Tottenham stormer videre

Tottenham topper Premier League. Søndag gir vi Jose Mourinhos menn full tillit borte mot Crystal Palace og bruker Spurs som en av våre sikre på søndagskupongen.

Søndagens tippekupong består av tre kamper fra Eliteserien, fire kamper fra Premier League, en kamp fra skotsk Premiership, to kamper fra Bundesliga og avsluttes med to kamper fra Serie A. Bonuspotten er på ca 2,5 mill kr. Innleveringsfrist er kl 15.10.

1. Rosenborg - Molde

Det ble noen særdeles viktige sluttminutter for Rosenborg torsdag. Kristoffer Zachariassen fikset seiersmålet hjemme mot Mjøndalen, mens Bytiqi utlignet til 2-2 for Viking hjemme mot Vålerenga. Det betyr at Rosenborg fortsatt kan ta tredjeplassen fra Vålerenga. Det betinger flere ting. Vålerenga må avgi poeng hjemme mot Start i siste serierunde og Rosenborg må minst fikse fire poeng på sine to siste seriekamper. Rosenborg avslutter borte mot Sandefjord. Står med 9-3-2 hjemme på Lerkendal. Pål Andre Helland er ferdigspilt for sesongen.

Det ble også en jubeltorsdag for Molde. De gjorde jobben borte mot Rapid Wien i Europa League og er klare for sluttspill. I tillegg makter ikke Vålerenga å vinne borte mot Viking, dermed er også sølvmedaljene i Eliteserien sikret for Molde. Således har de ingenting å spille for i de to siste rundene av Eliteserien. Eirik Hestad pådro seg en strekkskade mot Rapid Wien og er ferdigspilt for sesongen. Martin Bjørnbak og Stian Gregersen skal begge være usikre til kveldens kamp på Lerkendal.

Rosenborg har en solid statistikk hjemme mot Molde og har vunnet de fire foregående sesongene. Søndag er det Rosenborg som er klart mest motivert i tillegg. HU

2. Sandefjord - Odd

Med 0-0 og ett poeng borte mot Sarpsborg 08 onsdag kveld, er Sandefjord klare for en ny sesong i Eliteserien i 2021. Trener Marti Cufientes har gjort en strålende jobb med Sandefjord som var blant de største nedrykkskandidatene før sesongen. 19 av 33 poeng er faktist tatt borte, hjemme i Sandefjord er ikke tallene bedre enn 3-5-5.

Odd har vært i coronakarantene og hadde ikke spilt kamp siden 22. november, de møtte Kristiansund borte onsdag kveld. Tok ledelsen 1-0 i den kampen, havnet derettet bakpå 1-3, men kom tilbake til 3-3. På overtid sørget Amahl Pellegrino for 4-3 seier til Kristinansund. Odd skal fire kamper i løpet av ni dager og skal de ta medalje må de vinne samtlige. Det høres usannsynlig ut. Beskjedne 5-1-7 på bortebane.

Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Stabæk - Kristiansund

Stabæk hadde spillefri i midtuken, men røk hele 2-5 borte mot Bodø/Glimt forrige søndag. Kun en seier på de sju siste seriekampene for Stabæk som ligger på 9. plass med 35 poeng og har lite og ingenting å spille for i sine to siste seriekamper. Brukbare 5-5-4 hjemme på Nadderud.

Kristiansund avgjorde på overtid hjemme mot Odd onsdag og vant 4-3. Har gjort en strålende sesong, og har hjemmekamp mot Haugesund i siste serierunde. Men selv med full pott i sine to siste, er nok 4. plass det beste de kan oppnå. Kun to av 14 bortekamper er tapt (5-7-2).

Kristiansund har faktisk vunnet to av de tre bortekampene de har spilt på Nadderud siden de rykket opp til Eliteserien før 2017-sesongen.

Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Leicester - Brighton

Brendan Rodgers valgte som ventet å rotere litt på sitt lag i torsdagens hjemmekamp mot AEK Athen i Europa League og verken Jamie Vardy eller James Maddison var blant spillerne som ble benyttet. Vant kampen 2-0 og ble dermed gruppevinner. Etter to strake tap, reiste Leicester seg sist søndag med 1-0 seier borte mot Sheffield United. Ligger på en sterk 4.plass med 21 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Tottenham. Timothy Castagne og Daniel Amartey er begge på vei tilbake etter skadefravær, men rekker ikke dagens kamp. og Caglar Soyuncu og Ricardo Pereira er fortsatt skadet.

Brighton rotet bort en 1-0 ledelse hjemme mot Southampton til 1-2 tap i siste serierunde, lagets fjerde ettmålstap denne sesongen og står dermed fortsatt uten hjemmeseier (0-3-3). Slo Aston Villa 2-1 i forrige bortekamp og klart seg bedre på bortebane hittil med 2-1-2. Står med totalt 10 poeng og ligger på 16. plass. Adam Lallana er ute for Brighton.

0-0, 2-1 og 2-0 i de tilsvarende kamp de tre foregående sesongene på King Power Stadium. HU.

5. Arsenal - Burnley

Mikel Arteta skiftet som ventet ut nesten hele førsteelleveren til torsdagens betydningsløse bortekamp mot Dundalk i Europa League, men Artetas second strings gjorde jobben og vant 4-2. I Premier League har det vært nattsvart i det siste. På de sju siste seriekampene har Arsenal kun maktet å score to mål og ta fire poeng. Ligger helt nede på 15. plass med kun 13 poeng og står faktisk med tap i sine tre siste hjemmekamper. Niclas Pepe soner sin tredje av tre kampers karantene, Thomas Partey er fortsatt ute med skade. Ellers har Mikel Arteta resten av troppen tilgjengelig.

Burnley har hatt en strevsom start på sesongen, men det har vært bedring i det siste. Røk riktignok 0-5 borte mot Manchester City nest sist, men har ellers to poengdelinger og en seier på de fire siste. Totalt står likevel Sean Dyches hardtarbeidende mannskap med kun seks poeng. Borte er det blitt 0-0 mot både West Bromwich og Brighton, de tre øvrige er alle tapt. Jack Cork, Johann Berg Gudmundsson og Dale Stephens mister helt sikker kampen for Burnley.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. H.



6. Fulham - Liverpool

Nyopprykkede Fulham med en svært overraskende 2-1 seier borte mot Leicester i nest siste serierunde, men totalt er det kun blitt sju poeng på Slaven Bilics menn. Hjemme på Craven Cottage er det blitt tap i fire av fem kamper, den eneste seieren kom mot nestjumbo West Bromwich. Terence Kolongo og Kenne Tete er de eneste spillerne på skadelisten.

Liverpool nøyde seg med 1-1 borte mot FC Midtjylland i onsdagens betydningsløse kamp i Champions League. Har fortsatt vesentlige skadebekymringer, men hjemme på Anfield er det blitt 18 poeng og full pott på de seks første hjemmekampene. Borte har gått tråere og 2-0 seieren borte mot Chelsea i andre serierunde er fortsatt lagets eneste borteseier denne sesongen. De tre siste bortekampene har alle endt med poengdeling. Fortsett betydelige skadeproblemer med van Dijk, Gomez og Thiago ute, men førstekeeper Allison er tilbake i likhet med Oxlade Chamberlain som endelig er friskmeldt. Diogo Jota og Kostas Tsimikas må begge testes nærmere kampstart.

2-1 til Liverpool i tilsvarende kamp på Craven Cottage i 2018/19-sesongen, en sesong der Fulham rykket ned. Liverpool bør ha gode sjanser til å ta sin andre borteseier for sesongen søndag. B.

7. Crystal Palace - Tottenham

Bra start på sesongen for Roy Hodgson og Crystal Palace som står med 16 poeng på sine 11 første seriekamper. Etter skuffende tap mot Burnley tredje sist (0-1 borte) og ikke minst nest hjemme mot Newcastle (0-2), slo Palace tilbake med 5-1 seier borte mot West Bromwich forrige søndag. Variable 2-1-2 hjemme på Selhurst Park. Ingen nye skader eller karantener for Palace, men Martin Kelly, keeper Wayne Hennessey, Nathan Ferguson og Connor Wickham er alle fortsatt ute med skader.

Tottenham fortsetter å levere og lot Arsenal ha mye ball i søndagens hjemmekamp på Tottenham Hotspur Stadium og vant 2-0. Beholdt dermed serieledelsen og er a poeng med Liverpool på 2. plass med 24 poeng. Etter 0-1 tapet hjemme for Everton i seriepremieren står Jose Morurinhos velorganiserte lag med 7-3-0 på de ti neste seriekampene. Erik Lamela er fortsatt ute med skade, ellers ser det bra ut for Tottenham.

Det står 0-1-4 på de fem siste tilsvarende på Selhurst Park og det vil overraske om Tottenham skulle ryke på et tap søndag. B.

8. Celtic - Kilmarnock

13 poeng opp til serieleder Celtic til tross for at laget har levert 9-4-1 på sine 14 første seriekamper. Har riktignok to kamper til gode på Rangers, men er uansett i beste fall sju poeng bak.Etter et meget skuffende gruppespill i Europa League, ble det i det minste en opptur med 3-2 seier hjemme mot Lille i den siste runden torsdag. To strake poengdelinger i hjemlig liga ogg svært skuffende med kun 1-1 hjemme mot St. Johnstone forrige søndag.

Kilmarnock med en svak start på sesongen og nede på 6. plass med 17 poeng etter rekken 5-2-8 på de 15 første seriekampene. Borte er hele fem av åtte kamper tapt.

Celtic vant begge hjemmekampene mot Kilmarnock med 3-1 forrige sesong og blir naturligvis blant søndagskupongens største favoritter. H.

9. Augsburg - Schalke 04

Tysk Bundesliga. Helt grei innledning på sesongen for Augsburg som står med 12 poeng på sine 10 første seriekamper. Ligger på 11. plass før helgens serierunde og anstendige 2-1-2 på hjemmebane. Etter sterke 1-1 borte mot Borussia Mönchengladbach tredje sist og litt mer skuffende 1-1 hjemme mot Freiburg nest sist, ble det 1-3 tap borte mot Hoffenheim mandag kveld.

Katastrofal innledning for Schalke 04 som er uten seier etter 10 serierunder og kun har skrapt ihop tre poeng. Sju av kampene er tapt og elendigheten fortsatte forrige søndag med 0-3 tap hjemme mot Bayer Leverkusen. Hele 21 baklengs er det blitt på fem bortekamper og kun ett poeng er det blitt på disse.

Schalke 04 har ikke tapt borte mot Augsburg de fire foregående sesongene og vunnet to av disse (0-2-2). Det er verd å merke seg. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Bayer Leverkusen avsluttet gruppespillet i Europa League med en overbevisende 4-0 seier hjemme mot Slavia Praha og vant som ventet sin gruppe. Leverer også varene i hjemlig Bundesliga og avanserte til 2. plass forrige helg etter at de enkelt slo tabelljumbo Schalke 04 med 3-0 på bortebane. Er ubeseiret på de ti første seriekampene (6-4-0) og med 22 poeng er det kun to poeng opp til serieleder RB Leipzig. Bayer Leverkusen overtar faktisk tabelltoppen i Bundesliga med seier i kveld. 2-2-0 på fire spilte hjemmekamper.

I likhet med Bayer Leverkusen leverte også Hoffenheim bunnsolid i gruppespillet i Europa League med 16 poeng på seks kamper. Innledet Bundesliga med å vinne de to første seriekampene denne sesongen, men tok deretter kun tre poeng på de sju neste kampene. Mandag kveld ble det endelig en trepoenger igjen, da Augsburg ble slått 3-1 hjemme i Hoffenheim. Står med totalt 12 poeng og ligger på 10.plass. Sterke 8-6-3 på bortebane forrige sesong, men ikke bedre enn 1-2-2 på de fem første denne sesongen.

Det står faktisk 0-2-2 på de fire siste tilsvarende. Vi tror likevel klart mest på hjemmelaget i kveld. HU.



11. Genoa - Juventus

De to siste kampene på søndagskupongen er begge hentet fra Serie A.

Genoa har endt fjerde sist i Serie A de to foregående sesongene og dermed såvidt unngått nedrykk. Det blir nok nedrykkskamp også denne sesongen. Etter 10 serierunder ligger Genoa nest sist med fattige seks poeng. Slo Crotone 4-1 hjemme i seriepremieren, de ni neste seriekampene har altså kun gitt tre poeng og de fire siste hjemmekampene er alle tapt. Cristián Zapata er den viktigste spilleren som er ute med skade.

Juventus med en maktdemonstrasjon borte mot Barcelona i tirsdagens gruppespillkamp i Champions League og vant hele 3-0. Det har ikke gått like mye på skinner i hjemlig Serie A, der hele fem av ti seriekamper har endt med poengdeling. De fem øvrige er alle vunnet, men selv om Juventus i likhet med serieleder AC Milan fortsatt er ubeseiret, har Juventus seks poeng opp til Milan. Fire av fem bortekamper er endt med poengdeling. Kun Demiral og Chiellini mangler med skader.

I og med at Juventus har spilt uavgjort i fire av fem bortekamper denne sesongen og at det er mange storfavoritter på søndagskupongen, tar vi oss råd til en halvgardering i denne. UB.

12. Milan - Parma

Jens Petter Hauge scoret kampens eneste mål da Milan slo Sparta Praha 1-0 borte i den siste runden av gruppespillet torsdag kveld. I og med at Lille tapte sin bortekamp mot Celtic, tok også Milan gruppeseieren. Milan har prestert knallbra også i Serie A og står med 8-2-0 på sine ti første seriekamper, pussig nok har begge poengdelingene kommet hjemme på San Siro. Zlatan Ibrahimovic er fortsatt ute med skade. Velrenommerte gazzeta opererer med Jens Petter Hauge i startoppstillingen. Utover Zlatan må Milan også unnvære den danske landslagsstopperen Simon Kjær som fortsatt er ute med skade.

Parma med kun ti poeng på sine ti første seriekamper og ligger femte sist med den poengfangsten. Tok sesongens første borteseier mot nestjumbo Genoa i forrige bortekamp (2-1). De fire øvrige bortekampene har kun gitt ett poeng, overraskende nok kom det poenget mot Inter (2-2).

Parma gjør sin tredje sesong i Serie A etter at de en lang periode var nede i divisjonssystemet. Har tapt 1-2 og 1-3 i de to foregående sesongene på San Siro. H.

96-rekker:

1. Rosenborg - Molde HU

2. Sandefjord - Odd U

3. Stabæk - Kristiansund HB

4. Leicester - Brighton HU

5. Arsenal - Burnley H

6. Fulham - Liverpool B

7. Crystal Palace - Tottenham B

8. Celtic - Kilmarnock H

9. Augsburg - Schalke 04 HUB

10. Bayer Leverkusen - Hoffenheim HU

11. Genoa - Juventus UB

12. Milan - Parma H

