de ti siste seriekampene for Joshua King og Bournemouth og dermed er laget oppe på 37 poeng og 10. plass. Ned til Southampton under streken skiller det nå ni poeng. 6-4-6 totalt på hjemmebane og flotte 4-1-1 på de seks siste hjemmekampene (tapet kom mot Tottenham). Junior Stanislas er ute for resten av sesongen, mens kaptein Simon Francis må testes nærmere kampstart. Adam Smith og Tyrone Mings er begge ute med skader.

Crystal Palace tok en livsviktig trepoenger borte mot Huddersfield nest sist, men klarte ikke å holde på sin 1-0 ledelse hjemme mot Liverpool sist søndag og endte opp med å tape 1-2. Det var det fjerde tapet i løpet av de fem siste seriekampene for Palace og alle tapene har vært med ett mål. Motstanden har vært beintøff i alle fire kampene som er tapt. Hjemme mot Tottenham (0-1), hjemme mot Manchester United (2-3), borte mot Chelsea (1-2) og hjemme mot Liverpool (1-2). Ligger fjerde sist og har kun to poeng ned til Southampton på nedrykksplass. Palace kan dog glede seg over at alle de seks gjenstående seriekampene er mot lag fra nedre halvdel. Totalt svake 3-4-9 på bortebane, men vant altså forrige bortekamp. Alexander Sørloth og Connor Wickham rekker ikke kampen og spisskollega Christian Benteke er usikker, mens James Tomkins er tilbake. Jeffrey Schlupp, Joel Ward, Scott Dann, Jason Puncheon og Bakary Sako er alle ute med langtidsskader.

0-0 og 0-2 i de to siste tilsvarende. Denne er vrien. HUB.

7. Brighton - Huddersfield

Møte mellom to av lagene som rykket opp til Premier League denne sesongen og hjemmelaget er best posisjonert før sluttspurten, men ingen av lagene er sikre.

Brighton ligger på 13. plass med totalt 34 poeng og har med det seks poeng ned til Southampton under streken. Etter tre strake hjemmeseire, ble det et skuffende 0-2 tap hjemme mot Leicester forrige lørdag. Det var det andre tapet på rad (0-2 borte mot Everton nest sist). Før det stod laget med 3-2-0 på de fem foregående seriekampene. Klart godkjente 6-6-4 på hjemmebane. Innlånte Leonardo Ulloa fikk ikke spille mot gamleklubben Leicester, men er med igjen her. Dale Stephens sliter med en hamstringsskade og må testes nærmere kampstart.

Huddersfield har tapt sju av sine ti siste seriekamper (2-1-7) og nærmer seg stadig mer nedrykksstreken. Står med totalt 31 poeng og har kun tre poeng ned til Southampton under streken. Tok en sjelden borteseier mot West Bromwich i den tredje siste bortekampen, men generelt har Huddersfield vært meget svake på bortebane (3-2-11). Elias Kachunga er ute for resten av sesongen. Bortsett fra langtidsskadde Danny Williams og Michael Hefele, har ellers Huddersfield-manager Wagner alle sine menn tilgjengelig.

De to siste tilsvarende mellom lagene var begge i Championship og endte med hjemmeseier. Tre poeng for Brighton lørdag, vil nesten være ensbetydende med at laget sikrer ny kontrakt i Premier League. H.

8. West Bromwich - Swansea

Tidligere denne uken var det over og ut for Alan Pardew som West Bromwich-manager, men det spørs om det hjelper. Med kun seks gjenstående seriekamper har West Bromwich ti poeng opp til sikker plass, og laget skal møte både Manchester United (b), Liverpool (h) og Tottenham (h) i løpet av de siste serierundene. Sist lørdag gikk laget på sitt åttende strake tap da det ble 1-2 hjemme mot Burnley. Elendige 2-7-7 totalt på hjemmebane. Nacer Chadli, Daniel Sturridge og Gareth Barry er alle uaktuelle for caretaker manager Darren Moore.

Swansea har på sin side karret seg på rett side av nedrykksstreken og står med 31 poeng etter 31 spilte kamper. Det betyr at det skiller tre poeng ned til Southampton under streken. Kun to tap på de ni siste seriekampene (4-3-2), men bortetallene totalt er ikke bedre enn 2-5-9. Renato Sanches og Angel Rangel er fortsatt ute med skader, mens Jordan Ayew soner sin siste av tre kampers karantene.

3-1-1 på de fem siste tilsvarende oppgjørene. Bortelaget må kjenne sin besøkelsestid her. UB.

9. Leeds - Sunderland

De fire siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship.

Leeds åpnet sesongen meget bra, men har som ventet falt av etterhvert. Står med 53 poeng og ligger på 13. plass med ti poeng opp til playoff. Svake 2-3-5 på sine ti siste seriekamper og tirsdag kveld ble det som ventet tap borte mot formsterke Fulham (0-2). Har vært brukbare hjemme på Elland Road denne sesongen (8-5-7), men seks serierunder før slutt er det nok rett å si at Leeds er ferdigspilt for sesongen, da laget ikke er i posisjon til verken det ene eller det andre. Eunan O'Kane, Matthew Pennington, Liam Cooper, Conor Shaughnessy, Adam Forshaw, Luke Ayling og Tyler Roberts er alle ute med skader for Leeds.

Sunderland er ferd med rykke ned for andre sesong på rad. Rykket som kjent ned fra Premier League etter forrige sesong og seks serierunder før slutt, er det åtte poeng opp til sikker plass for laget. Fikk et slags håp med en meget overraskende 4-1 seier borte mot Derby forrige fredag, men skufdet så stort med 1-3 tap hjemme for Sheffield Wednesday mandag. Kun seks av 40 seriekamper er vunnet, faktisk er fire av dem kommet på bortebane. Har Fulham borte og Wolverhampton hjemme i de to siste serierundene og må for seire og tre poeng i hver eneste av siste seks seriekampene. Jake Clarke-Salter er tilbake fra karantene, mens forsvarskollega Lamine Kone er tilbake etter skade. Robbin Ruiter, Billy Jones, Tyias Browning, Jonny Williams og Duncan Watmore er dog alle ute med skader.

Et formløst Leeds-lag er ikke uoverkommelig. HB.

10. Sheffield Wednesday - Fulham

Hjemmelaget har havnet på playoff begge de foregående sesongene, men ikke vært i nærheten denne sesongen. Har omsider fått opp farten og står faktisk med tre strake seire nå. Dog har ikke laget mer enn 47 poeng totalt og det skiller hele 16 poeng opp til 6. plassen og samtidig er det 13 poeng ned til nedrykksplass. Moderate 6-7-7 på hjemmebane denne sesongen. Joost van Aken, Morgan Fox, Sam Hutchinson og Gary Hooper er alle ute for resten av sesongen

Fulham med smått fenomenale 14-4-0 på sine 18 siste seriekamper, menlaget innledet med kun fire seire på de 17 første seriekampene (4-8-5). Derfor er laget fortsatt ikke inne på direkte opprykksplass, men på 3. plass med fem poeng opp til Cardiff på 2. plass før helgens serierunde. Totalt 10-5-5 på bortebane og solide 5-2-0 på de sjus siste bortekampene. Fulham-boss Slavisa Jokanovic har et helt skadefritt mannskap til disposisjon.

Til tross for at Sheffield Wednesday står med tre strake seire, gir vi formsterke Fulham full tillit her. B.

11. Hull - Queens Park Rangers

Hjemmelaget har ikke noen suksess i sin første sesong i Championship etter nedrykker fra Premier League forrige sesong, men har fått en viss avstand til nedrykksstriden etter 4-3-3 på de ti siste seriekampene. Ned til Barnsley skiller det sju poeng når det gjenstår seks serierunder, men Barnsley har en kamp tilgode. 0-0 hjemme mot sterke Aston Villa nest sist og tirsdag klarte laget 2-2 borte mot serieleder Wolverhampton. Spesielle 3-6-1 på de ti siste hjemmekampene. Manager Nigel Adkins har få bekymringer med sitt mannskap, utover de langtidsskadde Moses Odubajo, Evandro og James Weir.

Med 4-1 hjemme over Norwich mandag, avanserte Queens Park Rangers til 15. plass med totalt 50 poeng og dermed er ny konktrakt sikret. Variable 4-2-4 på de ti siste seriekampene og borte har ikke laget prestert allverden denne sesongen (3-6-11). Det har vært sykdom hos QPR denne uken og manager Ian Holloway kommer derfor til å gjøre litt endringer på sitt lag, som ikke har allverden å spille for.

Det står 2-4-0 på de seks siste tilsvarende og fikser Hull tre poeng her, er mye gjort for å sikre ny kontrakt i Championship. H.

12. Millwall - Bristol City

Millwall endte på 6. plass i League One forrige sesong, men rykket opp via playoff. Gjorde en grei første halvdel,men har vist eventyrlig form etter nyttår og står faktisk med 9-5-0 på sine 14 siste seriekamper. Stod med fire strake seire før laget måtte nøye seg med 2-2 borte mot Ipswich mandag. Har avansert til 8. plass med totalt 62 poeng og har faktisk kun ett poeng opp til Middlesbrough på 6. plass og playoff. Meget sterke 10-7-3 på hjemmebane. Manager Neil Harris har ingen nye skader eller karantener i sitt lag og har stilt med samme startellever i åtte av de ni siste seriekampene.

Mandag lanserte vi playoffjaktende Bristol City som et spill på Langoddsen hjemme mot Brentford, men City tapte den meget viktige hjemmekampen med 0-1. Hadde tatt seg forbi Middlesbrough med seier der og vært inne på playoff. Er på 7. plass med samme antall poeng som Millwall (62) og altså kun ett poeng bak Middlesbrough. Men kun vunnet to av sine ti siste seriekamper (2-5-3) og bortetallene er ikke bedre enn 6-9-5. Heller ikke hos Bristol City er det nye skader eller karentener.

Hjemmesterke og meget formsterke Millwall taper ikke denne. H.

