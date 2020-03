Tottenham slår ut Norwich i FA-cupen

Jose Mourinho har en sterk hjemmestatistikk i FA-cupen.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Det spilles tre kamper i 5. runden i FA-cupen, hvor blant andre Manchester City og Tottenham er i aksjon. Det spilles også cup i Tyskland og her er det to kvartfinaler som skal spilles i kveld. Ellers spilles det flere håndballkamper fra Rema 1000-ligaen for kvinner og full serierunde i HockeyAllsvenskan og fire kamper i NHL natt til torsdag.

Tottenham - Norwich H 1,55 (spillestopp kl 20.40)

FA-cupen, 5. runde. Tottenhams forsøk på å kjempe om en plass blant de fire beste fikk en kilevink på søndag, da de tapte 2-3 hjemme mot Wolves. Det skjedde til tross for at de ledet to ganger i kampen. Da Jose Mourinho tok over London-klubben var det ventet at Spurs skulle tette igjen bakover, men det har ikke skjedd.

At målene renner inn er et problem for Tottenham, som håper å ta seg til sin første finale i England siden 2015. Mourinhos karer har kun klart å holde nullen i én av de åtte siste kampene, mens de har sluppet inn to mål eller mer i fire av de fem siste kampene. Det gir grunn til bekymring.

Tottenham og Norwich har møtt hverandre seks ganger tidligere i FA-cupen. Norwich har vunnet tre av kampene og to har endt uavgjort. Spurs eneste seier kom i fjerde runden i 1992-1993. Den gangen scoret Teddy Sheringham begge målene.

Sterk Mourinho-statistikk

Selv om det har gått skeis i FA-cupkampene mot Norwich tidligere, så er det såpass lenge siden at det ikke har noen betydning. Da er det mer interessant å se på FA-cupstatistikken til Tottenham. Nord-London-klubben har vunnet ni av de ti siste oppgjørene i den femte runden.

Også manager Jose Mourinho har en god statistikk å vise til i den prestisjefylte cupen. Portugiseren har vunnet 17 av 19 hjemmekamper i turneringen. Det eneste tapet hans kom da Chelsea tapte 2-4 hjemme mot League One-laget Bradford City i 2014-2015-sesongen.

Norwich på sin side har aldri vunnet FA-cupen, og de jakter onsdag sin første kvartfinale som Premier League-lag. Det er nesten 30 år siden sist de spilte seg til en kvartfinale. I 1991-1992-sesongen tok de seg til semifinalen, men tapte mot Sunderland. Fakta er at kanarifuglene fra Norfolk har røket ut av FA-cupen i 13 av de siste 15 kampene mot Premier League-motstand.

Til tross for at Tottenham mangler målmaskinen Harry Kane, Son Heung-min og Moussa Sissoko, mener jeg de er soleklare favoritter i denne matchen.

Hugo Lloris er også ute. Det betyr at Paulo Gazzaniga vikarierer mellom Spurs-stengene. Den positive nyheten er at både Erik Lamela og Ryan Sessegnon er tilgjengelige. Mourinho er sugen på et trofé i sin første sesong som Spurs-sjef, og jeg tror ikke han tar lett på denne matchen.

Spurs vinner hjemme mot bunnlagene

Norwich risiskerer å måtte starte uten to av sine sterkeste kort. Spissen Teemu Pukki og den norske Norwich-kapteinen Alex Tettey er begge usikre på grunn av sykdom. Manager Daniel Farke er uansett ventet å gjøre endringer på laget slik han gjorde mot både Preston og Burnley.

Tottenham har en god hjemmestatistikk mot lagene på nedre halvdel av tabellen i Premier League. De har vunnet seks av de siste åtte hjemmekampene mot lagene i bunnen. Spurs har vunnet de tre siste, og én av kampene var mot Norwich. Problemer for Mourinho er at han må klare seg uten de to største målscorerne, men det har ikke hindret dem i å score tre mål på de to siste kampene på Tottenham Hotspurs Stadium. Norwich får det tøft i Nord-London. For tøft. Hjemmeseier gir 1,55 i odds. Det er litt lavt som singelspill Derfor bruker vi denne i en dobbel.

<b>Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1,73 - 3,55 - 3,55 H (spillestopp kl. 2040)</b>

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen H 1,73 (spillestopp kl 20.40)

Tysk cup, kvartfinale. Eintracht Frankfurt spilte ikke i 1. Bundesliga i helgen. Den forrige kampen til Frankfurt var i Europa League, hvor de spilte 2-2 borte mot Red Bull Salzburg fredag. Østerrikerne var favoritter i den kampen, men etter å ha vunnet 4-1 i den første kampen tok Frankfurt seg videre i turneringen.

Salzburg gikk i angrep fra start i fredagens kamp, og allerede etter ti minutter tok de ledelsen ved Ulmer. Salzburg spilte seg frem til flere sjanser i starten av kampen, men klarte ikke å utnytte dem, og i det 30. minutt utlignet Silva for Frankfurt. Østerrikerne gikk opp i ledelsen igjen etter i det 72. minutt, men syv minutter før full tid utlignet Silva igjen.

Fem strake Werder-tap

Selv om Eintracht Frankfurt har hatt en litt skuffende sesong så langt i Bundesliga, så har de oppnådd bedre resultater enn Werder Bremen som ligger på nest sisteplass, kun ett poeng foran bunnlaget Paderborn. Frankfurt er på tolvteplass, men de er elleve poeng foran onsdagens cupmotstander.

Vertene fra finansbyen mangler spissen Dost og midtbanespillerne Torro og Fernandes, mens midtbanemannen Gacinovic er usikker.

Werder Bremen er ute å kjøre. De har fem strake tap, og har i denne perioden kun scoret ett mål. I forrige serierunde tapte de 0-2 mot Erling Braut Haaland og Dortmund. Det var femte gangen på rad at de slapp inn to mål eller mer. Da er det ikke lett å vinne fotballkamper.

Kan ikke prioritere cupen

Werder har også dårlige erfaringer på bortebane mot Frankfurt. De har kun vunnet én av ti bortekamper i den tyske finansbyen. I onsdagens match mangler de midtbanespillerne Bartels, Bargfrede, Mohwald og spissen Fullkrug. Veteranspissen Pizarro er usikker.

Frankfurt har hatt en tung sesong i Bundesliga, men de har levert bedre resultater enn Werder. Hjemmelaget er i bedre form, særlig offensivt. Laget fra Bremen har mer enn nok med å unngå nedrykk. De kan ikke prioritere cupen. Vi mener Frankfurt vinner på hjemmebane. Oddsen er 1,75 Det funker fint i en dobbel sammen med Tottenham.

