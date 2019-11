Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips: Manchester United garderes på midtukekupongen

Spillsenteret: Vi har vurdert onsdagens viktigste kamper

Oddssingel CL: Tottenham går på en smell i Beograd

Oddssingel CL: Manchester City har fullt fokus på Liverpool

V4/V5 Bro Park: Herlig lunsjgalopp på Bro Park

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes



Onsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper i Champions League. Storklubber som Manchester City, Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid og Tottenham skal i ilden. Ellers spiller det flere kamper i Rema 1000-serien i håndball for menn og kvinner, og det er også håndballkamper fra Danmark, Sverige og i Champions League på oddsprogrammet. Natt til onsdag er det hele seks kamper i brasiliansk Serie A og det er flere kamper fra NHL i ishockey.

NB! Onsdag er det ca 87 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Røde Stjerne - Tottenham H 4,55 (spillestopp kl 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Tottenham er i trøbbel. De har kun vunnet to av de siste ti kampene i Premier League, og laget har falt ned til ellevteplass på tabellen. Den eneste Spurs-seieren på de seks siste kampene i alle turneringer kom mot nettopp Røde Stjerne i London. Tottenham høvlet over serberne og vant 5-0.

Den siste borteseieren til Tottenham kom også i Champions League, men vi må helt tilbake til semifinalen mot Ajax i mai for å finne den. Mauricio Pochettino sine menn har en begrederlig bortestatistikk i 2019. De har kun vunnet fem av 22 kamper på fremmed gress, og jeg tror også de kan få problemer i Beograd onsdag.

Selv om Røde Stjerne fikk juling i Nord-London for to uker siden, så har serberne vist at de er to vidt forskjellige lag hjemme og borte. 3-1-seieren mot Olympiakos hjemme i den serbiske hovedstaden viste akkurat hvor vanskelige Røde Stjerne er å møte foran egne fans.

Forrige sesong spilte de uavgjort mot Napoli og slo Liverpool 2-0 i gruppespillet. Det burde være et varsku for Tottenham.

Røde Stjerne går sjelden av banen hjemme i Beograd uten å score i Champions League-kampene. Siden 2000 har Røde Stjerne scoret minst ett mål i 21 av de siste 25 kvalik-kampene og gruppespill-kampene i turneringen. Det er dårlige nyheter for et Tottenham som sliter med å tette igjen bakover.

Røde Stjerne har scoret i 32 av de siste 33 kampene i alle turneringer, og de har scoret i snitt tre mål per kamp på de fire siste kampene på Rajko Mitić Stadium. Spurs klarte imidlertid å holde tett mot Røde Stjerne da lagene møttes i London. De har kun klart å holde nullen i to av de siste ti kampene, Den andre kampen var mot Colchester United i ligacupen.

Tottenham-spissen Son Heung-min er med i troppen til kampen i Beograd onsdag. Han var tydelig preget etter å ha sett skaden han påførte Andre Gomes i taklingen på Goodison Park. Harry Kane måtte stå over kampen mot Everton på grunn av sykdom. Han er tilbake mot Røde Stjerne. Spurs mangler den belgiske forsvarsspilleren Jan Vertonghen på grunn av en strekkskade, også kantspilleren Erik Lamela er ute. Keeper Hugo Lloris er langtidsskadet.

Røde Stjerne-trener Vladen Milojevic må klare seg uten den defensive midtbanespilleren Branko Jovicic. Han er ute med en kneskade. Ellers kan serberne stille med sitt beste mannskap.

Røde Stjerne er et vanskelig lag å slå foran egne fans. Jeg mener de er undervurdert på oddsen. Serberne har tross alt ti seire og to uavgjorte hittil på hjemmebane, det er en imponerende statistikk. Det er også interessant å notere seg at serberne aldri har tapt hjemme i Europa mot et engelsk lag. De har vunnet to kamper og spilt to uavgjort.

Spurs på sin side har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. De står med fire uavgjort, et tap på straffespark og tre tap så langt. Det er tøffe tider for Tottenham, men de kan bli enda tøffere etter onsdagens match. Det er andre Premier League-klubber som har fått problemer i Beograd før, og Spurs kan fort havne i samme situasjon som Liverpool gjorde på samme bane for ett år siden. Liverpool ble ydmyket i en elendig forestilling. Tottenham har en enda dårligere bortestatistikk. 4,55 i odds på hjemmeseier må prøves.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset