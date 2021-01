Tottenham gjør denne vonde Fulham-rekorden enda verre

Fulham har tapt de 13 siste London-derbyene i Premier League. Det er den verste tapsrekken i hovedstadsderbyene noensinne. Vi tror Tottenham gjør vondt verre.

Fulham har kun vunnet 19 prosent av klubbens 131 London-derby. Det gjør dem til det dårligste laget i hovedstadsderbyene i Premier League.

Denne sesongen har de allerede tapt mot Arsenal (0-3), Crystal Palace (1-2) og West Ham (0-1). The Cottagers har tapt de siste 13 kampene på rad før onsdagens kamp på Tottenham Hotspur Stadium, og det er en rekord.

Ingen andre lag har en lenger tapsrekke i London-derbyene i toppdivisjonen, og vi tror ikke de klarer å bryte den dårlige trenden. Spurs påfører dem deres 14. tap på rad onsdag.

Tottenham - Fulham (Pause/fulltid dobbel) - H/H 1,95 (spillestopp onsdag kl. 21.10)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Tottenham gikk videre til fjerde runden i FA-cupen i helgen etter å ha vunnet 5-0 mot non-league-laget Marine. De skulle møtt Aston Villa på Villa Park onsdag, men kampen ble utsatt tidligere denne uken på grunn av covid-19-utbruddet i Villa-leiren.

Istedenfor skal Tottenham, som har vunnet de tre siste kampene uten å slippe inn mål, ta imot Fulham hjemme på Tottenham Hotspur Stadium. Dette er en hengekamp som skulle vært spilt 30. desember, men ble utsatt bare timer før kampstart på grunn av et koronautbrudd i Fulham.

Fulham har skjerpet seg defensivt

Etter å ha hatt en kjip avslutning på 2020, har Spurs fått en flying start på 2021. De har vunnet tre kamper på rad og scoret ti mål.

Tror du Tottenham vinner mot Fulham? Klikk på denne lenken for å levere tipset

Men Fulham blir en helt annen utfordring for Mourinhos spillere, for the Cottagers har blitt bedre defensivt de siste ukene. Scott Parkers mannskap har kun sluppet inn ett mål på de fire siste kampene. '

Fulham vant 2-0 mot Championship-laget QPR etter ekstraomganger i FA-cupen i helgen. Laget er nå ubeseiret i fem kamper på rad i alle turneringer.

Etter å ha gjort en haug med endringer på laget før kampen mot Marine søndag, vil Mourinho stille med en mer gjenkjennelig startellever Fulham. Det betyr at Hugo Lloris, Eric Dier, Pierre-Emile Højbjerg, Son Heung-min og Harry Kane er tilbake.

Son satt på benken på Merseyside, men Mourinho valgte å ha ham på benken hele kampen.

Jose Mourinho har antydet at Harry Winks vil starte, mens Gareth Bale kan komme til å spille sin første Premier League-kamp på fire uker.

Det er uklart om Mourinho vil bruke Erik Lamela etter julens brudd på koronareglene, mens Giovani Lo Celso er fortsatt på skadelisten.

Ifølge London Football stiller Tottenham trolig med denne startelleveren 4-2-3-1: Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Reguilon; Winks, Højbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Fulhams manager Scott Parker hadde ingen nye skader før helgens FA-cupoppgjør mot QPR. Bobby Decordova-Reid ga et tellende bidrag fra benken mot QPR og kan få sjansen på nytt mot Spurs.

Vinner alltid hjemme på denne dagen

Tottenham har vunnet ti av de siste elleve Premier League-kampene mot Fulham. Sist the Cottagers slo Spurs var tilbake i mars 2013. De vant kampen 1-0 og Dimitar Berbatov scoret mot sin tidligere klubb.

Ikke bare har Tottenham en god statistikk mot Fulham, men de liker også å spille på onsdager.

Spurs har nemlig vunnet de ti siste hjemmekampene som er spilt på en onsdag. Målforskjellen er vanvittige 24-3.

Kampene mellom Fulham og Tottenham har også vært målrike.

I fem av de seks siste kampene mellom Tottenham og Fulham har det vært scoret tre mål eller mer. Så det kan bli en underholdende match.

Spurs har ledet til pause i tre av de fire siste London-derbyene denne sesongen, og de har også til pause med ledelse i tre av de fire siste hjemmekampene mot Fulham. Vi tror Tottenham kjører på fra start. H/H-spillet gir 1,95 i odds. Det er greit som singelspill på denne kampen.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset