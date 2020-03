Tottenham gå på trynet mot Burnley

Jose Mourinho har aldri tapt mot Burnley. Lørdag sprekker den statistikken.

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det spilles sju kamper i Premier League og det er som vanlig full runde i Championship. I tillegg er det toppkamp i Bundesliga hvor Borussia Dortmund og Braut Haaland spiller borte mot Borussia Mönchengladbach. Det er også masse vintersport med tremil for kvinner i Kollen, utfor for menn på Kvitfjell og verdenscupstafetter i skiskyting i Nove Mesto. Og ikke minst er det start for Raw Air i hopp.

Burnley - Tottenham H 2,55 (spillestopp kl 18.25)



Burnley ble presset bakpå i store deler av kampen på St James’ Park forrige helg, men enda en god defensiv gjorde at de klarte 0-0. Nå er the Clarets ubeseiret i seks Premier League-kamper på rad. Sean Dyches menn har tatt 14 poeng av de siste 18 mulige poengene, og det har gjort at de har klatret opp til niendeplass på tabellen. Dermed henger de fortsatt med i kampen om en plass i Europa neste sesong. De harfaktisk mulighet til Champions League-fotball. Chelsea er tross alt ikke mer enn syv poeng foran dem på tabellen.

Imponerende Burnley-resultater

De sterke resultatene til Burnley skyldes ikke et lett kampprogram. The Clarets har i denne perioden slått Leicester og Manchester United og spilt uavgjort mot Arsenal. Spurs-fansen har grunn til å bli urolige før bortekampen på Turf Moor. Formen til Tottenham gir supporterne enda større grunn til å være nervøse. Jose Mourinhos menn røk ut av FA-cupen mot bunnlaget Norwich tidligere denne uken. Det var lagets fjerde tap på rad.

Både spillere og fans er like frusterte over Tottenham-resultatene. De har en vanskelig oppgave i Champions League, hvor de ligger under 0-1 mot Leipzig etter hjemmekampen, og de sliter med å tette gapet opp til topp fire-lagene.

Mourinho prioriterer Champions League

På bortebane i Premier League har det virkelig klabbet. Spurs har bare vunnet tre bortekamper i ligaen hele sesongen. Tirsdag venter den meget viktige returkampen mot Leipzig i Champions League, og siden Spurs er hardt rammet av skader spørs det hvordan Jose Mourinho vil prioritere denne kampen. Portugiseren har sagt at flere av spillerne hans trenger hvile før kampen i Tyskland tirsdag. Hugo Lloris er tilbake på treningsfeltet, men Harry Kane, Moussa Sissoko og Son Heung-min er alle ute.

Burnley-manager Sean Dyche mangler Ashley Barnes, Johann Berg Gudmundsson og Matt Lowton, men han har målmaskinen Chris Wood. Burnley-angriperen kan lage problemer for Tottenham. Newzealenderen har scoret ti Premier League-mål denne sesongen, og seks av dem er kommet på hjemmebane. Han fant nettmaskene både mot Leicester og Manchester United.

Taper uten Son og Kane

Det står 2-2-2 i de seks siste kampene mellom lagene på Turf Moor. Burnley er på vei mot sin beste sesong i toppdivisjonen noensinne. De har allerede tatt mer poeng nå enn de gjorde på samme tidspunktet i 2018 da de endte på syvendeplass. Sean Dyches lag har vært solide defensivt. De har holdt nullen i tre av de siste fire kampene.

Tottenhams borteform har vært skrekkelig. De har kun tre borteseire i ligaen siden forrige besøket på Turf Moor for over ett år siden. Mangelen på spisser er også en bekymring for Jose Mourinho. Spurs har tapt syv av de åtte siste kampene uten enten Kane eller Son på laget. Det taper igjen lørdag kveld.

2,55 i odds på Burnley-seier er spillbart. Spillestopp er klokken 1825.

