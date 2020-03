Tottenham ryker ut av Champions League

Skadekrise ødelegger for Jose Mourinho og Tottenham. Vi tror Leipzig slår Spurs ut av Champions League.

RB Leipzig - Tottenham pause/fulltid U/H 4,25 (spillestopp kl 20.55)

Åttendedelsfinale, Champions League. Kamp 2 av 2. Leipzig vant den første kampen 1-0 på Tottenham Hotspur Stadium, takket være Timo Werners straffespark. Fire av RB Leipzigs fem siste Champions League-mål har vært straffespark, inkludert de tre siste. Kun ett lag har scoret på mer enn fire straffespark i samme Champions League-sesong. Det var Barcelona i 2011-2012-sesongen.

Skadekrise i Tottenham

Tottenham er inne i en blytung periode med fem kamper uten seier. Lørdag ble det bare 1-1 borte mot Burnley, og de taper dermed terreng til både Chelsea og Manchester United i kampen om den viktige fjerdeplassen i Premier League.

Sist sesong tok Spurs seg til finalen i Champions League under Mauricio Pochettino, men vi tror ikke at Jose Mourinho klarer å ta laget like langt i turneringen. Mye av årsaken til de svake resultatene de siste ukene er skadesituasjonen i klubben.

Målmaskinen Harry Kane og Heung-min Son har allerede vært ute en stund. Kane kan antakeligvis rekke noen kamper mot slutten av sesongen, men Son pådro seg brudd i armen i februar og er trolig ute resten av denne sesongen. Også Ben Davies, Moussa Sissoko og Juan Foyth er på skadelisten hos Tottenham, men problemene stopper ikke der. Mandag meldte klubben at også nykommer Steven Bergwijn er ute med skade. Nederlenderen fikk en smell i ankelen i lørdagens kamp mot Burnley, og han står nå i fare for å miste resten av sesongen.

Timo Werner er ventet å være tilbake i tirsdagens kamp etter at han ble skadet i lørdagens kamp mot Wolfsburg. Spørsmålet er om han kan gjøre noen forskjell. Spissen har ikke scoret på de seks siste hjemmekampene i Champions League.

Spurs sliter mot tyske lag

Tottenham kommer antakeligvis til å gå kynisk til verks. De kommer til å legge seg bakpå og forsøke å kontre når de får muligheten, slik de gjorde hjemme i Nord-London. Jose Mourinho har erfaring fra denne typen situasjoner tidligere, og det er nok en fordel. Vi tror likevel at skadekrisen i Spurs vil ødelegge for dem. Tottenham har riktignok kun tapt én av de siste fem bortekampene i Champions League i Tyskland (2-2-1), men det tapet kom i gruppespillkampen mot tyske Bayern München denne sesongen. Alle tre tapene til Spurs har faktisk kommet mot tyske klubber.

Samtidig skal det sies at Spurs har røket ut i åtte av de siste ti europeiske turneringene etter å ha tapt den første kampen. Leipzig var det beste laget i den første kampen mellom lagene, og Tottenham er svekket av enda flere skader siden den gang. Vi tror det kan bli en jevnspilt første omgang. Leipzig lå tross alt under til pause i alle tre hjemmekampene i gruppespillet, og de har kun ledet til pause i én av de siste fem hjemmekampene i Bundesliga. U/H-spillet frister mest i denne kampen. Det står til 4,25 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

