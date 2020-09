Tottenham har ikke råd til å prioritere ligacupen

Jose Mourinho mener det tøffe kampprogrammet tvinger ham til å velge vekk ligacupen. Vi tror et svekket Tottenham-lag taper mot Chelsea i kveld.

Tottenham har blitt slått ut av ligacupen av andre London-klubber fem av de siste syv sesongene. Vi tror historien gjentar seg tirsdag kveld.

Tottenham - Chelsea (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,50 (Spillestopp kl. 20.40)

Engelsk, ligacup. 4. runde. Ikke lett for Jose Mourinho med denne 4. rundekampen tirsdag kveld. Allerede torsdag kveld venter Europa League-playoff mot Maccabi Haifa og søndag venter bortekamp mot Manchester United i Premier League.

Mourinho sa til BBC tirsdag at Tottenham ikke har fått muligheten til å konkurrere i ligacupen.

- Vi skulle gjerne kjempet om å vinne ligacupen, men jeg tror ikke vi kan, sa portugiseren til BBC.

- Å kvalifisere oss for gruppespillet i Europa League vil gi oss penger som betyr mye for en klubb som Tottenham, sa han videre.

- EFL har bestemt hva vi skal prioritere

Spurs ville hatt samme kampprogrammet i forrige uke, hvis det ikke hadde vært for at Leyton Orient ikke klarte å stille lag på grunn av koronasmitte blant spillerne. Dermed ble Tottenham tilkjent seieren. Tottenham er det første engelske laget som deltar i Europa denne sesongen, fordi de måtte ta seg gjennom to kvalikrunder for å komme seg til Europa League-playoffen.

Allerede søndag er det klart for storkamp i Premier League mot Manchester United på Old Trafford.

- Med en kamp på torsdag som avgjør en veldig viktig ting for oss, så har EFL (English Footbal League) tatt en beslutning på hva vi skal prioritere, påpekte han.

Chelsea spilte på lørdag, de har hatt søndag og mandag fri, og så spiller tirsdag og deretter til helgen. Det gir Frank Lampards menn en stor fordel. Spurs fikk i tillegg den sørkoreanske stjernen Son Heung-min skadet mot Newcastle. Mourinho antyder at det tøffe kampprogrammet gjør at han ikke blir den siste.

Trolig Tottenham-lag: Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Ndombele; Lamela, Alli, Sessegnon; Bergwijn.

Fire seire på rad mot Spurs

Chelsea - som har vunnet de fire siste kampene på rad mot Spurs - mangler kantspillerne Hakim Ziyech og Christian Pulisic. Begge er ute med skader. Den nysignerte keeperen Edouard Mendy vil antakeligvis få sin debut for Stamford Bridge-laget, og venstreback Ben Chilwell kommer trolig også på banen.

Callum Hudson-Odoi vil sannsynligvis få sjansen fra start mot Spurs etter å ha scoret da han kom inn fra benken i helgen. Lampard vil etter alle solemerker hvile Thiago Silva. Tre kamper på en uke er for mye for den brasilianske veteranen.

Sannsynlig Chelsea-lag: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell; Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Abraham

Chelsea med grove forsvarsfeil borte mot West Bromwich lørdag og lå sensasjonelt under 0-3 til pause. Klarte 3-3 tilslutt, men Lampard har nok rett i at det likevel var to tapte poeng.

Vunnet alle tre kampene mot Mourinho

Chelsea stiller med et klart sterkere lag enn Tottenham her, og det forklarer nok den meget labre borteoddsen. Frank Lampard har også en god statistikk mot sin gamle sjef. Han har møtt Jose Mourinho tre ganger som manager, og har vunnet ale tre gangene - to ganger med Chelsea mot Tottenham og en gang med Derby mot Manchester United i ligacupen i 2018-2019-sesongen.

Jose Mourinho (t.v.) prater med Frank Lampard etter at Manchester United tapte mot Derby i ligacupen. Foto: Paul Ellis (AFP)

Chelsea har vunnet de fire siste kampene mot Tottenham, og de har ledet til pause i tre av dem. Men Spurs spiller på hjemmebane, og Mourinho har benkeslitere som vil vise seg frem i denne matchen. Det er ikke et dårlig lag Spurs mønster mot London-rivalen. Vi tror Chelsea vinner når sluttsignalet går, men at det vil være en jevnspilt kamp de første 45 minuttene. Det gjør at vi mener det er spennende å gå for et U/B-spill i denne matchen. Oddsen på et slikt scenario er 4,50. Det er absolutt spillbart.

