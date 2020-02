Tottenham går på en smell i omspillet

Southampton har en dag mer hvile, og de skal ikke undervurderes i kveldens omkamp i FA-cupen.

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Det spilles omkamp i FA-cupen i England mellom Tottenham og Southampton, det er en kamp fra Serie A, det er fire åttedelsfinaler i den tyske cupen, det er sju seriekamper i Ligue 1 i Frankrike, det er full serierunde i skotsk Premiership og det er en kvartfinale i Copa del Rey. Det er kamper i Eliteserien i håndball for både menn og kvinner her hjemme. På hockeyfronten er det full serierunde i Hockeyallsvenskan og natt til torsdag er det to kamper i NHL.

Tottenham - Southampton B 4,10 (spillestopp kl 20.40)

FA-cupen, 4 runde, omkamp. Tottenham og manager Jose Mourinho fikk en solid opptur i helgen da de slo Manchester City 2-0 hjemme i Nord-London. Spørsmålet er om de klarer å nullstille seg før omkampen mot Southampton i FA-cupen.

Spurs har hatt overtaket på Saints hjemme i Nord-London. De har vunnet åtte av de ni siste kampene mot laget fra den engelske sørkysten.

De har også en god hjemmestatistikk i FA-cupen. Siden 0-1-tapet mot Crystal Palace i februar 2016, har Tottenham vunnet de siste syv hjemmekampen i turneringen, og de har scoret 25 mål i de syv kampene. Det er en advarsel til Soton.

Dele Alli kan være tilbake hos Tottenham til omkampen mot Southampton onsdag. Alli ble skadet da han ble taklet av Raheem Sterling i søndagens 2-0-seier mot Manchester City.

Son Heung-min har funnet formen. Han ga Spurs ledelsen på St. Mary's, men innbytter Sofiane Boufals sene utligningsørget for omkamp på Tottenham Hotspur Stadium. Son har vært direkte involvert i 18 mål på 20 FA-cupkamper. Han er mannen Southampton skal se opp for i onsdagens kamp.

Nysigneringen Steven Bergwijn, som scoret for Spurs i debuten mot Manchester City, får ikke spille i FA-cupen, mens forsvarsspilleren Ben Davies, som ikke har spilt siden slutten av november, er tilbake på trening hos Tottenham. Davies rekker likevel ikke denne kampen.

Southampton sto med fire borteseier på rad før 0-4-tapet mot Liverpool i forrige serierunde. Ralph Hasenhuttls menn lå under nedrykksstreken før jul, men fem seire på de åtte siste kampene har gjort at laget har klatret opp til 13.-plass i Premier League.

Southamptons midtbanespiller Stuart Armstrong er på bedringens vei etter hofteskaden han pådro seg mot Spurs, men han spiller neppe onsdagens kamp.

Saints-manager Ralph Hasenhuttl liker ikke at omkampen i FA-cupen forstyrrer vinterferien til laget hans, men han kommer likevel ikke til å gjøre som Liverpool-manager Jurgen Klopp. Liverpool stilte med et pur ungt lag i omkampen mot Shrewsbury tirsdag. Southampton kommer til å stille med sitt beste mannskap, og de har en sterk statistikk å vise til i FA-cupen.

The Saints har kun tapt én av de siste elleve bortekampene i FA-cupen (7-3-1). Tapet kom mot Sunderland i februar 2014.

Jose Mourinho har flere ting han må ta hensyn til før denne kampen. Tottenham henger med i kampen om fjerdeplassen i Premier League, og de skal spille åttendedelsfinale i Champions League. Portugiseren trenger uthvilte spillere til vinterpausen er over. Det kan gjøre at han vil spare noen av førstelagsspillerne i FA-cupen. Samtidig er FA-cupen en mulighet for Mourinho til å skaffe Spurs et trofé denne sesongen. Det er vanskelige avveininger.

Det er ingen krise for Tottenham å ryke ut av denne turneringen. 1,70 i odds på Tottenham er ikke veldig spennende. Vi tror Southampton kan skrelle i London. 4,10 i odds på gjestene er spennende å prøve.

