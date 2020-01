Tottenham er ikke til å stole på

Det er 11 kamper fra 3. runde i FA-cupen på søndagens tippekupong. Tottenham har bortekamp mot Middlesbrough og er ingen favoritt å lene seg på.

Søndagens tippekupong består av 11 kamper fra den tredje runden i den engelske FA-cupen og avsluttes med en kamp fra italiensk Serie A. Bonuspotten vokser stadig nå og er på ca 1,6 mill. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Gillingham - West Ham

Gillingham tok seg til 4. runde forrige sesong etter å ha slått ut det daværende Premier League-laget Cardiff 1-0 hjemme. I 4. runde ble det bråstopp med 1-4 tap borte mot Swansea. Holder til i League One til daglig og gjør det brukbart der. Etter ca halvspilt serie ligger laget på 11. plass med 33 poeng og har kun tre poeng opp til Peterborough på playoff. Fine 7-2-4 på tretten spilte hjemmekamper.

West Ham var vårt utvalgte spill på Langoddsen 1. nyttårsdag hjemme mot Bournemouth og innfridde til fulle med 4-0 seier. Det ble altså en perfekt start for David Moyes som manager. Ligger likevel femte sist i Premier League med kun 22 poeng og har kun to poeng ned til Bournemouth under streken. Røk ut i 4. runde forrige sesong etter 2-4 tap borte mot League One-laget AFC Wimbledon. Moderate 3-3-4 på bortebane.

Det er vanskelig å si hvor mye David Moyes og West Ham prioriterer denne cupkampen, gitt lagets utsatt tabellposisjon i Premier League. Under tvil. B.

2. Liverpool - Everton

Liverpool "valgte" vekk både ligacupen og FA-cupen forrige sesong og forsvant ut i 3. runde i begge turneringene. Da var det kun fokus på Premier League og Champions League. Med 13 poengs ledelse i Premier League og rivalen Everton som motstander søndag, stiller det seg trolig annerledes. Så får vi se hvilken ellever Jürgen Klopp velger å starte med, men han kommer garantert til å gjøre en god del endringer.

Carlo Ancelotti fikk en flott start som Everton-manager med to strake seire, men borte mot Manchester City 1. nyttårsdag ble det som ventet tap. Ligger på 11. plass i serrien med 25 poeng og har svake 2-2-7 på elleve spilte bortekamper. Morgan Schneiderlin er friskmeldt, så får vi hvilken tilnærming Carlo Ancelotti har til denne kampen.

Liverpool er ubeseiret mot Everton i de 20 siste oppgjørene, uavhengig av bane og turnering. Lagene har også møtt hverandre en rekke ganger i FA-cupen og fire av dem siste på Anfield har faktisk endt uavgjort. HU.

3. Chelsea - Nottingham Forest

Det er ingen tvil om at toppnivået til Chelsea er høyt, men de avgir stadig poeng. Mistet tre poeng i sluttminuttene borte mot Brighton 1. nyttårsdag, men i og med at lagene bak tapte, økte de ledelsen ned til Manchester United på 5. plass til fem poeng. Slo nettopp Nottingham Forest 2-0 hjemme i FA-cupens 3. runde forrige sesong.

Nottingham Forest oppe på en flott 4. plass i Championship med totalt 43 poeng. Etter en svak periode i starten av desember, har laget slått tilbake med tre strake seire i serien. Fine 6-5-2 på bortebane.

Chelsea vant altså 2-0 i helt tilsvarende oppgjør forrige sesong, og det er femte gang lagens møttes i en FA-cup kamp. Chelsea har tatt seg videre hver gang og må stå som klare favoritter også søndag. H.

4. Middlesbrough - Tottenham

Middlesbrough-ledelsen har vist tålmodighet med sin manager Jonathan Woodgate og det skal de ha all ære av. Etter en meget svak start på sesongen, står nå Middlesbrough med fire strake seire i Championship og har avansert til 16. plass og står med 33 poeng. Med 20 serierunder igjen å spille er det blitt ti poeng ned til nedryksstreken og åtte poeng opp til playoff. 6-4-3 totalt hjemme og de fire siste er vunnet.

Tottenham har ikke fått noe løft under Jose Mourinho og fikk kun fire poeng med seg fra de fire kampene i det hektiske juleprogramme til tross for overkommelig motstand. Toppscorer Harry Kane skadet seg mot Southampton 1. nyttårsdag og er ute på ubestemt tid. Svært moderate 2-4-5 på elleve spilte bortekamper.

Formsterke Middlesbrough er ikke sjanseløse her. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. Sheffield United - AFC Fylde

Nyopprykkede Sheffield United har imponert til tross for at de to siste seriekampene er tapt. Var ubeseiret på sine ni første bortekamper, før det har endt med 0-2 tap borte for hhv Manchester City og Liverpool i de to siste. Holder likevel en strålende 8. plass med sine 29 poeng.

AFC Fylde ligger fjerde sist i National League og på nedrykksplass. Slo ut Kingstonian som holder til i Non League Premier i 2. runde. Svært moderate 3-4-7.

Sheffield United blir nok søndagskupongens aller største favoritt vinner normalt denne ti av ti ganger. H.

6. Crystal Palace - Derby

Kun ett tap på de åtte siste seriekampene for Roy Hodgson og Crystal Palace som ligger på en flott 9. plass i Premier League med 28 poeng. Scorer lite, men er også blant lagene som slipper inn færrest mål. Fine 4-3-3 hjemme på Selhurst Park. Palace var i finalen i 2015/16-sesongen og de tok seg til kvartfinale forrige sesong i FA-cupen.

Wayne Rooney fikk sin debut i Derby hjemme mot Barnsley torsdag kveld og var medvirkende til at Derby vant den kampen 2-1. Det var lagets sjuende hjemmeseier for sesongen i Championship. Men med sørgelige 1-4-7 på bortebane, er Derby helt nede på 17. plass med 33 poeng.

Crystal Palace står med 11-1-0 i hjemmekamper i FA-cupen mot lag fra en lavere divisjon og skal ha gode muligheter til å avansere mot bortesvake Derby. H.

7. Charlton - West Bromwich

Nyopprykkede Charlton innledet sesongen i Championship med 4-2-0 på seks første seriekampene og 14 poeng. Har mistet farten helt etterhvert og er nederst på formtabellen i Championship med kun en seier på de ti siste seriekampene (1-3-6). Har uansett klart seg anstendig på hjemmebane med 5-3-5 totalt. Ligger sjette sist med 28 poeng og har fortsatt fem poeng ned til Wigan under streken.

West Bromwich med 1-1 hjemme mot Leeds i toppoppgjøret på The Hawthorns 1. nyttårsdag foran over 25 000 tilskuere. Er a poeng med serieleder Leeds og har ni poeng ned til Brentford på 3. plass. Solide 8-4-1 på bortebane.

Det er uansett ikke sikkert at Albions-manager Slaven Bilic er gira på cupsuksess, opprykk er nok mye viktigere. Charlton er ikke sjanseløse her. HB.

8. Queens Park Rangers - Swansea

Ytterligere et oppgjør mellom to lag fra Championship i kamp nummer åtte på søndagskupongen.

Variable Queens Park Rangers smalt til med hele 6-1 hjemme mot Cardiff 1. nyttårsdag. Står med 10-5-11 totalt og ligger på 15. plass med totalt 35 poeng. Ustabile 5-4-5 hjemme på Loftus Road.

Swansea holder koken i toppen og vant 1-0 hjemme mot Charlton torsdag kveld. Ligger på 6. plass med 41 poeng og holder dermed den siste playoffplassen. Kun to bortetap på sesongens tolv første bortekamper (5-5-2).

Åpen kamp dette, men vi tror det blir en vinner. HB.

9. Crewe - Barnsley

Crewe holder til League Two til daglig slik de også gjorde forrige sesong. da endte laget på 12. plass. Det ser betydelig bedre ut denne sesongen og etter halvspilt serie ligger laget på 3. plass og direkte oppprykksplass med 44 poeng. Det er fem poeng opp til serieleder Swindon, men Crewe har en kamp mindre spilt. Fine 7-3-3 på hjemmebane.

Klart oppsving for Barnsley i det siste i Championship selv om de ligger nest sist. Stod med 2-3-0 på fem kamper, før det ble et knepent 1-2 tap borte for Derby torsdag kveld. Har 21 poeng og tre poeng opp til Stoke på sikker plass. Meget svake 1-3-9 på tolv spilte bortekamper.

Crewe kjemper om opprykk, mens Barnsley kjemper for å unngå nedrykk. Crewe skal ha best vinnersjanser i kraft av hjemmebane. HU.

10. Burton Albion - Northampton

Nigel Clough holder koken som manager for Burton og har vært det siden desember 2015. Burton spiller i League One til daglig og ligger på 12. plass etter halvspilt serie. Totalt 33 poeng og har faktisk ikke mer enn tre poeng opp til Peterborough på 6. plass og playoff. Brukbare 4-3-3 på hjemmebane.

Northampton har alltid spilt i League Two, slik føles det ihvertfall. Gjør det ganske bra denne sesongen og er oppe på den viktige 7. plassen som er siste playoffplass. 26 av 39 poeng er tatt hjemme, borte viser tallene moderate 3-4-5.

Burton blir en våre sikre på søndagskupongen. H.

11. Bristol Rovers - Coventry

Søndagskupongens siste oppgjør fra FA-cupen er mellom to lag som holder til i toppen av League One.

Bristol Rovers på 8. plass med 36 poeng, men det kun fem poeng opp til Rotherham på 2. plass. Variable 2-2-2 på de seks siste seriekampene. Kun to av tolv hjemmekamper er tapt (5-5-2).

Coventry med tre strake seire og to 4-1 seire på bortebane på rappen. Det er faktisk lagets to første borteseire for sesongen, de hadde 0-7-2 på de ni første. Har avansert til 3. plass på tabellen og har 40 poeng etter blant annet knallsterke 8-3-1 på hjemmebane.

Bristol Rovers er dog veldig habile hjemme og skal stå som favoritter. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Genoa - Sassuolo

Serie A sparkes igang igjen denne helgen etter 14 dagers juleferie. Tabelljumbo Genoa sparket Thiago Motta i romjulen og Davide Nicola er igang som lagets tredje manager denne sesongen. Står med fattige 10 poeng og avsluttet 2019 med 0-3-5 på de åtte siste seriekampene. Moderate 2-1-5 på sine åtte første hjemmekamper.

Sassuolo på 13. plass med 19 poeng. Avsluttet med 1-2 tap hjemme for Napoli i siste serierunde, og har ikke bedre enn 2-3-3 på bortebane. Dog er det verd å merke seg at de står med 2-3-0 på de fem siste bortekampene, blant annet klarte de 2-2 borte mot Juventus.

Det står 1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Åpent igjen. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

