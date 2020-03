Traff på alle Joker-valg: Vant 1,2 millioner

Den siste onsdagen i mars var det en kvinne som ble trukket ut som Joker-kandidaten.

Det var en kvinne fra Rogaland som ble trukket ut onsdag, men kvinnen var selv ikke med på telefonen under trekningen. Dermed var det datamaskinen Embla som foretok valgene.

Kvinnens tall var disse: 3-9-2-2-9.

Datamaskinen gjorde som alltid de mest logiske valgene, som betydde at kvinnen kom helt til topps på premiestigen uten at hun selv deltok.

Så selv om hun kanskje ikke vet det selv så vant hun hele 1 248 000 kroner.

Tallene som ble trukket ut i Joker var som følger:

De andre premiene i Joker:

5 rette 44 580 kr - 7 vinnere

4 rette 2 450 kr - 140 vinnere

3 rette 170 kr - 2 725 vinnere

2 rette 30 kr - 23 737 vinnere

Nye muligheter lørdag

Lørdag er det nye muligheter til å vinne i Joker. Da ligger det ca. 1,9 millioner kroner øverst på premiestigen om man blir trukket ut som Jokerkandidat.

Vinnersannsynlighet Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500.000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500.000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350.000, som da gir en vinnersannsynlighet på ca. 1:350.000. Les mer om vinnersannsynlighet for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr